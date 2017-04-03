LG G5 H860N Hong Kong modeli bugün yeni bir yazılım güncellemesi aldı. Geçtiğimiz ayın ortalarında LG G5 H850TR V20b yazılım güncellemesi yayımlanmıştı. Aynı içeriğe sahip yazılım bugün LG G5 H860N dual sim modeli için de yayımlandı. Akıllı telefon en son yazılım güncellemesinde Android 7.0‘a yükselmişti. Bugün yayımlanan güncelleme ile Android 7.0 Nougat‘dan sonra ilk kez iyileştirme güncellemesi aldı.
|Model
|Son ek
|Alıcı
|Ülke
|Tarih
|LGH860N
|HKE
|HONG KONG
|HK / Çin
|2017-03-24
|LGH860N
|HKG
|HONG KONG
|HK / Çin
|2017-02-19
LG G5 H860N V20b Yazılım Güncellemesi
Güncelleme ilk olarak LG Bridge uygulaması üzerinden yayımlandı. Henüz telefonunuz da FOTA üzerinden bir güncelleme görünmüyorsa, LG Bridge ile kontrol edebilirsiniz. Telefon üzerinden yani FOTA üzerinden yazılım güncellemesi kısa süre içinden yayımlanacaktır. Yeni yazılım güncellemesinin içeriğine baktığımıza; Güvenlik yaması ve Kullanılabilir iyileştirmeler içeriyor.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H860N V20b
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.03.2017
- Dosya Boyutu: 2.5GB (pc)
LG G5 H860N V20b Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.