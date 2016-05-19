LG G3 D855TR Android 6.0 Marshmallow Türkiye Güncellemesi Başladı!

LG G3 kullanıcılarının merakla beklediği 6.0 Marshmallow güncellemesi bu sabah itibariyle D855TR cihazlara dağıtılmaya başlandı. 2016’nn başlarında Polonya ile başlanan 6.0 güncelleme macerası 5 ay gecikmeyle nihayet Türkiye cihazlara da artık yüklenebilecek.

 

Bu güncelleme ile LG G3’ünüdze LG G4 ile hayatımıza giren UX 4.0 arayüzüne de kavuşacaksınız, 6.0 güncellemesiyle LG G3’ün pil optimizasyonu da gözle görünür biçimde geliştirilmiş. Ayrıca Android 6.0 Marshmallow güncellemesinden sonra yüklediğiniz uygulamaların izinlerini istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

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Diğer yenilikler için: LG G3’e Android 6.0 Marshmallow Güncellemesi Neler Getirdi

Güncellemeyi hala yapmadıysanız PC üzerinden verilmeye başlayan güncelleme içi hemen telefonunuzu Bilgisayarınıza bağlayın ve LG Mobile Support Tool‘la ya da LG PC Suite‘ten güncelleme kontrolü yapın! Şuan da sadece PC Suite üzerinden verilen güncelleme birkaç gün içerisinde OTA‘dan da verilecektir.

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Sizlerin de güncelleme hakkındaki görüşlerinizi bekliyoruz!

LG PC Suite ile güncelleme hakkında bu makalemizden yardım alabilirsiniz: LG PC Suite Güncelleme Klavuzu

Eğer güncellemeyi manuel olarak yüklemek isterseniz bu makalemizden faydalanabilirsiniz: LG G3 İçin Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberi

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  • Sebahattin ÇAKIR

    Selam lg destek, ben 1, 2 ay önce buradan 6.0 guncellemesi yaptım telefonuma daha sonrasında kameranın odaklanma yapmamaya başladığını farkettim uzak net gösteriyor ama yakın bulanık gözüküyor. bu guncellemeden sonra oldu ayarları kontrol ettim ama problem yok bunu nasıl çözebiliriz tekrar apk sini mi yukleyecegim ? iyi günler dilerim.

    • Bilgisayarınıza LG PC Suite yükleyip gümcellemeri kontrol ediniz. Apk felan yüklemenize gerek yok. Sorun devam ederse eğer Hard reset atınız.

  • Mehmet Atab Alçiçek

    selam
    LG G3 D858 HK Kullanicisiyim pc üzerinden marsmallow yükleyebilirmiyim..

    yoksa sadece D855 mi olması gerekiyor..

  • Sunnet Kurbanov

    benim lg g3 telefonum var ama hala güncelleme gelmedi me yapabiliriz bunun için??

  • ceteleton

    arkadaşlar lg3 için android 6.0.1 sürümü çıkmış bazı sitede söyleniyor ama bilgisi olan varmı güncelleme ne zaman gelecek

    • LG G3 için Android 6.0.1 güncellemesi yayımlanmadı bilginize.

  • ceteleton

    slm arkadaşlar avrupa yazılımdan tr ye döndüm bilgisayara usb yle bağladığımda bilgisayar telefonu tanımadı yazılımda hatalar var sanırım ben de avrupa yazılımına yeniden döndüm dönüş baya bi zor oldu yeni birde güncelleme aldım ama yama yazıyor ve ni işe yarıyor bilen varsa açıklayabilirse sevinirim. teşekkürler

  • Telefonunuzun garantisini etkilemez.

  • Alkan

    Lg3 tlefonum var hala android 6 guncellemesi gelmedi ne zaman gelecek

  • Murat Çetin

    ben daha önceden polonya romuyla 6.0 kullanmaya başlamıştım. Türkiye romu arasında fark var mı? Türkiye romuna geçmemi tavsiye eder misiniz?

    • Türkiye romu şu an için V30g’de ve root konusunda ısrarcıysanız geçmeyin ancak root vs. yapmıyorsanız geçebilirsiniz

      • Murat Çetin

        fulmics romu yüklemeyi düşünüyorum. tavsiye eder misiniz? şarj ve hız konusunda stocktan daha iyi mi?

      • Fulmics ROM, LG G3 için hem görünüm hem de performans olarak en iyi romlardan birisidir ve tavsiye ederiz. 6.7 sürümünü kurabilirsiniz. Makalenin içinde 6.7 sürümüne yer verilmiştir;

        https://www.lgdestek.net/romlg-g36-0-lg-g3unuzu-lg-g5e-cevirin-fulmics-rom-v6-6-28778/

      • Murat Çetin

        ya siz muhteşem bir detaysınız. teşekkür ederim siteniz de çok güzel elinize sağlık.

  • Mutlu

    Telefonum anakart sıkıntıdan dolayı WiFi ve Bluetooth çalışmıyor. Android 6 yüklesem sıkıntı olur mu. Şimdiden teşekkür ederim.

    • Anakart sıkıntısı donanımsal olduğu için yazılımsal bir şey yapmanız sorunların önüne geçemez. Garanti süreci devam ediyorsa telefonu servise götürünüz, onlar anakart değişimi yaparlar.

  • lg

    hocam telefon üzerinden bilgisayara bağlamadan güncellemeyi yapmak mümkün mü ? Mümkünse mobil veri üzerinden ne kadar kullanır?

  • halil

    hocam güncelleme lg mobile supporttool üzerinden yapılırsa garantiden çıkmaz değil mi ?

    • Kerim Onaylar

      Orjinal stock rom yüklediğiniz için garantiden çıkmaz.

      • halil

        cevabınız için teşekkür ederim ve kasa çatlağı sorununu bende yaşıyorum. 16 ay garantisi kalmış servis g4 veya g5 verir mi ?

  • casper

    marshmalllow da goruntulu konusma yok mu…..

    • Ahmet Dizdar

      Görüntülü konuşma özelliği yazılım güncellemesiyle sağlanan bir özelliktir. LG cephesinden gelebilecek güncellemeler tabiinde VoLTE gelir ve görüntülü görüşme özelliği de aktif olur. Bunun için LG’nin yazılım güncellemesi vermesini bekliyoruz.

      • Raja Ryan RAHBED

        Boyle bir guncelleme gelmez ise baska bir yazilim var mi ek olaraktan yapabilecegimiz…

  • Yusuf

    Bende LG G3 16 gb modeli var. Ama guncelleme gelmedi

  • Mesut mesut

    LG pc suite ile guncelledim. Sorun yok. Ancak kamera nin flash i hep kapali. Acilmiyor bir turlu.
    Çözümünu bilen var midir acaba?

  • Ben D855 cihazımı güncelledim cihazım ilk aldığımda lollipop ile geldi aldıktan 4 ay sonra güncelledim gerçekten marshmallow güncellemesinde cihaz çok stabil çalışıyor. Üstelik yeni animasyonlar temalar vs telefonu daha kullanışlı hale getirdi

    Soruların cevabına gelecek olursak ise;
    -Yazılım güncellemesi yaptıktan sonra cihaz garantiden çıkmaz.

    -Marshmallow güncellemsei maalesef cihaz üzerinden yapılmıyor. Bilgisayar üzerinden LG Smart Tool vs programların yardımıyla güncelleniyor..

    Güncellemenin nasıl yapıldığına dair videolar internette fazlasıyla mevcut…

  • Merhabalar Ben Furkan Aksu LG G3 D858 HK Kullanicisiyim Android Guncellemesi Telefonuma Gelmedi Acaba Gelecekmi Guncellemeler LG Electronic Tarafindan Durduruldu mu Bana Bunun Bilgisini Verirmisiniz

  • Yusuf

    Bendede g3 var guncelleme yok nedeni ne olabir

  • Selçuk

    Android 5 sürümündeyken şarjda kaç dakika sonra fullenecegi yazıyordu ama marshmallow da yazmıyor.Bunun çözümü var mı?

  • Melih

    Güncellemeden sonra rehber ve içindeki bilgiler siliniyor mu ? Teşekkürler.

    • Ahmet Dizdar

      Silinmiyor ancak siz her ihtimale karşı yedekleme yapınız.

  • irfan göksuoglu

    MERHABA.benim telefonum yeni garantiden geldi.anakarti değişti.lg g3.telefonu actigimda wi-fi ye baglanmadi.sürekli arama yapiyor.sebebi nedir acaba

  • Gizem

    Merhabalar ben lg g3 kullaniyorum. Telefonumu alali daha 1 yil oldu marshmallow guncelemesini yapmak istiyorum fakat yuklersem garanti kapsami disinda mi kalir telefonum

    • Mikail

      Evet bende aynı sebepten güncelleme yapamıyorum cevaplandırırsanız sevinirim teşekkürler

    • Yunus

      Lg g3 e oto uzerinden neden guncelleme gelmiyor benimki hala .4.4.2 hic guncelleme gelmiyor

  • Şahin bey

    Kardeşim iyi yazmışsınız da, benim telefonum 1 ay önce servise gitti geldiğinde tekrar lolipop 5.0 yüklü idi. Ne zaman yazılım güncelleme kontrol etsem 5.0 görünüyor, güncellemeyi ben alamıyorum…

  • Muhammed

    Merhaba ben son guncellemeyi yaptim ve G3 e 64 gb hafiza kartı aldım fakat kamera ile ilgili bir sorun yasamaktayim. Yatay çektiğim fotoğrafları göstermiyor üçgen içinde ünlem işareti olan bir uyari var fotograflarda. Dikey çektiğimde sıkıntı yok fakat yatay fotoğraflarım açılmıyor. Sorun nedir çözümü varmi?

    • Kerim Onaylar

      Hafıza katına değilde telefona kaydedin. Hafıza katında sorun olabilir.

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