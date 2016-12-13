LG G5 akıllı telefonunun düşük işlemcili modeli olan G5 SE için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Geçtiğimiz haftalarda LG G5 H850TR modeli için yayımlanan Android 7.0 Nougat güncellemesi bugün LG G5 SE Türkiye modeli içinde dağıtılmaya başlandı. LG G5’in bir alt modeli olan akıllı telefona bu kadar kısa sürede Android 7.0 Nougat güncellemesinin verilmesini beklemiyorduk. LG diğer firmalara göre, daha erken davranıp diğer LG modelleri içinde kısa sürede Android 7.0 güncellemesini vermesini bekliyoruz. Bugün yayımlanan güncelleme ile en çok Nougat sürümü kullanan akıllı telefona sahip tek firma LG oldu. Nougat kullanan modelleri isi şunlar; LG V20, LG G5, LG G5 Se akıllı telefonlar.

LG G5 SE H840TR Android 7.0 Nougat Güncellemesi

LG G5 SE H840TR modeli bugün iki güncelleme birden aldı. LG Bridge üzerinden yüklenen yazılım güncellemesi 2.09GB boyutunda ve V20B versiyonuna sahip. LG Bridge üzerinden güncellemeleri kontrol et dediğinizde 2 yeni güncelleme ile karşılaşabilirsiniz. LG Bridge telefonunuza en son yazılım güncellemesini indirip kuracaktır.

Yeni yazılım güncellemesi ile LG G5 SE Android 7.0 Nougat yazılımına yükseltiliyor. Güncelleme ilk olarak telefon üzerinden değilde bilgisayar üzerinden LG Bridge ile güncelleme yapılabiliyor. Kısa süre içinde telefon üzerinden OTA yolu ile dağıtılması bekleniyor.

LG G5 SE V20b Nougat Yazılım Güncellemesi Detayları

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: H840TR V20b

H840TR V20b Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 05.10.2016

: 05.10.2016 Dosya Boyutu: 2.09GB

LG G5 SE Android 7.0 ile Gelen Yenilikler

Android OS Yükseltme

Uygulama Menüsü Eklendi : Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana Ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi ekleniyor.

: Şimdi indirilen bazı uygulamalar için Ana Ekran dokunmatik düğmelerinde otomatik olarak bir menü düğmesi ekleniyor. Engellenen Numaralar Eklendi : Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz.

: Şimdi sadece bir defa ekleyerek hem aramaları hemde mesajları engelleye bilirsiniz. Durumlar ve Öneriler Eklendi: Şimdi kullanmakta olduğunuz ayarları kolayca yönetebilirsiniz. Ayarlarda kullanılabilir ögeleri görebilirsiniz.

Şimdi kullanmakta olduğunuz ayarları kolayca yönetebilirsiniz. Ayarlarda kullanılabilir ögeleri görebilirsiniz. Veri Tasarruf Modu: Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz.

Artık arka planda çalışan mobil veriyi kısıtlayabilirsiniz. Tema Eklendi: Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz.

Duvar kağıdını uygulama simgelerini yazı tipi boyutunu vb.. tercih ettiniz tema ile değiştirebilirsiniz. Uygulama Bildirimleri Geliştirildi: Artık gelen mesajları bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz.

Artık gelen mesajları bildirimleri sosyal medya uygulamasından yanıtlayabilirsiniz. Bir uygulamanın bildirimlerini bildirim panelinden de sessize alabilir veya engelleyebilirsiniz. Ekran Boyutu Ayarları: Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Artık ekrandaki uygulamaların boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Rahatsız Etme Özelliği Geliştirildi: Takvim etkinlikleri sırasında Rahatsız Etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz.

Takvim etkinlikleri sırasında Rahatsız Etme özelliğini açık konuma getirebilirsiniz. Parmak izleri Geliştirildi: Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kiliti olarak ayarlıyabilirsiniz.

Kilit ekranı ayarında parmak izinizi ekran kiliti olarak ayarlıyabilirsiniz. Oyun Pil Tasarrufu: Tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilirsiniz.

Tüm oyunları ayrı ayrı optimize edebilirsiniz. Knock Code Değiştirildi: Knock Code’lar da şimdi 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir.

Knock Code’lar da şimdi 10 dokunuşa kadar olabilir. 8’den fazla dokunuşlu Knock Code’lar yalnızca ekran açıkken kiliti açabilir. Dil Ayarları: Artık dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz.

Artık dilleri önceliğe göre yeniden sıralayabilirsiniz. Kilit Ekranı Değiştirildi: Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın.

Artık kilit ekranında daha fazla bildirim görebilirsiniz. Güvenli ekran kiliti varsa kiliti açmak için kilit ekranında parmağınızı kaydırın. Uygulama Verisi Ayarları Eklendi: Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili bellek yerine SD karta taşıyabilirsiniz.

Telefonda yer açmak için uygulama verilerini dahili bellek yerine SD karta taşıyabilirsiniz. Çoklu Pencere Eklendi: Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz.

Şimdi iki uygulamayı aynı ekranda kullanabilirsiniz. Hızlı Ayarlar Değiştirildi: Bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir.

Bildirim panelindeki hızlı ayarlar daha fazla ayar gösterebilecek şekilde değiştirilebilir. Android 7.0 nougat ile gelen yeniliklere buradan bakabilirsiniz.

LG G5 SE Android 7.0 Ekran Görüntüleri

Yeni Yazılımı Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

Güncelleme Hataları ve Çözümleri