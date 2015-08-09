Selamlar, bu yazımda sizlere LG G2 nasıl rootlanır ve nasıl recovery yüklenir bunları anlatacağım.

Bu işlemlerden önce bilgisayarınıza buradan LG USB Driver‘larını yüklemenizi öneririm.

4.4.2 KitKat işletim sistemli LG G2 Root:

Buradan Towelroot uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin. TowelRoot’u açın ve make it ra1n” butonuna basın. “You should have root, no reboot required” uyarısı aldıysanız işlem tamamlanmış demektir. İstersenizde Google Play’den indireceğiniz bir Root Checker uygulaması ile de root yetkinizi kontrol edebilirsiniz.

4.4.2 KitKat işletim sistemli LG G2 recovery yüklemek (1. Yöntem):

Buradan D802_AutoRec uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin. D802_AutoRec’i açın ve “Flash Recovery” butonuna basın. İşlemler tamamlandığında “To Recovery” butonuna basarak telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz veya “Exit” butonuna basarak AutoRec’ten çıkabilirsiniz. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

4.4.2 KitKat işletim sistemli LG G2 recovery yüklemek (2. Yöntem):

Buradan TWRP Recovery‘i bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın. Telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri altındaki Yapım Numarasına 7 kez tıklayarak Geliştirici Seçenekleri‘ni etkinleştirin. Ayarlar > Genel > Geliştirici Seçenekleri‘ne girerek Usb Hata Ayıklama ve Sahte Konumlara İzin Ver seçeneklerini aktif edin. Ayarlar > Genel > Güvenlik altındaki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin, Uygulamaları Doğrula seçeneğini ise pasif hale getirin. Telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve PC Bağlantı modunu Telefonu Şarj Edin olarak ayarlayın ve telefonunuzun ekranını açık tutun. İndirdiğiniz TWRP Recovery klasörüne girin ve klasör içerisindeki “recovery.bat“ uygulamasını çalıştırın. recovery.bat uygulamasını çalıştırdığınızda gelecek olan ekranda size 2 seçenek sunacak. Bu ekranda klavyeden 2‘ye basıp “Enter” diyoruz, yüklemeyi başlatmak için bir kez daha “Enter“a basıyoruz ve telefon ekranından size bir izin uyarısı verecektir bu uyarıyı onaylayın ve bu bilgisayar için her zaman izin ver seçeneğini seçin. Yükleme işlemi bittiğinde size Y/N şeklinde 2 seçenek sunacak. Eğer Y seçeneğini seçerseniz TWRP Recovery’e giriş yapar, eğer N seçeneğini seçerseniz yükleme ekranı kapanır ve telefonunuzun normal kullanımına geri dönersiniz. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

Bu işlemleri videolu bir şekilde dinleyip uygulamak için aşağıdaki videodan yararlanabilirsiniz.

5.0.2 Lollipop işletim sistemli LG G2 root (2. Yöntem):

Buradan LG One Click Root‘u bilgisyarınıza indirin ve yükleyin. Telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri altındaki Yapım Numarasına 7 kez tıklayarak Geliştirici Seçenekleri‘ni etkinleştirin. Ayarlar > Genel > Geliştirici Seçenekleri‘ne girerek Usb Hata Ayıklama ve Sahte Konumlara İzin Ver seçeneklerini aktif edin. Ayarlar > Genel > Güvenlik altındaki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin, Uygulamaları Doğrula seçeneğini ise pasif hale getirin. Telefonunuzu bilgisayarınıza MTP modunda bağlayın ve telefonunuzun ekranını açık tutun. LG One Click Root uygulamasını çalıştırın. Uygulama ekranında “Waiting for device…” yazısını görünce telefon ekranınıza gelen uyarıya “Bu bigisayar için her zaman” seçeneğini işaretleyerek izin verin. Uygulama %45’teyken telefonunuz yeniden başlayacaktır. Telefonunuz açıldığı zaman bilgisayar ekranında “Looking for LG serial port” şeklinde bir yazı göreceksiniz bu noktada telefon ekranınızı kontrol edin eğer sizden bir izin istiyorsa izin verin. Uygulama portu bulduktan sonra telefonunuzu Download mode’da yeniden başlatacaktır. Bilgisayar ekranında LG One Click Root uygulamasında “Done” yazıp %100 olduğunda işlem tamamdır. Eğer telefonunuz otomatik olarak yeniden başlamazsa güç tuşuna uzun basarak yeniden başlatabilirsiniz.

NOT: Bazı nedenlerden dolayı LG One Click Root uygulaması %90’da takılırsa telefonu bilgisayardan çıkartmadan güç tuşuna uzun basarak yeniden başlatın telefon açıldığında yükleme devam edecektir.

5.0.2 Lollipop işletim sistemli LG G2 D802 recovery yüklemek:

Buradan (D802) LG G2 AutoRec uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin. AutoRec’i açın ve “Flash TWRP” butonuna basın. İşlemler tamamlandığında AutoRec’ten çıkabilirsiniz. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

5.0.2 Lollipop işletim sistemli LG G2 D802TR recovery yüklemek:

Buradan (D802TR) LG G2 AutoRec uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin. AutoRec’i açın ve “Flash TWRP” butonuna basın. İşlemler tamamlandığında AutoRec’ten çıkabilirsiniz. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

5.0.2 Lollipop işletim sistemli LG G2’ye Tek Seferde root ve recovery yüklemek:

Buradan One Click Root + Recovery‘i bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın. Telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri altındaki Yapım Numarasına 7 kez tıklayarak Geliştirici Seçenekleri‘ni etkinleştirin. Ayarlar > Genel > Geliştirici Seçenekleri‘ne girerek Usb Hata Ayıklama ve Sahte Konumlara İzin Ver seçeneklerini aktif edin. Ayarlar > Genel > Güvenlik altındaki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin, Uygulamaları Doğrula seçeneğini ise pasif hale getirin. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve telefonunuzun ekranını açık tutun. İndirdiğiniz One Click Root + Recovery klasörüne girin ve klasör içerisindeki “OneClick_ROOT_RECOVERY.bat” uygulamasını çalıştırın ve telefon ekranından size bir izin uyarısı verecektir bu uyarıyı onaylayın ve bu bilgisayar için her zaman izin ver seçeneğini seçin. Telefonunuz yeniden bir çok kez yeniden başlayabilir. Bilgisayar ekranında işlemler tamamlandığında telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

Bu yazılanları videolu bir şekilde dinleyerek uygulamak için aşağıdaki videodan yararlanabilirsiniz.

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