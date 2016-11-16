Bugün LG G4 H815TR modeli için yeni versiyon güncellemesi yayımlandı. Ülkemizde kullanılan H815TR modeli için uzun süredir güncelleme almaması kafalarda soru işareti yaratıyordu. Bizim beklentimiz yıl sonuna doğru LG bu model için direk Android 7.0 güncellemesini verecek yönündeydi. Bugün yayımlanan yeni güncelleme ile v20g olan yazılım versiyonu v20h olarak güncellenmiş oldu. Bir çok hatanın giderildiği bu güncelleme ile güvenlik yaması üst düzeye çıkmış oldu.

Güncelleme şimdilik bilgisayar üzerinden LG Bridge uygulaması ile güncellenebiliyor. Kısa süre içinde cep telefonu üzerinden OTA ile güncelleme gelecektir.

LG G4 H815TR V20h ile Gelen Yenilikler

Daha önce v20g ile gelen Volte – Wifi Calling özelliği hard reset işleminde siliniyordu. Kullanıcılar tekrar aktif etmek için sürüm düşürmesi gerekiyordu. Bugün gelen v20h güncellemesi ile Volte – Wifi Calling özelliği yeniden aktif oldu ve hard reset işleminde silinmiyor. Böyle bir hatayı kapatmış oldu yeni güncelleme. V20h yazılım güncellemesi ile Güvenlik yaması düzeyi en üst seviyeye yükseltildi. 01/10/2016 olarak güncellendi. Telefonda kullanılabilirlik ve bazı yazılım iyileştirmelerde bu güncelleme ile birlikte geldi. 464 MB boyutunda bu büyük güvenlik ve iyileştirme güncellemesi ile pilinde optimize edildiğini düşünüyoruz.

V20h Yazılım Güncellemesi Detayları

Android sürümü: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow Yazılım Sürümü: H81520h

H81520h Güvenlik Yaması : 01/10/2016

: 01/10/2016 Kernel sürümü: 3.10.84

3.10.84 Program versiyonu indir: V20h-TR-XX

Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.