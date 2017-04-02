Artık Google Play‘de her hafta bir uygulama veya oyun ücretsiz olarak sunulacak. Bugünlerde yeni bir koşu oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre olabilir. Chameleon Run 7.79 TL’den düşüyor ve 7 gün içinde ücretsiz olarak sahip olabilme imkanı yakalıyorsunuz.

Koşmak için Chameleon Run

Koşu türünde bir mobil oyun olan Chameleon Run, Google Play Store’un yapmış olduğu her hafta 1 ücretsiz uygulama kapsamına dahil oldu ve ücretsiz sunulmaya başlandı. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyundaki amaç ise koşmak.

Oyun Nasıl Oynanır?

Kolay arayüzü olan oyunun başlangıcında sağ altta nasıl oynanacağı, siz oyunu oynarken gösteriliyor. Engellerin üzerinden atlamak için telefonun sağ tarafa basılı tutuyorsunuz ve atlıyorsunuz. Aşağı atlamalarda sol tarafa basıp devam ediyorsunuz. Koştuğunuz yer, renk değiştirmeye başlamadan önce hızlı hareketlerle önce sağ sonra hemen sol tarafa basıyorsunuz ve böylece koşacağınız platformla aynı renge sahip olup oyuna başarıyla devam edebiliyorsunuz. Amaç ise koşuyu en kısa sürede bitirip platformun sonuna ulaşmak. Uygulamayı ücretsiz edinebilmek için son tarih ise 6 Nisan 2017.