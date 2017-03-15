LG G5 H850TR V20b yazılım güncellemesi bugün yayımlandı. Geçtiğimiz Aralık ayında LG G5 Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtılmaya başlamıştı. LG güvenlik için yazılım güncellemelerine çok fazla önem veren bir firma. Bugün yayımlanan Nougat versiyon güncellemesi ile Android 7.0’da bulunan bazı hataların giderildiğini düşünüyoruz.

LG G5 H850TR V20b Yazılım Güncellemesi

LG Bridge ile güncelleme yapmak istediğinizde hata alabilirsiniz. Güncelleme hataları ve çözümleri için buradaki makalemizi okuyunuz. LG G5 için kısa sürede OTA güncellemesi de gelecektir. OTA güncellemesini bekleyip güncelleme yapabilirsiniz. Yeni güncelleme ile telefon kullanılabilirliği ve işlevselliği daha da geliştirildiğini görebiliyoruz. Yeni güncelleme ile telefonun güvenlik yaması da en son tarihe güncellenmiş oldu.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H850TR V20b

Kernel Sürüm: 3.18.19

3.18.19 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması :

: Dosya Boyutu:

LG G5 V20b Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;