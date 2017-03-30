LG G4 H815TR modeli için bugün fota üzerinden V20i güvenlik ve iyileştirme güncellemesi yayımlandı. LG G4 en son güvenlik güncellemesini geçtiğimiz yıl kasım ayından V20h versiyonunu almıştı. Yaklaşık dört aydır eski güvenlik yamasını kullanan akıllı telefon bugün yayınlanan yeni versiyon ile güvenlik yaması düzeyini Mart 2017 olarak güncelledi. Bu güncellemeden sonra Android 7.0 Nougat yazılımı için bir alt yapı hazırlığı olduğunu düşünüyoruz. Bazı bölgelerde LG G4 için Android 7.0 güncellemesinin yakın zamanda yayımlanacağı söyleniyor. Ama kesin bir tarih veya gün vermiyorlar.

  LG G4 H815TR V20i Güncelleme Detayları

LG güncelleme konusunda diğer firmalara göre hızlı güncelleme yayımlasa da, LG G4 için bunu söylemek pek mümkün değil zira G4 modeli 3 veya 4 ayda bir güvenlik yaması aldı. Bugün yayımlanan güncelleme iyileştirme ve bazı düzeltmeler içeriyor. Güncelleme detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Android sürümü: 6.0 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: H81520i
  • Güvenlik Yaması: 01/03/2017
  • Kernel sürümü: 3.10.84
  • Program versiyonu indir: V20i

  Yeni Yazılımı Güncellemek için 

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılı

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  • Emre Yuksel

    Çok şükür ki geçen yılın 11’nci ayından sonra ilk defa bu yılın mart ayının 30’un da güncelleme alabildim. Umudum kalmamıştı artık yeni bir güncelleme alabileceğime karşılık ama bu güncellemeyi aldıktan sonra tekrar umudum yeşermeye başladı 감사니다 LG.

  • Ersel Tahtalı

    siteye ne zaman yüklenecek V20i?

  • Emre Kutlu

    Bunlar içi boş güncellemeler. Nougat bekleniyor..

  • mahmut

    avrupa modeline de geldimi acaba

  • Osman

    En sonunda bir güncelleme aldı. Kartım bile kullanırken G4 de iptal edildi güvenlik nedeniyle yeni kart yolladılar. Telefondan rahat iş yapılmıyacak mı?..

  • Ferhat Yesil

    Lg H818 modeli bu update’i alacak mı?

  • mahmut

    avrupa modellerinide kapsıyormu güncelleme

    • Sadece TR modeller için. Avrupa modelleride yakın zamanda bir güvenlik güncellemesi alacak.

  • Ferhat Yesil

    H818 olan g4 çift sim kartlı sürüme gelecek mi?

    • Yakın zamanda bir güncelleme alacağını düşünüyoruz.