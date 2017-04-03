LG G5 H860N Hong Kong modeli bugün yeni bir yazılım güncellemesi aldı. Geçtiğimiz ayın ortalarında LG G5 H850TR V20b yazılım güncellemesi yayımlanmıştı. Aynı içeriğe sahip yazılım bugün LG G5 H860N dual sim modeli için de yayımlandı. Akıllı telefon en son yazılım güncellemesinde Android 7.0‘a yükselmişti. Bugün yayımlanan güncelleme ile Android 7.0 Nougat‘dan sonra ilk kez iyileştirme güncellemesi aldı.

Model Son ek Alıcı Ülke Tarih LGH860N HKE HONG KONG HK / Çin 2017-03-24 LGH860N HKG HONG KONG HK / Çin 2017-02-19

LG G5 H860N V20b Yazılım Güncellemesi

Güncelleme ilk olarak LG Bridge uygulaması üzerinden yayımlandı. Henüz telefonunuz da FOTA üzerinden bir güncelleme görünmüyorsa, LG Bridge ile kontrol edebilirsiniz. Telefon üzerinden yani FOTA üzerinden yazılım güncellemesi kısa süre içinden yayımlanacaktır. Yeni yazılım güncellemesinin içeriğine baktığımıza; Güvenlik yaması ve Kullanılabilir iyileştirmeler içeriyor.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H860N V20b

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.03.2017

: 01.03.2017 Dosya Boyutu: 2.5GB (pc)

LG G5 H860N V20b Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G5 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;