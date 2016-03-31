Ülkemizde 4.5G kullanımı 1 Nisan itibari ile Şehir merkezlerinde kullanılmaya başlayacak. Şehir merkezlerine yakın bölgelerde 4.5G kullanımı da olacak. 4.5G şimdilik il merkezlerine uzak yerlerde maalesef kullanılamayacak. Peki LG G3 kullanıcıları 4.5G Fiber interneti tam kapasite ile kullanabilecek mi?

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LG G3 4.5G Uyumlu mu?

LG’nin 2014 yılında piyasaya sürdüğü G3 modeli LTE desteği bulunuyor. LG G3 LTE desteği ile en fazla 150 Mbps hıza erişebilir. Bu şu demek oluyor. LG G3 4G uyumlu bir telefon fakat ülkemizde kullanılmaya başlayan 4.5G mobil internet 300 Mbps hız erişimi sağlayabilecek. LG G3 4.5G Mobil fiber interneti tam kapasite kullanmasa da oldukça yüksek veri indirimi sağlayabilecek. LG G3 4G uyumlu bir cihaz ama 4.5G uyumlu değil, bu 4.5G interneti kullanamayacak demek anlamına gelmiyor. LG G3 4.5G Mobil fiber interneti en fazla 150Mbps erişim sağlayacak, buda yeterli bir hız demek.

LG G3 4G ve 4.5G Mobil internet Ayarları Nasıl Yapılır?

LG G3 Türkiye kullanıcıları geçtiğimiz yıl sonuna doğru LTE Confing adı altında bir güncelleme aldı. LTE Confing güncellemesi ile LG G3 Akıllı telefonları da 4.5G uyumlu hale geldi. İthalat yolu ile satın alınan LG G3 cihazlarının bazılarına LTE Confing güncellemesi malesef gelmedi. LTE Config güncellemesi alamayan LG  kullanıcıları için bir makale hazırlamıştık. Buradan LTE Config dosyasını indirebilirsiniz.

4.5G’yi aktif etmek için şu Ayarları izleyin:

Ayarlar/ Ağlar/ Daha fazla/ Mobil Şebekeler/ Ağ modu  Aşağıda ki ekrandan gördüğünüz gibi LTE seçeneğini seçiyoruz ve daha sonra telefonu bir kez kapatıp açıyoruz. LG G3′de LTE seçeneği çıkmazsa lütfen yukarıda belirttiğim bağlantıdan Apk dosyanını açılan sayfadan kurulum talimatlarını okuyup indirin ve kurun.

Lg g3 4.5g ayarları

LG G3 LTE güncellemesini aldınız fakat Ağ modu ayarlarına girdiğinizde LTE şebeke modu çıkmıyorsa yapmanız gerekenler; Ayarlar/ Genel/Telefon Hakkında/ kısmından veye direk Uygulamalar kısmında bulunan güncelleme merkezinden güncelleme yapabilirsiniz.

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  • Buradaki dosyayı indirip kurunuz. Mobil şebeklerden 4G seçiniz. https://www.lgdestek.com/sebeke-ayarlarinda-4g-ve-lte-yok-22013/

  • Lte ye tıklıyorum 4.G yazıyor daha sonra birden şebeke gidiyor ve 4 G yazısı kayboluyor

    • Ahmet Dizdar

      Bulunduğunuz bölgede 4G şebekesi çok zayıf ya da hiç olmadığından gidip gelmesi normal.

  • Harun

    Ben lte ye gectim ama hala h yaziyor neden

  • Lg g3 kullanıcısıyım bir sorunum var hic kimse cozemedi sim kart 4.5g li bulundugum yerde 4.5 g sebekesi var ayarlar gsm/wcdma/lte otomatik olarak secili fakat telefon 2g den baska biseye baglanmıyo sebeke araması yaptıgımda lte sebekesini bulabiliyorum ama sectigimde baya bekliyo ve kaydedilemedi diyo ama gsmyi sectigimde direk kaydediliyo yani anlicagınız degil 4.5g degil 4g 3g ye bile baglanamıyorum rica ediyorum a.rızası icin yardım edin ya telefonu servise goturdum o da cihazda sorun olmadıgını soyledi ama sorunu cozemedi lutfen yardım admin tesekkurler simdiden

    • Ramazan

      Arkadaşlar aynı sorunu bende yaşıyorum 3G yada 4G LTE yi seçtiğim halde internet 2G EDGE hızında kalıyor bu sorun yazılımsal mı yoksa donanımsal mıdır desteğinizi rica ederim.

    • Sanırım admin bize yardım etmicek

    • Sezgin Pınar Diksu

      kardeşlik bende de g3 var lg de şebeke problemi var cihazlar çekmiyor ben cihazımı 3. ye servise yolladım ilkinde bişi yok dendi 2. de ana kart değişti 3. de de onarıldı bilmem ne telefon 4.5 g de oldugu zaman cekmiyormuş servis bana bunları sölüyor 4.5 g uyumlu bir cihaz 4.5 g de kullanıldığı zaman şebeke problemi yaratıyorsa bu cihazlar alınmamalı kesinlikle sen yardımı kendi kendine yapacaksın cihazı satıp bir daha lg almayacaksın benim cihaz servisten gelsin ilk işim satmak olacak ve bir daha da lg alırsam ……

  • Kadir

    Lg g3 kullanicisiyim telefona format attiktan sonra ağ modunda lte butonu yok uygulamasini da indirdim fakat hala durum ayni

  • BURAK

    LG G3 D855 32 GB TELEFONUM VAR BAZI ARKADAŞLARIN TELEFON EKRANLARINDA 4.5G YAZARKEN BENİMKİNDE 4G YAZIYOR.SON GÜNCELLEMELİR YAPMAMA RAĞMEN DÜŞÜK HIZDA KULLANIYORUM.NEDENİ NE OLABİLİR??

    • Kerim Onaylar

      LG G3 Akıllı telefonun tüm modelleri cat4’dür. 4G veya 4.5G yazması sadece yazılım farkıdır hızı etkilemez.

      • BURAK

        peki bunun wifi calling özelliği veya güncellemesi ile ilgisi olabilirmi??

  • darkdead93

    Apk yi indirdim fakat uygulama yuklenemedi hatası alıyorum sebebi nedir ? g3 d55 android 6.0 var. Bu arada 6.0 da hidden menüye ulaşmak için *#546368#*855# tuslayin.

  • Mert

    LG G2 telefonum var GSM/WCDMA/LTE secenegini sectigim halde 3G den 4G ye gecmiyor yardim edermisiniz

    • Bölgenizde 4G şebekesi olması gerekiyor. 4g Çeken bir noktada deneme yaptınız mı?

  • osman

    Lg g flex 2 d958 modeli mobilveriyi actigimda internet e olarak cekiyor sebekede ne 3g nede 4g desdegi gozukmuyor napmam lazim yardimci olursaniz sevinirim

    • alihan

      lte yazıyomu ?

      • metin

        Merhaba lg g2 kullanıcısıyım benim sorunum e olduğu zaman 4g ye geçmiyor veri ayarlarına girip tekrar seçmem gerekiyor otomatik gecmiyor sebeke zayıfladığı zaman. Ne yapmam lazım

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