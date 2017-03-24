Bir dönemin en popüler oyunları arasında olan Süper Mario şimdi Android için yeniden geliştirildi. Geçtiğimiz yıl iPhone için yayımlanan oyun, uzun bir aradan sonra resmi olarak Android kullanıcıları içinde yayımlandı. Artık Android kullanıcıları da Tablet ve Telefonlarından Süper Mario Run oyununun keyfini çıkarabilecek. İOS platformunda olduğu gibi Android kullanıcıları da Süper Mario oyununu ücretsiz olarak indirebilecekler. Oyunun tüm bölümlerini açabilmeniz için 34.99 TL ödemeniz gerekecek.

Süper Mario Run Yayımlandı

Süper Mario oyununu telefonunuza indirmeniz için Android işletim sisteminiz en az 4.2 olması gerekiyor. Android kullanıcıları için 2.0.0 sürümü beraberinde dört farklı renkteki Yoshi kahramanları da içeriyor. Sonsuz bir koşu oyunu olan Süper Mario Run oyunu bazı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşatsa da yine bir rekora imza attığını söyleyebiliriz.

Zorluk derecesi düşük bir oyun, bazı kullanıcılar tarafından tepki ile karşılandı. Zorlu bir serüven bekliyorsanız eğer beklentilerinizi karşılamayacağını söyleyebiliriz.

Super Mario Run Apple’ın online mağazası App Store’da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı. Mario Run oyunu şuanda Google Play’de indirilebilir durumunda. Oyun henüz Türkçe desteği bulunmuyor.

Oyunu Buradan indirebilirsiniz.