LG G3 D855TR modeli için 7 aydır yeni güncelleme yayımlanmıyordu. LG unuttuğu akıllı telefonu G3 için bugün yeni versiyon güncellemesi yayımladı. Android 6.0 Marshmallow sürümü olan V30b‘den sonra hiç güncelleme almayan akıllı telefon sonunda güvenlik düzeyi güncelleştirildi. Yeni güncelleme ile birlikte telefonda yazılım güvenliği en üst seviyeye yükseltildi. LG G3 akıllı telefonunuzu güncellemek için LG Mobile Support Tool uygulaması ile yen sürüme yükseltebilirsiniz.

LG G3 D855TR 32GB V30g Güncellemesi

LG G3 D855TR 32GB modeli için yayımlanan güncelleme ile Güvenlik yaması düzeyi 01.10.2016 olarak güncellendi. Bilgisayar üzerinden kurulan yeni yazılım güncellemesi 1.25Gb boyutunda. Ota üzerinde bu güncelleme yayınlanacağını düşünmüyoruz. Bilgisayar’dan LG Mobile Support Tool programı ile güncelleme yapınız. Bu güncelleme ile birlikte yeni yazılım versiyonu V30b‘den V30g‘ye yükseltiliyor. Şuan için gözle görülür bir yenilik olmasa da güncelleme detaylarında Güvenlik yaması ve kullanılabilirlik artırıldı olarak görüyoruz.

V30g Yazılım Güncellemesi Detayları

Android sürümü: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow Yazılım Sürümü: D855TR-V30g

D855TR-V30g Kernel Sürüm: 3.4.0

3.4.0 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.10.2016

: 01.10.2016 Dosya Boyutu : 1.25GB

: 1.25GB LG G3 D855TR 32GB: V30g KDZ

Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG PC Suite veya LG Mobile Suppor Tool üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden ota ile güncellemenin gelmeyeceğini düşünüyoruz. Bilgisayar üzerinden yapmanız gerekmektedir.