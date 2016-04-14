LG G4 ile başlayan Android 6.0 güncellemesi diğer cihazlar için hala devam ediyor. Küresel anlanda LG G3 Android 6.0 Marshmallow güncellemesi tamamlamak üzere. Fakat ülkemizde resmi olarak LG G3 güncellemesi başlamadı. LG Türkiye yetkilileri gecikmenin sebeblerini global sorunlar olduğunu belirtmekte. LG G3 Android 6.0 güncellemesi daha alamışken şimdide Android 6.0.1 güncellemesi dağıtılmaya başlayacak. Yakın zamanda LG Kullanıcılarının bazıları yeni bir yazılım güncellemesi alabilir.

Android 6.0.1 Güncellemesi Alacak Cihazlar

LG V10

LG G4

LG G3

LG G Flex 2

Bu dört cihaz için yeni bir güncelleme geleceği kesin olarak görünüyor. Diger cihazlar için şuanda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Android 6.0.1 ile gelen en büyük yenilik, yeni hareketli emojilerin olması. Bir kaç hata düzeltmeside içeriyor tabi ki.