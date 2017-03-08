X ailesinin üyesi olan LG X Cam, adındaki “Cam” ibaresinden anlaşılacağı gibi kamera tarafına odaklı üretilmiş bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Piyasaya Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ile çıkan LG X Cam 8 Mart 2017 itibaren güncelleme alarak yeni yazılım versiyonu olan V10j’ye sahip oldu.

  LG X Cam K580TR V10j Yazılım Güncellemesi

LG X Cam için verilen yazılım güncellemesi, Android tarafında iyileştirme güncellemesi adıyla geçmektedir. Güncellemenin içeriği kesin olarak bilinmese de iyileştirme güncellemelerinin telefonun işlevsellik, güvenlik ve küçük özellikler kazandıran güncellemeler olduğu bilinmektedir.

  • Android sürümü: 6.0.1 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: K580TR V10j
  • Kernel Sürüm:
  • Yapın Numarası:
  • Güvenlik Yaması: 01.01.2017
  • Dosya Boyutu:

  Güncelleme Nasıl Yapılır?

LG’nin izlediği güncelleme politikasında güncellemeler ilk olarak bilgisayar programı olan ve güncelleme/yedekleme görevi gören LG Bridge üzerinden verilir. Buraya tıklayarak LG Bridge ile ilgili makalemize geçiş yapın ve LG Bridge programını bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarı olmayan kişiler için;

  1. Güncelleme birkaç güne OTA üzerine düşeceğinden telefonunuzun Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrolleri yapın.
  2. Telefonunuza güncellemeyi yaparken şarjın %50’nin üstünde olmasına özen gösterin.
  3. Güncellemeyi telefon üzerinden yapan kullanıcılar, telefonda güncellemenin Wi-Fi ya da Mobil Veri ile mi gerçekleştiğini kontrol etsin.

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  • Mustafa

    Telefonuma bu güncellemeyi yap komutunu verdim. Ama ” Şimdi Güncelleniyor 1/2 ” Kısmında kaldı ve ilerlemiyor. Her şeyi denedim ama o ekranı geçemedim. Lütfen yardım edin ? https://uploads.disquscdn.com/images/5c366fb8cd77a7d57fa90a64937b77f92ca470773dfc4ecae56eabea6e497d11.jpg

  • Qa Qa

    Kardeşim ben güncellemeyi indirdim kurulumu tamamlamak için tıklayın diyor tıkladıktan sonra şimdi kur diyorum ekrana bir kutucuk geliyor %100 olunca telefon yeniden başlamış oluyor ama açıktan sonra yine güncellemeyi kurun diye bildirim geliyor (GÜNCELLEME İNTERNET İYİLEŞTİRMESİ GÜNCELLEMESİ)

    • Mehmet Coşkun

      BENDEDE AYNI OLDU NE YAPTIMSA GİTMEDİ NASIL SEN DÜZELTEBİLDİNMİ…

      • Bilgisayar üzerinden güncelleme imkanınız varda Bilgisayar üzerinden lg bridge ile güncelleyiniz.