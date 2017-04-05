LG K10 K430DSY modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Ülkemizde ithalatçı firmalar tarafından satışı yapılan akıllı telefon için en son ocak ayının sonunda bir iyileştirme güncellemesi yayımlanmıştı. Kısa sürede yeni versiyon güncellemesi alan akıllı telefon, en çok güncelleme alan modeller arasında yerini almış oldu. Birleşik Arap Emirlikleri modeli olan K430DSY UNITED ARAB EMIRATES ve ASBT_3PIN modelleri için v10G versiyonu yayımlanmış oldu.

LG K10 K430DSY V10g Yazılım Güncellemesi

LG K10 2016 ve Birleşik Arap Emirlikler modeli olan K430DSY modeli bugün yayımlanan güncelleme içeriğinde kamera iyileştirmesi ve Telefon kullanılabilirliği ile işlevselliğin daha da geliştirildiği aktarılıyor. Telefonun en son güvenlik olan 01.03.2017 olarak güncellendiğini de iletelim.

Android sürümü: 6.0 Marhmallow

Yazılım Sürümü: K430DSY V10g

Kernel Sürüm: 3.18.19

3.18.19 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.03.2017

: 01.03.2017 Dosya Boyutu: 1.40GB

Yeni Yazılımı Nasıl Güncelleme

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;