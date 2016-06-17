LG’nin şimdiye kadar en çok satılan akıllı telefonlarından, LG G3 için bir karşılaştırma hazıladık. Bir çok farklı modeli bulunan telefonun ülkemizde en çok satılan iki modeli bulunuyor LG G3 D855TR ve D855 modelleri. Bu iki model arasında fiyat farkı ve bir kaç özellik farklı bulunuyor.

D855TR modeli Türkiye şartlarına uygun olarak üretilmiş bir modeldir. D855 modeli Avrupa ve Asya için üretilmiş genel bir modeldir. Bu iki cihaz arasında ki farkları aşağıda sıralayacağım. Hangisi daha iyi bir model ona siz karar vereceksiniz.

Garanti konusunda hangi model daha iyi?

Garanti bir telefonun olmassa olmazıdır. 2.000TL gibi bir ücrete alınan akıllı telefonların garantili olması kullanıcı için en önemli unsur. LG G3 D855TR modeli garanti konusunda diğer modele göre oldukça iyidir. LG G3 D855TR LG Türkiye Garantisi altındadır. LG G3’ler de yaşanan kronik çatlama sorunu nedeniyle, çatlama yaşayan tüm cihazlar ücretsiz olarak yeni cihaz ile degiştirilmiştir.

LG G3 D855 Avrupa modeli paralel ithalat olduğu için, servisini LG Türkiye yapmıyor malesef. Delta, Fonotel ve Teknoser firmaları ithalat yolu ile gelen cihazların teknik servisleridir. Bu firmalarda genelde parça degişimi veya kullanıcı hatası gibi cevaplar alabilirsiniz. Bu üç firmanın içinde Delta’nın biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim.

Hangi Modelin Donanımı Daha iyi?

Genel olarak bakıldığında D855TR ile D855 modelinde bir farklılık bulunuyor. Donanım olarak iki cihaz da aynı. Avrupa modeli D855’de radyo çipi bulunuyor. D855TR modelin de radyo maalesef bulunuyor. LG G3’ler genel olarak Cat4 modemi bulunuyor sadece Kore’de satışı bulunan F460k modelinde Cat6 modem bulunmaktadır. Ayrıca korede satışı yapılan telefonun işlemcisi de SnapDragon 805 olduğunu söyleyebilirim.

Hangi Model Güncellemeleri Erken Alır?

Güncelleme konusunda model kadar üretildiği ülkelerde ön plana çıkıyor. D855 Euxx veya Polxx modelleri güncellemeleri ilk alan modellerdir. D855TR modeli sadece Android 6.0 güncellemesini geç almıştır. Bunun da tek sebebi ülkemizde yeni hayata geçen 4.5G teknolojisi yüzünden. Geçtiğimiz yıl LG ne yaptı bilinmez ama TR cihazlara Turkcell uygulamaları adı altında bir güncelleme gönderdi. Carrier uygulamaları adı altında yayımlanan güncellemede hiç işimize yaramayan turkcell mobil uygulamaları ile doldu telefon. Uygulamarı yükleyip kaldırsak da ara ara Carrier uygulama güncelleme bildirimi gelmeye başlıyor.

İnternet ve Volte Görüntülü Görüşme

Wifi Calling güncellemesi D855TR cihazlarına gelirken D855 modeli için bu güncelleme malesef gelmedi. Kullanıcılar manuel olarak yüklemek zorunda kaldı. Wifi Calling ile LG G3 4.5G uyumlu hale gelmiş oldu. Şimdilik LG G3 için Volte HD+ görüntülü görüşme aktif olmasada bu yıl sonuna dogru operatörlerin destek vereceğini düşünüyoruz. Bu sebepten D855 modelleri için Volte görüntülü görüşmeyi operatörler destek vermeyecek. Sadece Türkiye cihazları için operatörlerin destek vereceğini söyleyebiliriz.