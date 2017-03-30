LG G4 H815TR modeli için bugün fota üzerinden V20i güvenlik ve iyileştirme güncellemesi yayımlandı. LG G4 en son güvenlik güncellemesini geçtiğimiz yıl kasım ayından V20h versiyonunu almıştı. Yaklaşık dört aydır eski güvenlik yamasını kullanan akıllı telefon bugün yayınlanan yeni versiyon ile güvenlik yaması düzeyini Mart 2017 olarak güncelledi. Bu güncellemeden sonra Android 7.0 Nougat yazılımı için bir alt yapı hazırlığı olduğunu düşünüyoruz. Bazı bölgelerde LG G4 için Android 7.0 güncellemesinin yakın zamanda yayımlanacağı söyleniyor. Ama kesin bir tarih veya gün vermiyorlar.
LG G4 H815TR V20i Güncelleme Detayları
LG güncelleme konusunda diğer firmalara göre hızlı güncelleme yayımlasa da, LG G4 için bunu söylemek pek mümkün değil zira G4 modeli 3 veya 4 ayda bir güvenlik yaması aldı. Bugün yayımlanan güncelleme iyileştirme ve bazı düzeltmeler içeriyor. Güncelleme detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Android sürümü: 6.0 Marshmallow
- Yazılım Sürümü: H81520i
- Güvenlik Yaması: 01/03/2017
- Kernel sürümü: 3.10.84
- Program versiyonu indir: V20i
Yeni Yazılımı Güncellemek için
İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
- Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılı