Android platformunun efsanevi telefonlarından biri haline gelen LG G2, geliştiriciler tarafından hala güncel kalmaya devam etmektedir. Google Pixel ve Google Pixel XL modellerinin Android 7.1 işletim sistemi ile piyasaya çıkmasından sonra geliştiriciler kolları sıvadı ve LG G2 için CyanogenMod 14.1 ROM‘unu portladı. Saf Android arayüze sahip olan CM14.1, CAF ROM adı altında bilinmektedir.

  CyanogenMod 14.1 Çalışan Özellikleri

  • Kablosuz İnternet
  • İnternet Paylaşımı
  • Ses
  • Telefon Hattı
  • SMS
  • LTE (4,5 G)
  • Mobil Veri
  • Bluetooth
  • Tüm Sensörler
  • Kamera
  • Video Kayıt
  • SELinux Enforcing
  • GPS

  CyanogenMod 14.1 İndirmeler

 

  CyanogenMod 14.1 ROM Kurulum Rehberi

  • İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.
  • Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 Root ve TWRP Rehberi)
  • Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
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  • TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
    TWRP-Wipe-Data
  • TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM 14.1 ROM’u, GApps ve Bootstack ziplerini yükleyin.
    Adsız
  • TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

  LG G2 CyanogenMod 14.1 ROM Kurulum Videosu

LG G2 için diğer romlara da göz Atmak için Buraya tıklayınız.

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  • ay2kena

    Romu yeni kurdum. Sıkıntı yok gibi.
    + Batarya kitkat a göre iyi.
    + Root yapmak daha kolay
    Kitkata göre eksi yönleri
    – Ekranı kapatırken çift tıklama çalışmıyor, ancak ekranı açarken çift tıklama çalışıyor
    (Kapatmak için “çift tıklama ekran dokunun” adındaki uygulamayı yükleyince iki özellikte çalışıyor)
    – Kurduktan sonra rehberi (rehberin önceden yedeğinin alınması gerekli) geri yüklemek gerekiyor
    (SİM kartı okuyor)
    – Cm 14.1 ile gelen launcher e beğenmedim, ZenUi launcher ile daha kullanışlı

  • Selçuk Gülen

    romu sıkıntısız kurdum, 1 gün ç.ok güzel performansta kullandım, sonrasında yazı karakterleriyle ilgili hoşuma gitmeyen bir font çıktı değiştiremedim, onun üzerine telefonu sıfırla diyerek sıfırlamayı denedim.sonrasında ywrp menüsü açıldı aslında sadece tefefonu resetlemek istemiştim.. sonrasında madem twrp ye girdim burdan tekrar romu yüklemeyi denediysemde iişlemi bitirip sistemi yeniden başlattığımda tekrardan twrp menüde kalıyor.. bilgisi olan var mı?

  • Caner Kaya

    Hocam merhaba.Bende custom rom 13 kurulu.İçindeki verilerim gitmeden direk üzerine 14 ü kursam sıkıntı olurmu verilerim silinirmi.

  • Erhan Şahin

    İyi akşamlar.romu kurdum sırasıyla gapps ve bootstack’i de kurdum.telefonu açtığımda dili vs seçiyorum wifi ye bağlanıyorum.nfc ekranı çıkıyor orada kalıyorum dokun ve aktar çıkıyo ilerleyemiorum telefonu kapatıyorum twrp ye de giremiyorum.Yardımcı olabilir misiniz?

    • Dokun ve aktar bölümünü atlamanız gerekiyor. Atlamanız için belirli seçenekler olmalıdır.

  • Emre Ceran

    Merhaba, Romu sorunsuz bi şekilde kurdum. Fakat rootu aktif ettikten sonra restart edince cyanogen logosunda kaldı. Ne recoverye girebiliyorum, nede telefon download modda çalışıyor. Bundan önce Cloudy 3.3 kurulu idi. Yardımcı olabilir misiniz?

    • Telefonu kapatıp hard reset uygulayın. Hard reset sonrası TWRP açılacaktır. TWRP sürümü 2.8.7.1 ve üstüyse bilgisayara bağlayıp dosya aktarımı yaparak kurtarabilirsiniz.

      • Emre Ceran

        Bu sorunu hallettim fakat, şimdide yanlış rom attım galiba 🙁 32 GB cihazım 16 GB’a görünüyor, sizin sitede verdiğiniz JellyBean linkinden de indirme yapamıyorum. Eğer elinde varsa 32 GB V10C sürümü upload edip paylaşabilir misin?

  • Hasan Yarol

    Birşey sorabilir miyim? Romu yükledim fakat sim kart kişileri görünmüyor??

  • Brk

    https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862687144 Arkadaşlar burdan 071216 yı indirin bende mobil veri sorunu düzeldi kullanabilirsiniz.

    • yusuf

      Romda genel olarak karşılaştığın hatalar neler yüklemeye değer mi

      • Brk

        Romda kullanırken hiç bir hata görmedim tek sıkıntı spotify dan kulaklıkla şarkı dinlerken herhangi bir tuşa başınca aşırı ses artıyor kendiliğnden onun dışında hiç bir sırun yok.

  • Brk

    Hangi tarihteki rom dosyasını indirdin ve app ler hangi sürüm stock mu yoksa başka bişey mi bende mobil veriden internete bağlanmama dışında hiç bir sıkıntı yoktu. Bide hangi hattı kullanıyorsun benim vodafone.

    • İsmail

      Senin atmis oldugun linkteki nov13 tarihli rom u indirdim .Hattim Turk telekom hala sorunsuz kullaniyorum tek eksik rehberde gorunuyor su an.Sarj olarak sanki bir tik daha fazla gidiyor gibime geldi
      .

      • Brk

        Benim hattım vodafone sağlayıcı yüzünden mobil veri çalışmıyor olabilir benimde tahminim bu şekilde

    • Emin Çelik

      Bu sorun romla alakalı değil Cm romlar Vodafone da Vodafone Live erişim noktası seçili olarak geliyor ve artık o ayarlar geçerli değil. Ayarlar/Mobil Ağlar / Erişim noktası kısmına girip Vodafone Live isimli APN yi sileceksin sadece ve sorunun çözülecek.

      • Brk

        Biliyorum o durumu cm 13 kullandım orada öyleydi ama bu romda senin söylediğin durumla alakası yok denedim aynı şeyi olay rom ile alakalı

      • Emin Çelik

        cDroid denemelisin o halde 7.1 sürümü var test aşamasında hala ama çoğu özellik sorunsuz.

  • Brk

    S.A arkadaşlar admin bey konuyu salıp gitmiş belli https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=125917 bu linkten rom için güncel rom dosyasını indirebilirsiniz kaç kere güncelleme gelmiş ama biz burda bekleyelim

    • Arakdaşlar LG V20 tanıtımı vardı bu hafta, biraz yogunluktan ilgilenemedik. Link için teşekkürler Brk.

    • Brk

      Mobil veri sorunu hala düzelmemiş romu deniceklerin dikkatine.

  • Brk

    Mobil veriye halen bir çözüm yok mu ?

  • Brk

    Adminden hiç ses çıkmıyor zaten güncelleme geldi mi ne oldu umrunda değil

  • Fahrettin

    Admin de bu konuyla ilgili bir bilgi verse iyi olacak

  • Fahrettin

    Oficial olanı çıkmadı gitti

  • Brk

    Şu roma bitane bile güncelleme gelmedi mi yani ?

  • Brk

    Mobil veriden emin misin ? Kimsede çalışmayan şey sende nasıl çalıştı iyi kontrol ettin mi ? Yada başka romun yorumunu buraya mı yaptın

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