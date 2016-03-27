Android 6.0 marshmallow yazılımı çıkalı neredeyse bir sene oldu, şimdilik belirli ve amiral gemisi LG akıllı telefonlara Android 6.0 güncellemesi gönderildi.

Android 6.0 Marshmallow Güncellemesi Alan Cihazlar

Geçtiğimiz yıl Kasım, Aralık aylarıda LG G4 Android 6.0 güncellemesini alan ilk cihaz oldu. LG G4 ile başlayn güncelleme serüveni diğer cihazlar ile hala devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında LG G3 Polonya sürümü için güncelleme başladı ve Şubat ve Mart aylarında dünya genelinde dağıtılmaya devam etti. Ülkemize hala gelmesede LG G3 Android 6.0 güncellemesi, bu ay sonu gelmesi beklenmektedir.

LG G4 serisi LG G4 Beat ve LG G4c modelleride ülkemizde Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alan cihazlar. LG geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Phablet modeli aklıllı telefonu LG V10 içi de ilk Android 6.0 Marshmallow güncellmesini ülkemizde yayımlamaya başladı.

LG yetkilileri Efsane telefonları LG G2 için Android 6.0 yazılım güncellemesi üzerinde herhangi bir çalışma olmadığını ilerleyen zamanda Abd’de bir operatörün yayımlayacağini bildirdi. Verizon daha önce böyle bir çalışması olduğunu bildirmiş fakat bu güncellemeyi ne zaman yayımlayacağını belirtmemişti.

Bu yıl güncellemeyi bekleyen bir diğer telefonlar LG G3 beat ve LG G3 Stylus modelleri, bu iki cihazda şuanda Android Lolipop yazılı kullanıyor. LG bu iki akıllı telefon için resmi bir açıklama yapmadı. Kesin bir güncelleme tarihide bulunmuyor. LG G3 Beat için yaz aylarının sonlarında bir güncelleme olacağı yönünde bilgiler olsada kesin olarak teyit edilmiş değil. LG G3 Stylus içinde keza aynı şeyler geçerli. Ülkemizde Mart ayı bitmesine rağmen LG G3 için Android 6.0 Marshmallow gelmedi, LG G3 Beat ve LG G3 Stylus kullanıcıları uzun bir süre daha beklemesi gereçek.

iki cihaz hakkında yeni gelişmeler olduğunda size bildireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

Güncelleme 31.07.2016: LG G3 Beat ve LG G3 Stylus için LG tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu iki telefon Android 6 güncellemesi alamayabilir.