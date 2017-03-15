LG G5 H850TR V20b Versiyon yazılım güncellemesi.

LG G5 H850TR V20b yazılım güncellemesi bugün yayımlandı. Geçtiğimiz Aralık ayında LG G5  Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtılmaya başlamıştı. LG güvenlik için yazılım güncellemelerine çok fazla önem veren bir firma. Bugün yayımlanan Nougat versiyon güncellemesi ile Android 7.0’da bulunan bazı hataların giderildiğini düşünüyoruz.

  LG G5 H850TR V20b Yazılım Güncellemesi

LG Bridge ile güncelleme yapmak istediğinizde hata alabilirsiniz. Güncelleme hataları ve çözümleri için buradaki makalemizi okuyunuz. LG G5 için kısa sürede OTA güncellemesi de gelecektir. OTA güncellemesini bekleyip güncelleme yapabilirsiniz. Yeni güncelleme ile telefon kullanılabilirliği ve işlevselliği daha da geliştirildiğini görebiliyoruz. Yeni güncelleme ile telefonun güvenlik yaması da en son tarihe güncellenmiş oldu.

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: H850TR V20b
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.03.2017
  • Dosya Boyutu: 2.5GB (pc)

  LG G5 V20b Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;

  1. Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
  2. Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
  3. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.

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  • weapons【ツ】Gurbuz

    dün telefon kendi indirip kurdu telefon biraz tuaflaştı bazı beyaz sayfalarda yazılar okunmuyor ses açarken kısarken tamamen akatıp açıyor yahu vallahi kına geldi şu lg nin güncellemelerinden telefonu hart reset attım gine aynı birdaha lg alırsam bu ülke üstümden geçsin

  • Sezer Atak

    2 gün önce sunucu kaynaklı sorun var dediniz LG Bridge programında sorun hala devam ediyor 3 farklı bilgisayardan dns değiştirerekte denedim olmuyor OTA yolu ilede gelmedi güncelleme LG Bridge ne zaman düzelir ?

    • Yazı içerisinde KDZ dosyasını ekledik. Dosyayı indirip manuel olarak yükleyin.

  • ZEUS _

    OTA yükleme yaptıktan sonra geçersiz hatası veriyor. 2 kere denedim. OTA yapanlar var mıdır?

    • Yedek alıp Hard reset atınız. Daha sonra güncelleme yapınız.

  • whistleblower

    LG H860’a da bu güncelleme geldi mi?

  • Özgür SARI

    Otadan guncelleme geldi

  • Ahmet Ozan Ince

    OTA’ya geldi güncelleme indiriyorum.

  • Sezer Atak

    OTA’dan güncelleme ne zaman gelir ? Ben avrupa stock romu kullanıyorum güncellemenin bana gelmesi gecikir mi ?

    • Size farklı bir tarih de gelecektir. Ne Zaman geleceğini bilemiyoruz.

    • Serkan Capkin

      Geldi hocam bugün güncelledim 717 mb boyutunda güncelleme

  • Sinan Demir

    sunucularda sıkıntı var sanırım telefonda guncelleme görmüyor ama bridge de görüyorr indirmiyorr tekrar deneyin

  • Serkan Capkin

    Ne yaptıysam inmiyor güncelleme. İndirip kurabilen varmı arkadaşlar

    • Veysel Payman

      Bugün geldi wifi üzerinden iniyor şu an

  • Ahmet Ozan Ince

    LG Bridge yada OTA ile güncelleme yapabilen var mı? Güncelleme indirilemiyor hatası alıyorum dns vpn değiştirmeme rağmen

    • Sezer Atak

      2 tane bilgisayardan denedim gene olmuyor bir şeylerinde de sorun olmasın arkadaş ne sorun firma bu

  • Muhammed Ata Bayır

    Güncelleme indirilemiyor. Lg Bridge Güncelleme sorunu adlı başlığınızdaki konuyu okuyup uygulamama rağmen hala indirilemedi hatası alıyorum.

    • Sunucu kaynaklı bir sorun var şuan.

  • Engin Meltem Özbolat

    Lg g5 i çok küçümsüyorlar ama karşılaştırmalarda, kamera testlerinde çok iyi puanlar alıyor azda satmadı ama LG cihazını unutmuyor teşekkürler

  • Alican Akkılıç

    Olmuyor dns de değiştirdim indirmiyor.

  • Saim Yiğit

    Bi g4de güncelleme vermiyor bu lg

  • zarges

    güncellemeyi ne yaptıysam indiremedim OTA üzerinden indirdiğim de ise yine hata veriyor bir türlü android 7 ye geçiş yapamadım

  • Nazım Özyanık

    V10 :(((

  • Engin Meltem Özbolat

    Teşekkürler LG

  • ZEUS _

    Guncelleme indirilemiyor.