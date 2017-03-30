LG, phablet modeli olan LG V20 için bugün V10f güvenlik ve iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Çift ekranlı ve Android 7.0 Nougat yazılımı ile piyasaya sürülen LG V20 için iyileştime ile güvenlik güncellemeri yayımlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ocak ayında V10e versiyon güncellemesinden kısa bir süre sonra LG akıllı telefonu için V10f versiyon güncellemesini yayımladı. Android 7.1 yükseltmesi bekleniyordu fakat güncelle ile herhangi bir os yükseltmesi olmadı.

LG V20 H990TR V10f Yazılım Güncellemesi

LG V20 için yayımlanan V10f versiyon güncellemesi güvenlik yaması yükseltmesi ve telefon iyileştirmesi içeriyor. Daha stabil bir sürüme kavuştuğunu düşündüğümüz telefonun güvenlik yamasıda mart 2017’ye yükselmiş oldu.

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: H990TR V10f

Kernel Sürüm: 3.17.31

3.17.31 Yapın Numarası: NRD90M

Güvenlik Yaması : 01.03.2017

: 01.03.2017 Dosya Boyutu: 519Mb

Yeni Yazılımı Nasıl Güncellerim ?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG V20 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;

Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin. Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.

Güncelleme Hataları ve Çözümleri