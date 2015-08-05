LG Akıllı telefon kullanıcıları için geçtiğimiz haftalarda Andorid 5.0 Lolipop güncellemesi yayımlandı. Telefonlarına güncelleme yapan kullanıcılar telefonlarında kasma, ısınma ve donma gibi sorunlar yaşadıklarını belirtmekteler. Yeni güncellemenin daha stabil çalışabilmesi için kullanıcıların akıllı telefonlarına Hard Reset yani format atmalarını öneriyoruz.

Peki telefonlara Hard Reset nasıl atılır? Bu konu için hazırlanmış olan bir video ile sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.

Hard Reset Nasıl Atılır?

İlk önce akıllı telefonunuzu kapalı konuma getiriniz. Ses kısma ve power (cihazı açma kapama tuşu) tuşuna aynı anda 10 sn basili tutun. LG logosunu gördükten sonra parmağınızı power tuşundan çekin, ses kısma tuşuna 2 sn kadar daha basılı tutun ve tekrar Power tuşuna basın. (Burada parmağınızı power tuşundan çekip kısa sürede tekrar basmanız gerekiyor). Karşınıza ses kısma ve açma düğmeleri ile ilerleyerek power ile seçim yapabileceğiniz bir ekran çıkıyor. Talimatlarda wipe data/factory reset‘e girerek yes seçeneğini onaylayın. Telefon sıfırlanacaktır ve böylece hard reset olayı başlamış olacaktır.

Önemli Not: Hard reset işlemi telefonunuzu sıfırlayacağı için başlamadan önce rehber, fotoğraflar vs. gibi önemli verileri yedeklemenizi öneririz.

Bu işlem için şarjınızın en az %50 olması gerekir. Hard reset süresi yaklaşık 5 dakika kadar sürecektir ve telefonunuz yeniden başlatılacaktır. Bu süre içinde cihazınızı hiç bir şekilde kullanamazsınız.