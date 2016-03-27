Android 6.0 marshmallow yazılımı çıkalı neredeyse bir sene oldu, şimdilik belirli ve amiral gemisi LG akıllı telefonlara Android 6.0 güncellemesi gönderildi. 

Android 6.0 Marshmallow Güncellemesi Alan Cihazlar

Geçtiğimiz yıl Kasım, Aralık aylarıda LG G4 Android 6.0 güncellemesini alan ilk cihaz oldu. LG G4 ile başlayn güncelleme serüveni diğer cihazlar ile hala devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında LG G3 Polonya sürümü için güncelleme başladı ve Şubat ve Mart aylarında dünya genelinde dağıtılmaya devam etti. Ülkemize hala gelmesede LG G3 Android 6.0 güncellemesi, bu ay sonu gelmesi beklenmektedir.

LG G4 serisi LG G4 Beat ve LG G4c modelleride ülkemizde Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alan cihazlar. LG geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Phablet modeli aklıllı telefonu LG V10 içi de ilk Android 6.0 Marshmallow güncellmesini ülkemizde yayımlamaya başladı.

LG yetkilileri Efsane telefonları LG G2 için Android 6.0 yazılım güncellemesi üzerinde herhangi bir çalışma olmadığını ilerleyen zamanda Abd’de bir operatörün yayımlayacağini bildirdi. Verizon daha önce böyle bir çalışması olduğunu bildirmiş fakat bu güncellemeyi ne zaman yayımlayacağını belirtmemişti.

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Bu yıl güncellemeyi bekleyen bir diğer telefonlar LG G3 beat ve LG G3 Stylus modelleri, bu iki cihazda şuanda Android Lolipop yazılı kullanıyor. LG bu iki akıllı telefon için resmi bir açıklama yapmadı. Kesin bir güncelleme tarihide bulunmuyor. LG G3 Beat için yaz aylarının sonlarında bir güncelleme olacağı yönünde bilgiler olsada kesin olarak teyit edilmiş değil. LG G3 Stylus içinde keza aynı şeyler geçerli. Ülkemizde Mart ayı bitmesine rağmen LG G3 için Android 6.0 Marshmallow gelmedi, LG G3 Beat ve LG G3 Stylus kullanıcıları uzun bir süre daha beklemesi gereçek.

iki cihaz hakkında yeni gelişmeler olduğunda size bildireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

Güncelleme 31.07.2016: LG G3 Beat ve LG G3 Stylus için LG tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu iki telefon Android 6 güncellemesi alamayabilir.

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  • Çağrı

    Lg g3 beat e 6.0 andoroid gelecek mi yeter bu kullanilmayan lolipopdan biktik ya bu ne ya gelecek diyonuz gelmiyor

  • Salih

    Arkadas lg g3 stylusun cami kirildi servis 450 tl cekti. Telefonun kendisi 540 tl. Yemisim lg yi bir dahami lg ye yaklasmam. Simdi butun arkadaslarima lg ye yaklasmayin diyorum.ne guncelleme nede destek var.

  • Veysi Alp

    http://www.lgdestek.net/lg-g3-icin-android-6-0-marshmallow-yukleme-rehberi/ Buyrun Arkadaşlar Yükleyip Güncelleyebilirsiniz. Yapamayanlar için instagram ve facebook adresimi yazıyorum ulaşabilirsiniz yardımcı olurum.

    http://www.facebook.com/ves.alp
    instagram : veysialpp

    • batuhan

      İyide Lg G3 Stylus a olmuyor

      • Lg g3 stylus 1gb ram var olurmu acaba android 6.0 ?

      • Mehmet Coşkun

        veysi alp kardeşim başlık farklı sen farklı dünyalardasın burda lg g3 d723 tr ve diğer modelleriyle beraber lg g3 staylus cihazlarından bahsedilmekte ama sen tutmuş normal lg g3 16 ve 32 gb versiyonları için yükleme rehberinin linkini paylaşıyorsun ve arkadaşları yanlış bilgilendiriyorsun bak demiş biri g3 staylus olmuyor yada olur mu diye 🙂 arkadaşlar yanlış bilgiler doğrultusunda kesinlikle iş yapmayın !!! cihazınıza zarar verebilirsiniz

  • eray kalay

    güncelleme merkezine yiriorum ve uygulama güncellemeye tıklıyorum REMOVATE CALL SERVİCE i indirdim fakat servis merkezinden 6 haneli kod alın diyor yardım lütfen

    • Mehmet Coşkun

      eray kardeşim bu remote cal service uygulaması servisteki yetkili arkadaşların cihazına uzaktan destek ve arızaları hakkında bağlanabilmeleri için bi uygulama ilk başta eğer bi yazılımsal veya herhangi bi arızası var ise sana en yakın lg servisini arayıp kod isteyebilirsin bunu eğer pc kullanıyorsan team wiever yada alpemix olarak da düşünebilirsin 🙂 sana bu şekilde yardımcı olayım

  • eray kalay

    lg g3 stylus LGD693 aldım alalı 1 sene oldu android 5.0 lollipop geldi fakat 6.0 marshmallow gelmedi daha lg lütfen ve lg g3 stylus LGD693 e marshmallow güncellemesini getirin çünkü android 5.0 da ekranlarda buglanmalar kasmalar gb oluo yardımm lütfen LG

    • Batuhan

      Aynen Bendede Ondan var 6.0 gelirse iyi olur

      • Mehmet Coşkun

        bu yorumlara cevabım ise inşallah dediğiniz gibi android 6 marshmallow yazılımını lg yetkilileri g3 staylus ve g3 beat telefonları içinde geliştirirler yüzünüz güler çünkü gerçekten cihazlar güzel kullanıcı yorumlu bi cihaz bunlarada gerekli güncellemelerin lg tarafından verilmesinin en güzel bi çalışma olacağından eminim zira eğer ben lg g3 beatıma android 6 değil 7 yüklerim derseniz gaps paketleriyle yükleme yapabilirsiniz sayfada mevcut

  • Dün lg ye mail attıgımda G3 beat için Global platformdan elimize Bir güncelleme verileceği bilgisi gelmiştir,Yakın zamanda Bilginize sunulcaktır. Dediler, Bu 6.0 olabilirmi ? Çünkü diger g3 beat veya g3s lerin güncelleme listesine bakınca hepsi 2 tane v10 lu sürüm 2 tane v20 lü sürüm almış yani 3.v20 yi alan yok buda v30a yada v30b olarak 6.0 güncellemesi olabilirmi ?

    • fırat

      Gardaş nasıl mail atin

  • g3 e ne zaman gelecek marshmallow ???

    • Mehmet Coşkun

      selamlar olsun hemşerim lg g3 d855tr ve bu tür cihazlara ister 16 gb ister 32 gb farketmeksizin andorid 6 kdz yazılımı gelmiştir zira sende eğer bu model değil lg d723 ve buna benzer cihazlar var ise beklemen gerekebilir diyorum inşallah bütün lg modellerinin andorid 6 ya kavuşması dileğimdir

  • Salih

    Lg g3 stylus aldim kitkattan lolipop a yukseldi ekran parlayip kapanmaya aradigim zaman kulagimdan cekince ekran gelmemeye basladi. tamire yolladim g4 stylus yazilimi yuklenmistir deyip geri yolladilar. G4 stylus yazilimi ile ayni olan bir telefona ne diye bekletiyorsun marsmalow guncellemesini tamamen parasal ticari zeka senin telefonun g3 stylus g4 stylus degil guncelleme vermem git g4 stylus al diyorlar yani

  • Oguz kagan

    Mart ayi sonunda g3 icin 6.0 gelicekmi kesin mi mart ayinda gelecegi

    • Taner

      Bunun cevabini hic kimse vermiyor bende mrtak ediyorum gelecek mi acaba