Ülkemizde 4.5G kullanımı 1 Nisan itibari ile Şehir merkezlerinde kullanılmaya başlayacak. Şehir merkezlerine yakın bölgelerde 4.5G kullanımı da olacak. 4.5G şimdilik il merkezlerine uzak yerlerde maalesef kullanılamayacak. Peki LG G3 kullanıcıları 4.5G Fiber interneti tam kapasite ile kullanabilecek mi?

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LG G3 4.5G Uyumlu mu?

LG’nin 2014 yılında piyasaya sürdüğü G3 modeli LTE desteği bulunuyor. LG G3 LTE desteği ile en fazla 150 Mbps hıza erişebilir. Bu şu demek oluyor. LG G3 4G uyumlu bir telefon fakat ülkemizde kullanılmaya başlayan 4.5G mobil internet 300 Mbps hız erişimi sağlayabilecek. LG G3 4.5G Mobil fiber interneti tam kapasite kullanmasa da oldukça yüksek veri indirimi sağlayabilecek. LG G3 4G uyumlu bir cihaz ama 4.5G uyumlu değil, bu 4.5G interneti kullanamayacak demek anlamına gelmiyor. LG G3 4.5G Mobil fiber interneti en fazla 150Mbps erişim sağlayacak, buda yeterli bir hız demek.

LG G3 4G ve 4.5G Mobil internet Ayarları Nasıl Yapılır?

LG G3 Türkiye kullanıcıları geçtiğimiz yıl sonuna doğru LTE Confing adı altında bir güncelleme aldı. LTE Confing güncellemesi ile LG G3 Akıllı telefonları da 4.5G uyumlu hale geldi. İthalat yolu ile satın alınan LG G3 cihazlarının bazılarına LTE Confing güncellemesi malesef gelmedi. LTE Config güncellemesi alamayan LG kullanıcıları için bir makale hazırlamıştık. Buradan LTE Config dosyasını indirebilirsiniz.

4.5G’yi aktif etmek için şu Ayarları izleyin:

Ayarlar/ Ağlar/ Daha fazla/ Mobil Şebekeler/ Ağ modu Aşağıda ki ekrandan gördüğünüz gibi LTE seçeneğini seçiyoruz ve daha sonra telefonu bir kez kapatıp açıyoruz. LG G3′de LTE seçeneği çıkmazsa lütfen yukarıda belirttiğim bağlantıdan Apk dosyanını açılan sayfadan kurulum talimatlarını okuyup indirin ve kurun.

LG G3 LTE güncellemesini aldınız fakat Ağ modu ayarlarına girdiğinizde LTE şebeke modu çıkmıyorsa yapmanız gerekenler; Ayarlar/ Genel/Telefon Hakkında/ kısmından veye direk Uygulamalar kısmında bulunan güncelleme merkezinden güncelleme yapabilirsiniz.