Ülkemizde satışı yapılan FM Radyo özelliğine sahip telefonlarda ilk zamanlar vergi alınmıyordu. Vergi olmadığı için telefon üreticileri bu donanımı standart olarak telefon modellerinde bulunduruyordu. Daha sonra radyo ve tv yayını yapan telefonlardan %4- %6 oranında vergi alınmaya başlandı. Telefonlara TRT bandrolü vergisi alınmaya başlayınca bazı modellerde FM Radyo özelliği kaldırıldı. Uzun zamandır telefonlarda FM Radyo bulunmuyor ve kullanıcılar İnternet üzerinden bağlantı kurup radyo dinleyebiliyorlardı. Artık 2017 yılı içerisinde üretilen telefonlarda FM Radyo özelliği standart olarak gelecek.

LG Akıllı Telefonlarında FM Radyo Artık Var

LG bu yıl satışa sunmaya başladığı yeni modellerinde FM Radyo özelliğini ekledi. Ülkemizde satışı yapılan ve yapılacak olan modellerde artık Radyo bulunacak. Geçtiğimiz yıl çıkan yeni kanun ”İnternet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesiyle radyo ve TV yayınlarını” alabilen ve yapabilen cihazlara %6 TRT Bandrolü vergisi geldi.

İnternet üzeriden dahi olsa radyo ve tv yayını yapan tüm cihazlar artık %6 oranında devlete vergi ödeyecek. Üreticiler bu %6’lık vergiden kaçmak için ülkemizde satışı yapılan modellerine radyo özelliğini eklemiyordu. İnternet üzerinden dahi radyo yayını yapan cihazlar da vergiye tabi tutulunca, üreticiler artık ülkemizde ki modellerine radyo koyma kararı almış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru ülkemizde satışa sunulan LG V20 modelinde FM Radyo özelliği bulunuyor. Bu yıl satışa sunulacak modeller arasında LG K10, LG K8 ve LG K4 modelinde radyo özelliği bulunacak. Ayrıca LG’nin amiral gemisi olan LG G6‘nın da radyo özelliğine sahip olmasını bekliyoruz. LG artık ülkemizde satışını yapacağı modellere FM Radyo özelliğini koyacağını söyleyebiliriz. Bazı modeller de bu özellik olmaya bilir, bunun sebebi de üreticinin vereceği karar ile değişiklik gösterir.

Bundan sonra alacağınız telefonlarda Radyo özelliği olup olmadığına mutlaka bakınız. İyi bir radyo veya müzik dinleyicisiyseniz radyo özelliği olmazsa olmaz özelliklerdendir.