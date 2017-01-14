LG G2 için hazırlanmış olan AOSP Extended v3.0, saf android arayüzü ile batarya dostu ve hızlı performansıyla dikkat çekmektedir. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini kullanan ROM, sunduğu özelleştirmeler ile kullanıcı deneyimini özgür kılmaktadır.

  ROM’un Özellikleri

  • 3 parmak kaydırma ile ekran görüntüsü alma
  • Blur UI eklentisi
  • AOKP sistem animasyonları
  • Güncel çeviriler
  • OTA üzerinden güncelleme desteği
  • Gece Modu
  • Pixel UI eklentisi

  AOSP Extended v3.0 İndirmeler

  AOSP Extended v3.0 Kurulum Rehberi

  • LG G2 telefonunuza dosyaları kopyalayın.
  • Telefonunuzun halihazırdaki sistemini Backup bölümüne girip tüm seçenekleri işaretleyerek alabilirsiniz. Bu işlev, kurulumda telefonun başına gelebilecek hatalardan kurtulmamız için kısayol olacaktır.

  • Backup işleminden sonra TWRP’nin Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip telefonda varolan sistemi temizleyin.

  • Temizleme işlemlerinden sonra TWRP’nin Install kısmına girin ve sırasıyla ROM, GApps ve Bootstack dosyalarını flashlayın.

  • İşlemler tamamlandıktan sonra TWRP’nin Reboot kısmından System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

  EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

        

 

  KURULUM VİDEOSU;

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  • Enes Yılmaz

    lg logosundan sonraki ekranda takılı kalıyor.çözümü nedir yardımcı olabilirmisiniz

  • Furkan Açıkkol

    Sarj az tuketen ve lg uygulamalarinin oldugu bir rom onerir misiniz cloudy disinda

  • Soner Karaevli

    V3.1 link bozuk yardımcı olur musunuz lütfen.

  • zekeriye şanverdi

    Yüklediğim en güzel rom

  • Ahmet yıldırım

    yanlış yorum

  • Orhan Atalay

    Merhaba,
    Aynı hatayı bende bende aldım. Telefon hard brick oldu.
    Bunun sebebi nedir ?
    Yardımlarınızı rica ederim.

    • muamma68

      eğerki download kısmına girebiliyorsanız (kapalıyken volum up tuşuna basarken usb kablosunu takın) hardbrick olmamıştır…. zor da olsa flastool2014 ile yazılım atabilirsiniz… ben daha dün paranoid android’in 7.1.1’ini denedim çalıştıramadım ve flashtool2014 ile stockrom kurup twrp recovery flaşlayıp yedeğime geri döndüm… 7.1.1’leri hepsi sorunlumu acab diye düşünmeye başladım!!!

  • Soner Karaevli

    Arkadaşlar lütfen rom hakkındaki görüşlerinizi yazarmısınız.

  • ferhat ata

    Arkadaşlar ben önce v3’ü flashladım, hemen arkasından v3.1’i flashladım. hemen arkasından derken bildiğiniz hemen arkasından. flashlama bitti ikinci flashlamaya başladım. sonra gapps sonra bootstack ve sonra cihaz açıldı. şu an gayet stabil ve en çok korktuğum şarjdı. şimdi gayet iyi çalışır durumda.

    • Soner Karaevli

      BU ROMDA ŞARJ NORMAL STOCK ROMDAKİ GİBİMİ GİDİYOR YOKSA DAHA AZMI GİDİYOR HOCAM? ANDROİD 5 DEN BAHSEDİYORUM?

  • OuTLaW

    bunun menüsü felan stock romdaki gibi ve lollipop daki lgbackup dosyasını kurabilirmiyiz buna

  • Soner Karaevli

    herkese teşekkür ederim telefonu kurtarıp güncellemeyi (v3.1) i yaptım fakat telefon biraz yavaşladı gibi. aynı şeyi hisseden varmı?

  • Soner Karaevli

    hocam telefonu sıfırla dedim şimdi hiç açılmıyor boot certification verify diyor lütfen kullanmam lazım telefonu yardım.

  • Soner Karaevli

    yardımcı olursanız çok sevinirim

  • Soner Karaevli

    ayrıca bigisayar telefonu romdan sonra tanımamaya başladı geliştiriciden medya yı sçtim driverlar pcye yüklü acil yardım

  • Soner Karaevli

    kardeşim rom u yükledim ve diğer güncellemeyi üstüne flashlayacağım fakat twrp ye giremiyorum boot security error falan diyor

  • Uğur Uyar

    Arkadaşlar bu romun v3.1 i cikti cok daha stabil ve mukemmel batarya perfomansi sunuyor (normal bir sekilde konusma, 1 saat oyun , whatsap vs 4 saat 38 dk ekran suresi aldim)ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var v3.0 i tamamen silip v3.1 i kurarsaniz boot da “securty error” hatasi veriyorve stock rom ( .kdz) kurmadan da hatayi halledemiyorsunuz….. v3.0 in uzerine kurarsaniz sıkıntı olmuyor…. ama illa temiz bir kurulum istiyorsanız tamammen eski romu silip v3.0 i kurup telefonun ilk acilisini yapin hiç birşey yükleme den v3.1 uzerine flaslayin o zaman sikinti yok… Yardimci olmusumdur umarim.

  • Harun Dağdemir

    Bu romda Twrp ye giremiyorum her yolu denedim (geliştirici seçeneklerden aktif ettim)

    • SuperSU programı yoksa onu yükleyin daha sonra izinleri vs ayarlayın. Reboot Recovery uygulamasıyla TWRP’ye giriş yapabilirsiniz.

      • Harun Dağdemir

        ya kardesim eyvallah yaptım girebildim Twrpye ama sorunumuz var.Amacım bu romu silmek (asop ex) ve restoreden önceki romumu kurmak ilk önce wipe dan sildim bu romu sonrasında restoreden romu kur a bastım 2 dk bekledikten sonra Failed dedi 😀 …System e giris yap dedim https://uploads.disquscdn.com/images/f829457e4081d3c5d418155b5d8646009ceb61525326c25956665320ee051677.jpg VE SONUÇ bazıları hard brick oldu diyo her yolu denedim TWRP ye giremiyorum (power tuşu ve ses kısma tuşunu defalarca deniyorum) Lütfen YARDIM !

  • Mesut Toksoz

    romu kurdum ve 5 gün kadar kullandım. Öncelikle belirteyim bende bütün özellikler sorunsuz çalıştı, 7.1 ler içindede daha önce crdroid kurdum fakat o pek stabil çalışmadı bende. Bu romun eksiklerinden bahsedecek olursak da öncelikle batarya performansı sunmuyor. Sesler konuşmada biraz boğuk geldi bana. Birde tamamen Türkçe değil, özellikle ayrıntı ayarlarda neredeyse tamamen ingilizce. Çok önemli değil fakat bu romda kullanılan web tarayıcı çok hantal beğenmedim. İllaki 7.1.1 kullanacam diyen için kullanılabilir bir rom.
    Ben bundan önce RR 6..1 kullanıyordum ve şuan LG G2 için bunun kadar güzel sonuç eren rom yoktur bence. Isınma konusu RR de hiç yoktu fakat bu romda oda var. Ben RR 6.0.1 e geri dönüş yapıyorum.

  • ferhat ata

    romu yükledim arkadaşlar, her yeniden başlatmada TWR geliyor. çözümü nedir bunun akşamdan veri uğraşıyorum.