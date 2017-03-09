LG Stylus 2 için bugün yeni versiyon güncellemesi yayımlandı. Aralık ayının sonunda Android 7.0 Nougat güncellemesi alan akıllı telefon için V20b güvenlik yaması yayımlandı. Bu güncelleme ile Android 7.0 sonrası oluşan bazı hataların giderildiğini düşünüyoruz. LG K520TR model numarasına sahip LG Stylus modeli en son güvenlik yamasına sahip oldu.

LG Stylus 2 K520TR V20b Güncellemesi

Android 7.0 güncellemesini amiral gemilerinden önce alan akıllı telefon, 2017 yılının ilk güvenlik yamasını da almış oldu. V20a yazılım versiyonu ile Aralık güvenlik yamasını kullanan Stylus 2 yeni güncelleme ile Şubat 2017 güvenlik yamasına kavuştu. Aynı zamanda V20b güncellemesi kullanılabilirlik ve iyileştirmeler’de içeriyor.

LG Stylus 2 V20b Güncellemesi Detayları

Android sürümü: 7.0 Nougat

7.0 Nougat Yazılım Sürümü: K520TR V20b

Kernel Sürüm: 3.10.49

3.10.49 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.02.2016

: 01.02.2016 Dosya Boyutu: 302MB

Stylus 2 Akıllı Telefonu Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.