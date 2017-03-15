LG G5 H850TR V20b yazılım güncellemesi bugün yayımlandı. Geçtiğimiz Aralık ayında LG G5 Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtılmaya başlamıştı. LG güvenlik için yazılım güncellemelerine çok fazla önem veren bir firma. Bugün yayımlanan Nougat versiyon güncellemesi ile Android 7.0’da bulunan bazı hataların giderildiğini düşünüyoruz.
LG G5 H850TR V20b Yazılım Güncellemesi
LG Bridge ile güncelleme yapmak istediğinizde hata alabilirsiniz. Güncelleme hataları ve çözümleri için buradaki makalemizi okuyunuz. LG G5 için kısa sürede OTA güncellemesi de gelecektir. OTA güncellemesini bekleyip güncelleme yapabilirsiniz. Yeni güncelleme ile telefon kullanılabilirliği ve işlevselliği daha da geliştirildiğini görebiliyoruz. Yeni güncelleme ile telefonun güvenlik yaması da en son tarihe güncellenmiş oldu.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H850TR V20b
- Kernel Sürüm: 3.18.19
- Yapın Numarası: MRA58K
- Güvenlik Yaması:
- Dosya Boyutu:
LG G5 V20b Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.