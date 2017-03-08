X ailesinin üyesi olan LG X Cam, adındaki “Cam” ibaresinden anlaşılacağı gibi kamera tarafına odaklı üretilmiş bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Piyasaya Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ile çıkan LG X Cam 8 Mart 2017 itibaren güncelleme alarak yeni yazılım versiyonu olan V10j’ye sahip oldu.

LG X Cam K580TR V10j Yazılım Güncellemesi

LG X Cam için verilen yazılım güncellemesi, Android tarafında iyileştirme güncellemesi adıyla geçmektedir. Güncellemenin içeriği kesin olarak bilinmese de iyileştirme güncellemelerinin telefonun işlevsellik, güvenlik ve küçük özellikler kazandıran güncellemeler olduğu bilinmektedir.

Android sürümü: 6.0.1 Marshmallow

Yazılım Sürümü: K580TR V10j

Kernel Sürüm:

Yapın Numarası:

Güvenlik Yaması : 01.01.2017

: 01.01.2017 Dosya Boyutu:

Güncelleme Nasıl Yapılır?

LG’nin izlediği güncelleme politikasında güncellemeler ilk olarak bilgisayar programı olan ve güncelleme/yedekleme görevi gören LG Bridge üzerinden verilir. Buraya tıklayarak LG Bridge ile ilgili makalemize geçiş yapın ve LG Bridge programını bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarı olmayan kişiler için;