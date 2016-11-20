LG G3 Güncel stock rom’ları bulacağınız ana konudur. LG G3 için tüm stock rom‘lar kendi sunucularımız da olup kırık link sorunu yaşamadan indirebilirsiniz. 2014 yılında piyasaya sürülen LG G3 için Kitkat, Lolipop ve Marshmallow yazılımları yayımlanmıştır. LG G3 stock rom kdz indir seçeneği ile hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Paylaştığımız LG G3 Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET  sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

  • Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
  • Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz doyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

  LG G3 Stock Rom Yükleme Programları

 LG G3 Stock Rom KDZ Dosyaları 

  LG G3 Avrupa D855

Android 4.4.2 KitKat

Android 5.0 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G3 Türkiye D855TR

Android 4.4.2 KitKat

Android 5.0 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G3 T-Mobile D851

Android 4.4.2 Kitkat

Android 5.0 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G3 Hong Kong D858HK

Android 6.0 Marshmallow

  LG G3 D850

Android 5.0 Lolipop

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  • Muhammet Başpınar

    Merhaba, D855TR cihazıma, Avrupa D855 yüklesem radyo aktif hale gelir mi?

  • World Haber

    Merhaba benim d855 v30n yazılımı değiştirmek istiyorum D855 V30B
    D855 V30C hangisini yüklesem acaba? bi sorun olurmu bide?

    • Neden değiştirmek istiyorsunuz. En güncel sürümü kullanmak en iyisidir.

      • World Haber

        Merhaba wifi sorunu yaşıyorum arada resetliyor kendini.

  • Furkan Bağlan

    Linkler bozuk indirmiyor

    • Linkler çalışıyor. Lütfen tekrar deneyin.

  • Ergün Salla

    auto restart oluyor ne yapmaliyim

  • Gözlüksüz Thuglifeciler

    D855 TR cihazım için ROM’u indirmeye çalışıyorum,ana sayfanıza atıyor.

    • site uzantımız .com uzantısına taşındı DNS oturması 1 2 gün sürer. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

  • ufuk karaçay

    lg G3 d855 32gb v30E rom a ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim

  • Necati Karaman

    Merhabalar 6.0 Dan 5.0 dusurecem g3 d855 tr 16 gb telefonum turkıye ıcın bır tane vermıssınız 16 gb olurmu

  • Yunus Büyükyıldız

    Selamlar. LG G3 D855 16GB Marsmallow yapmak istiyorum. Şuan Lolipop sürümü yüklü ve şebeke bağlanmıyor. Telefon açıldıgında hata veriyor. Ne yapmalıyım

  • Onur SAVAŞ

    Suan telefonda turkiye surumu 6.0 32 gb var clash of clans oyununu oynuyorim oyun durdurildu diyor baska telefonuda olmuyir bu olay baska uygulamalarda da oluyir sizce telefona avrupa surumunu yuklesem olur mu olursa B mi C yi mi yuklemem gerek yardimci olur musunuz

    • Telefonu hard reset işlemi yapın düzelecektir.

      • Onur SAVAŞ

        Yapmistim bu ikinci ayni hatayi veriyor

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