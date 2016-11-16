Bugün LG G4 H815TR modeli için yeni versiyon güncellemesi yayımlandı. Ülkemizde kullanılan H815TR modeli için uzun süredir güncelleme almaması kafalarda soru işareti yaratıyordu. Bizim beklentimiz yıl sonuna doğru LG bu model için direk Android 7.0 güncellemesini verecek yönündeydi. Bugün yayımlanan yeni güncelleme ile v20g olan yazılım versiyonu v20h olarak güncellenmiş oldu. Bir çok hatanın giderildiği bu güncelleme ile güvenlik yaması üst düzeye çıkmış oldu.picsart_11-16-04-20-15

Güncelleme şimdilik bilgisayar üzerinden LG Bridge uygulaması ile güncellenebiliyor. Kısa süre içinde cep telefonu üzerinden OTA ile güncelleme gelecektir.picsart_11-16-01-29-10

  LG G4 H815TR V20h ile Gelen Yenilikler

Daha önce v20g ile gelen Volte Wifi Calling özelliği hard reset işleminde siliniyordu. Kullanıcılar tekrar aktif etmek için sürüm düşürmesi gerekiyordu. Bugün gelen v20h güncellemesi ile VolteWifi Calling özelliği yeniden aktif oldu ve hard reset işleminde silinmiyor. Böyle bir hatayı kapatmış oldu yeni güncelleme. V20h yazılım güncellemesi ile Güvenlik yaması düzeyi en üst seviyeye yükseltildi. 01/10/2016 olarak güncellendi. Telefonda kullanılabilirlik ve bazı yazılım iyileştirmelerde bu güncelleme ile birlikte geldi. 464 MB boyutunda bu büyük güvenlik ve iyileştirme güncellemesi ile pilinde optimize edildiğini düşünüyoruz.picsart_11-16-01-27-56

  V20h Yazılım Güncellemesi Detayları

  • Android sürümü: 6.0 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: H81520h
  • Güvenlik Yaması: 01/10/2016
  • Kernel sürümü: 3.10.84
  • Program versiyonu indir: V20h-TR-XX

 

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  Yeni Yazılımı Güncellemek için 

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

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  • lgg4-h815

    Benimkide 606C

  • lgg4-h815

    Benimkide 606C

  • lgg4-h815

    benimkide 606C

  • Rumeysa

    Merhabalar. Telefonu alalı bir hafta oluyor. Aldıktan bir gün sonra sürüm güncellemesi geldi. Yükledim. Daha sonrasında sürekli olarak ekran paylaşımı tespit edildi hatası vermeye başladı. Şu an hiçbir şeye erisemiyorum. Sitede bu konuyla alakalı yazan her şeyi yaptım ama duzelmedi lütfen yardımcı olur musunuz?

  • Ufuk

    Bu gelen güncellemeden midir bilmiyorum ama LG G4 telefonum çift tıklama ile ekranı gayet sorunsuz kapatırken açma konusunda baya bir uğraştırıyor.Çözümü var mıdır acaba?

    • Erkan Göğüş

      Bende de sorun var kardeş bazen dokunmatik ekranı uyandırınca kafasına göre takılıyor.

  • Ali Güldaş

    güncellemeyi 19 kasım da yaptım ve şu anda şarja takılı telefonda pil tükeniyor, teli 5 ocakta eşime hediye aldım, iş telefonuda var. doğru dürüst telefonu eline bile almadı, sevmedide.ama telefonun ömrü bitti. amiral gemisi derken utanır insan,

  • Güncellendi.

  • Doğu

    Normalde 1.30 saatte şarj olan telefon güncellemeden sonra 2.30 saati aşan sürelerde şarj olmaya başladı acaba yüklemeyi nasıl geri alabilirim ?

  • Saim Yiğit

    Bu v20h güncellemesini daha yapmadım acaba yükleyim mi bu v20h güncellemesini ?
    Bu güncellemeye kullanan arkadaşlar yorumunuz nedir ?

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