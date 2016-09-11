LG akıllı telefon kullanıcıları için en iyi navigasyon harita uygulamalarını sıraladık. Seyehat esnasında doğru rotaya en hızlı ve kolay yoldan ulaşmanızı sağlayacak bu uygulamalar. LG akıllı telefonların bizlere sunduğu bir çok hizmet var. Bunlardan bir tanesi de, bizlere en elverişli yolları tayin etmede yardımcı olan navigasyon uygulamalarıdır. Özellikle araç kullananların bir navigasyon cihazı almalarına gerek kalmadı. Satın alacağınız bir araç içi telefon tutucu ile LG akıllı telefonunuzu bir navigasyon cihazına çevirebilirsiniz. Tabi tüm bunlar için telefonunuza kullanışlı bir navigasyon uygulaması kurmanız gerekmektedir. Sizler için bazı navigasyon uygulamalarını ele aldık.

GOOGLE MAPS (HARİTALAR)

Google Maps, Android işletim sistemi yüklü cihazlarda karşımıza kurulu olarak çıkan bir uygulama. En çok kullanılan ve kullanımı kolay bir uygulamadır. Gideceğiniz noktanın rotasını çizmekle kalmayıp aracınızın hızını belirleyip kaç dakikada oraya varacağınızın hesabını yapabiliyor. Tek eksik tarafı diyebileceğimiz nokta, konum bilgilerinizin ve internetiniz sürekli açık olması gerekiyor. Fakat bu durumu da bulunduğunuz ilin verilerini uygulamadan indirerek bir nevi çözebilirsiniz. Uygulamayı Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

SYGİC

Sygic, oldukça kullanışlı ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen bir navigasyon uygulaması. Uygulamayı kurduktan sonra Türkiye Harita Paketini indirmeyi unutmayın. Özellikle çevrimdışı haritaları sayesinde internet kotanızın tükenmesine sebep olmayacaktır. Sesli komutları algılayan ve aynı zamanda canlı trafik durumunu gösterebilme özellikleriyle sizlerin beğenisini kazanabilecek bir uygulama.

YANDEX NAVİGASYON

Özellikle arama motoru ile ses getiren Yandex, navigasyon uygulaması ile kendini geliştiriyor. Son derece sade ve kullanışlı bir arayüze sahip uygulama kendini günden güne yenileyerek geliştiriyor. Yakınınızdaki trafik kazalarını rapor edebiliyor, alternatif rotalar sunuyor ve sesli komutlarınızı algılayabiliyor. Uygulama Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

NLİFE

Nlife, Google Play Store tarafından ücretsiz indirilebilen fakat içerik olarak sizden ücret talep eden bir uygulama. Harita ve adres bilgileri sürekli yerel bir firma tarafından güncelleniyor olması oldukça önemli. Uygulamanın temel fonksiyonlarını kullanmak için internet bağlantısı gerekmiyor. Oldukça kullanışlı ve kaliteli bir uygulama olduğunu belirtebiliriz. Uygulamayı ücret ödemeden temel özelliklerini kullanabilmek mümkün.Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınız ile entegre olabiliyor.

CO-PİLOT

Co-Pilot, kırktan fazla ülkenin güncel harita bilgilerini sunan ve farklı ülkeler için farklı versiyonları bulunan bir uygulama. Dönüşlerde sesli uyarıları, adres defteri sunma ve alternatif rotalar çizme konusunda oldukça yetenekli bir uygulama. Aynı zamanda internete gerek kalmadan çevrimdışı olarak kullanma konusunda oldukça başarılı. Uygulama ücretli olarak Google Play Store’dan indirilebiliyor.