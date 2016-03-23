Google Android 7.0 N yazılımını tanıttı, Geçtiğimiz günlerde Ön izleme sürümünü Nexus 6P, Nexus 5X Nexus 6, Nexus 9 Nexus Player ve General Mobile 4G Android One telefonlar için Android 7.0 N Beta sürümünü yayımladı. Peki hangi LG cihazlar Android 7.0 N yazılım güncellemesini alacak?

lg g5 snapdragon 652

2016 Yılının amiral Gemisi LG G5 Nisan ayında dünya genelinde satışa sunuluyor. LG G5 Android 6 Marshmalow ile gelecek ve Ekim veya Kasım Aylarında Android 7.0 N güncellemesini alacak. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi akıllı sadeliği ile öne çıkan LG G4 şuanda Android 6.0 Marshmallow yazılımı kullanıyor. LG G4 için Android 7.0 Güncellemesi önümüzde ki yıl Ocak veya şubat aylarında Android 7.0 ile kesinlikle güncellenecek.

lg g4 ayarları

LG’nin G Serisi Telefonlarından 3. Serisi LG G3 ise Android 7.0 N güncellemesini maalesef almayacak cihazlar arasında. LG G4 Beat ve Lg G Stylus için şuan kesin bir şey söyleyemeyiz. LG G5’in kardeşleri olmasını düşündüğümüz modeller arasında LG G5 Beat ve LG G5 Styıus için Android 7.0 N güncellemesi alması bekleniyor. Cihazların Android 6.0.1 ile satışa sunulması da gelen bilgiler arasında.

LG-V10

Çift ekranlı LG V10 Mart ayı içerisinde Android 6.0 güncellemsini alan LG’nin Phaplet modeli önümüzde ki aylarda Android 7.0 N yazılım güncellemesi alacaktır. LG V10 için Güncelleme yıl sonu olarak düşünülse de daha erken gelme ihtimalide bulunuyor. LG V10 için bir diğer güncelleme’de Android 6.0.1 güncellemesi olabilir. Bu güncellemenin de kesin olarak ne zaman geleceği daha netlik kazanmadı. LG V10 Android 7.0 Güncellemesini kesin olarak alacaktır.

Android 7.0 N Güncellemesi Alacak LG Akıllı Telefonlar

Kesin olarak gelecek telefonlar
  • LG G4
  • LG G5
  • LG G5 SE
  • LG V10
  • LG Stylus 2
  • LG Stylus 2 Plus
Onay bekleyen Telefonlar
  • LG G3 ?
  • LG X Power ?
  • LG X Screen ?
  • LG X Cam ?
  • LG X Style ?
  • LG X Max ?
  • LG X Mach ?
  • LG K 10 ?
  • LG K 8 ?

*Liste zamanla güncellenecek’tir, diğer modeller için bilgi geldikçe eklenecek.

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  • Şuan elimizde kesin bir tarih bulunmuyor.

  • Eyup besoluk

    Lg g4 beatada gelsin lutfenn

  • Eyup besoluk

    Lg g4 beatada android 7.0 istiyoruz

  • Emre Isler

    Bir ay önve lg v10 aldım yazılım güncellemesi yaprım android sürümü halen 5.1.1 yazıyor neden böyle olduğunu çözmüş deyilim

  • Bahadır Poroy

    lg x cam için bi gelişme var mı

  • Ismimi vermek istemiyorum

    Lg g4 stylus 7.0 guncelleme alacakmi

  • Adnan Ceyhan

    Lg g4 stylus 7.0 alacakmı

  • Yusuf baki karaca

    Ne zaman lg g5 e. 70. Güncellemesi gelecek. Tam tarih ne dir bilen varmı

  • Hasan uçar

    Anlatmak istediğim o değil batarya çabuk bitiyor inşallah bir nebze sarj fazla gider inşallah beklediğimiz bu

  • osman

    Kardeş V10 7.0 alır ancak çabuk şarj güncellemeyle gerçekleşmez

  • Hasan uçar

    Lg v10 a hızlı gelir ve ç sarj inşallah düzelir

  • Eren

    Arkadaşım Lg Stylus 2 Ye 7 güncellemesi gelcekmi

  • Alp

    Soruldugunu gormedigim icin soruyorum acaba lg g4 e 7.0 geldigince ux surumu 5.0 yani g5 le ayni mi olucak bi bilginiz var mi

    • Kerim Onaylar

      Android 7.0 ile birlikte LG G5 UX5.0 arayüzüne kavuşacak. Yani LG G5 ile arayüzü aynı olacak.

  • Hakan CiCi

    LG K10 a gelmeyecek ise yazık olur bu telefona ve içim sinmez artık.

    • Gökhan Alkan

      Gelmesi gerekiyor yeni cihaz gelmezse ama gerçekten yazıklar olsun lg ye kamera yazılımının düzeltilmesi ve 7.0 gelmek zorunda

  • sedat

    lg g4c alacak mı ???

  • Eren

    Lg Stylus 2 Kesin Alacak Deyilmi Plus Deyil Yalnız

  • Yahya

    G3 eğer 7.0 almayı başarınca ux 5.0 a geçicekmi t G5 almayı dusunuyorum onerirmisiniz?

  • Furkan Sari

    Lg G5 Dual Icinde Gecerlimi Android 7.0 ?

    • Ahmet Dizdar

      LG, tüm LG G5 modellerine güncellemeyi sunacak.

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