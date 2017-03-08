X ailesinin üyesi olan LG X Cam, adındaki “Cam” ibaresinden anlaşılacağı gibi kamera tarafına odaklı üretilmiş bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Piyasaya Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ile çıkan LG X Cam 8 Mart 2017 itibaren güncelleme alarak yeni yazılım versiyonu olan V10j’ye sahip oldu.
LG X Cam K580TR V10j Yazılım Güncellemesi
LG X Cam için verilen yazılım güncellemesi, Android tarafında iyileştirme güncellemesi adıyla geçmektedir. Güncellemenin içeriği kesin olarak bilinmese de iyileştirme güncellemelerinin telefonun işlevsellik, güvenlik ve küçük özellikler kazandıran güncellemeler olduğu bilinmektedir.
- Android sürümü: 6.0.1 Marshmallow
- Yazılım Sürümü: K580TR V10j
- Kernel Sürüm:
- Yapın Numarası:
- Güvenlik Yaması: 01.01.2017
- Dosya Boyutu:
Güncelleme Nasıl Yapılır?
LG’nin izlediği güncelleme politikasında güncellemeler ilk olarak bilgisayar programı olan ve güncelleme/yedekleme görevi gören LG Bridge üzerinden verilir. Buraya tıklayarak LG Bridge ile ilgili makalemize geçiş yapın ve LG Bridge programını bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarı olmayan kişiler için;
- Güncelleme birkaç güne OTA üzerine düşeceğinden telefonunuzun Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrolleri yapın.
- Telefonunuza güncellemeyi yaparken şarjın %50’nin üstünde olmasına özen gösterin.
- Güncellemeyi telefon üzerinden yapan kullanıcılar, telefonda güncellemenin Wi-Fi ya da Mobil Veri ile mi gerçekleştiğini kontrol etsin.