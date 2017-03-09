LG Stylus 2 için bugün yeni versiyon güncellemesi yayımlandı. Aralık ayının sonunda Android 7.0 Nougat güncellemesi alan akıllı telefon için V20b güvenlik yaması yayımlandı. Bu güncelleme ile Android 7.0 sonrası oluşan bazı hataların giderildiğini düşünüyoruz. LG K520TR model numarasına sahip LG Stylus modeli en son güvenlik yamasına sahip oldu.
LG Stylus 2 K520TR V20b Güncellemesi
Android 7.0 güncellemesini amiral gemilerinden önce alan akıllı telefon, 2017 yılının ilk güvenlik yamasını da almış oldu. V20a yazılım versiyonu ile Aralık güvenlik yamasını kullanan Stylus 2 yeni güncelleme ile Şubat 2017 güvenlik yamasına kavuştu. Aynı zamanda V20b güncellemesi kullanılabilirlik ve iyileştirmeler’de içeriyor.
LG Stylus 2 V20b Güncellemesi Detayları
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: K520TR V20b
- Kernel Sürüm: 3.10.49
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.02.2016
- Dosya Boyutu: 302MB
Stylus 2 Akıllı Telefonu Güncellemek İçin
İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
- Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.