LG G4 H815TR modeli için bugün fota üzerinden V20i güvenlik ve iyileştirme güncellemesi yayımlandı. LG G4 en son güvenlik güncellemesini geçtiğimiz yıl kasım ayından v20h versiyonunu almıştı. Yaklaşık dört ayrdır eski güvenlik yamasını kullanan akıllı telefon bugün yayınlanan yeni versiyon ile güvenlik yaması düzeyini mart 2017 olarak güncelledi. Bu güncellemeden sonra Android 7.0 için bir alt yapı hazırlığı olduğunu düşünüyoruz. Bazı bölgelerde LG G4 için Android 7.0 güncellemesinin yakın zamanda yayımlanacağı söyleniyor. Ama kesin bir tarih veya gün vermiyorlar.

LG G4 H815TR V20i Güncellene Detayları

LG güncelleme konusunda diğer firmalara göre hızlı güncelleme yayımlasada, LG G4 için bunu söylemek pek mümkün değil zira G4 modeli 3 veya 4 ayda bir güvenlik yaması aldı. Bugün yayımlanan güncelleme iyileştirme ve bazı düzeltmeler içeriyor.

Android sürümü: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow Yazılım Sürümü: H81520i

H81520i Güvenlik Yaması : 01/03/2017

: 01/03/2017 Kernel sürümü: 3.10.84

3.10.84 Program versiyonu indir: V20h-TR-XX

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