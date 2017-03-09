LG Stylus 2 için bugün yeni versiyon güncellemesi yayımlandı. Aralık ayının sonunda Android 7.0 Nougat güncellemesi alan akıllı telefon için V20b güvenlik yaması yayımlandı. Bu güncelleme ile Android 7.0 sonrası oluşan bazı hataların giderildiğini düşünüyoruz. LG K520TR model numarasına sahip LG Stylus modeli en son güvenlik yamasına sahip oldu.

  LG Stylus 2 K520TR V20b Güncellemesi

Android 7.0 güncellemesini amiral gemilerinden önce alan akıllı telefon, 2017 yılının ilk güvenlik yamasını da almış oldu. V20a yazılım versiyonu ile Aralık güvenlik yamasını kullanan Stylus 2 yeni güncelleme ile Şubat 2017 güvenlik yamasına kavuştu. Aynı zamanda V20b güncellemesi kullanılabilirlik ve iyileştirmeler’de içeriyor.

  LG Stylus 2 V20b Güncellemesi Detayları

  • Android sürümü: 7.0 Nougat
  • Yazılım Sürümü: K520TR V20b
  • Kernel Sürüm: 3.10.49
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.02.2016
  • Dosya Boyutu: 302MB

  Stylus 2 Akıllı Telefonu Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

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  • hakan kaya

    Lg stylus 2 k520*** DY*** için ne zaman güncelleme gelir cevap veriniz lütfen saolun

  • Ümit Kirazlı

    Dosya boyutu 302 MB guncellersiniz

  • M.yener

    Lg destek, lg destek madem politikası böyle ne için daha iyi bi arayüzü olmasın g4 den sonra çıkan alt modellerinin, onlar da telefon değil mi? Diğer telefonlar nougatlarını almış uçuyorlar, neden bu telefonlara nougat gelmiyor? Ellerinde nougatlar, benim ki demiyecek mi “benim neden nougatım yok?” Soruyorum size..

  • Davut

    samsung da vermedi s6 ya yalana gerek yok ama en azından lg g4 e ve v10 a vermesi gerekirken alt kademe telefonlara veriyor yanlış yapıyor o kadar para verip g4 ve v10 alanlar salak yerine koyuyor

    • Samsung 2 defa verdi ve geri çekti. Bir hafta öncede yine erteleme kararı aldı. G4 ve V10 a da gelecektir, biraz daha bekleyip sağlam bir yazılım daha faydalı olacaktır. K10 verilmesi ise K10 her yönü ile stabil bir cihaz ve her iki cihazdan sonra çıkmıştır. Lg nin güncelleme politikası güncelleme verilecekse son çıkan cihazdan başlanacak olmasıdır.

    • Serhat Taşkın

      – ne yalanından bahsediyorsun araştır da gel türkiyede de almaya başladılar.
      – k10 daha sonra çıkmış olabilir a 2017 serisi de s6dan daha sonra çıktı. olay çıkış tarihi değil amiral gemisi diosan ilk destekliceksin.

  • mahmut

    evet nasıl bir iş yani düşük modelleri güncellerken yüksek modelleri bırakması tuhaf

  • Osman

    Benclgr LG erken verecek G4lere Samsung yayınladıya kullanıcı kaybetmemek icin yayinlacaktir.

  • Serhat Taşkın

    samsung önce amiral gemilerini güncelliyor s6ya güncelleme dağıtılmaya başlamış, htc m9u bile kısa sürede nougata yükseltti. lg ise g4ü bıraktı alt modelleri güncellemekle uğraşıyor.

  • Serhat Taşkın

    yok artık. lg g4 üvey evlat