Android 6.0 ile birlikte uygulama izinlerinde, Google değişikliklere gittiğini biliyoruz. Google Play Store‘den uygulama indirirken artık uygulama izinlerine onay vermeye gerek kalmıyor. Uygulamaları kullanırken, uygulama ihtiyaç duyduğunda izinleri verebilirsiniz. Genellikle bankacılık uygulamalarını yüklediğimiz de karşımıza; Ekran yer paylaşımı tespit edildi şeklinde bir uyarı çıkabilir. Ekran yer paylaşımı kapatma işlemi için Ayarlar> Uygulamalar‘dan ekran yer paylaşımını kapatmanızı gerekiyor.

”Ekran yer paylaşımı tespit edildi” Nedir?

Bu sorun genelde yüklediğiniz bazı uygulamaların ekran’nı sizin izniniz dahilinde müdahale ettiğinde ortaya çıkıyor. Parlaklık, Twilight gece modu ve el feneri gibi bazı uygulamaların ekranınıza müdahale ettiğinden güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Bankacılık uygulamalarını kullanırken ekranınızı farklı bir uygulamanın kaydedeceğini düşünüyor. Bankacılık bilgilerinizin 3. taraf kişilerine geçme riski doğduğundan, ekran paylaşımına izin vermiyor.

Ekran Yer Paylaşımı Tespit Edildi Uyarısı Nasıl Çözülür?

İlk olarak Şu işlemleri gerçekleştirin.

Ayarlar/ Genel/ Erişebilirlik/Motor Kognisyon

Bu menüden; Touch assistant ve Dokunmatik Kontrol alanları kapalı konuma alalım.

İkinci olarak yapmanız gerekenler: Yukarıdaki işlem başarısız olursa aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.

Uygulamaların üzerinde çalışan, uygulama varsa telefonunuz da onu tespit etmek. Örnek verecek olursak Facebook Messenger uygulaması Balon şeklinde kullanıyorsanız, uygulamaların üzerinde açılacaktır.

Yapmanız gerekenler; Ekran Paylaşımı Tespit Edildi uyarısı aldığınız ekranda sizi ayarlara yönlendiren bir buton olacaktır. O butona bastığınızda, Ekranı kullanan uygulamalar açılacaktır. sırası ile uygulamaların üzerine tıklayıp açk olanları kapatmanız dır. Facebook Messenger uygulamasını balon ayarlarında kullanıyorsanız, ilk yapmanız gereken uygulamanın evet olan izinlerini hayır olarak ayarlamak. Daha sonra uyarı aldığınız uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

”Diğer Uygulamaların Üzerini Çiz”

Ekran yer paylaşımı tespit edildi uyarını aldığınızda sorunu çözemiyorsanız, sırası ile şu menüye girin. Facebook Messenger uygulaması dışında ”Diğer uygulamaların üzerine çekilmesine izin ver” ayarlarını kapalı konuma almanız gerekiyor. Hangi uygulamalar ekran yer paylaşım uyarısı verdiğini bulmak için aşağıdaki işlemleri yapınız.