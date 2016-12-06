2014 yılında piyasaya sürülen LG G3 2016 yılının Haziran ayında Android 6.0 Marshmallow aldı ve güncelliğini korudu. Bu güncellemeden sonra kullanıcılar “acaba 7.0 Nougat gelir mi?” düşüncelerine daldı ancak bununla ilgili hiçbir net bilgi paylaşılmadı. Bunun üzerine developer’lar hız kesmeden işe koyuldu ve LG G3 için 7.0 hatta 7.1 ROM portlamalarına başladı. Bunlardan biri olan Resurrection Remix, LG G3 için Android 7.1 Nougat işletim sistemi tabanlı Resurrection Remix v5.8.0 N adlı ROM’unu portladı ve kullanıma sundu.

  Resurrection Remix v5.8.0 Nougat Romun Özellikleri

  • Saat özelleştirmeleri
  • Sol/Orta/Sağ Saat Konumu Ayarlama
  • Durum Çubuğuna çift tık ile uyutma
  • Ekrana çift tık ile uyandırma
  • İnternet Hız Göstergesi ekleme
  • Durum çubuğuna RR ve birçok logo ekleme
  • Sistem açılış animasyonları
  • Menü animasyonları
  • Geçiş animasyonları
  • 3 parmak kaydırma ile Screen shot alma
  • OmniSwitch özelliği (S6 ve S7 Edge özelliği)
  • Kilit ekranı kısayolları belirleme
  • Ekran videosu çekme
  • OTG Desteği
  • Kamera deklanşör sesi açma/kapama
  • Power tuşuna çift tık ile kamera açma
  • Yazı tipleri ve boyutları ayarlama

  LG G3 Resurrection Remix v5.8.0 N İndirmeler

NOT = TWRP 3.0+ sürümü kullanın

  LG G3 Resurrection Remix v5.8.0 N Yükleme Rehberi

  • Telefonunuzun hafızasına ROM ve GApps dosyalarını kopyalayın.
  • Gelecek her türlü olumsuzluklara karşı korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini alın. TWRP’nin Backup bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın.
  • Yedek işlemlerinden sonra Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip sistemi temizleyin.
  • Temizleme işleminden sonra Install kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ROM’u ve GApps paketini flaslayın.
  • Yükleme işleminden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

  Resurrection Remix v5.8.0 N Ekran Görüntüleri

screenshot_20161125-161931 screenshot_20161125-164044 screenshot_20161125-164101 screenshot_20161125-164105 screenshot_20161125-164109 screenshot_20161125-164112 screenshot_20161125-164116 screenshot_20161125-164120 screenshot_20161125-164124

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

  • Tekrar deneyiniz. Her hangi bir sorun yok. sorunsuz geçiyor.

  • Murat Alınlı
  • Murat Alınlı

    Romu kurmadan önce bu linkten 21cmodem zipini indir twrp den flasla sonra romu flasla arkana yaslanıp kurumu istersen izlersin 🙂 ilk açılış uzun sürüyor sabırlı ol …..

    https://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/radio-modem-lg-g3-t3110376

  • serkan pelvan

    Kurulum hata veriyor

  • Vv

    Bu romdaki uygulamarı yedekleyip apk olarak paylaşabilir misiniz ?

  • mustafa soylu

    kardeşim fulmics den olmuyor stock rom kurup yapman lazım aynı hatayı bendede verdi stock rom kurdum şuan yüklüyor

    • serkan pelvan

      Stock rom yüklü ama hata veriyor

  • Semih Yılmaz

    rom çok güzel çalışmayan hiçbir şey ve hata uyarıları yok sadece şarj konusunda sıkıntılı stock roma nispeten bir günü zor çıkarıyor bu konuda öneriniz nedir?

  • Azad

    Arkadaşlar rom u başarılı bir şekilde yükledim fakat sim kartındaki kisiler görünmüyor ve bunun yanı sıra kişi eklemek isteyince sadece Google hesabı çıkıyor sim kart tiki bile yok yardım lütfen

  • Azad

    bu rom u yüklemek için telefonumun rootlu olması gerekiyormu ve twrp kullanmadan yüklersem herhangi aksama olurmu ?

    • Telefonunuzun Root’lu olması gerekli.

  • 77ylv77

    Yükleyeli 1 hafta oluyor ve harika bir rom çalışmayan bir şey yok özelleştirmeleri ve kamera iyileştirmeleri harika. Ben şunu merak ediyorum orijinal romda ki uzaktan kumanda uygulaması bu romda çalışır mı. Çalışırsa apksını bulabilir miyiz ? Şimdiden çok teşekkürler.

    • Stock romda olup rootlu kullanan birisinde QRemote uygulamasının apk’sını çıkarıp paylaşması gerekiyor. Ancak çalışmaz diye düşünüyorum çünkü 7.0 Nougat işletim sistemi ile optimize değildir.

  • Emir Şen

    Hocam twrpyi en son sürüme güncelledim wipeleri yaptıktan sonra install’a bastığımda twrp recovery restart atıyor kendiliğinden. Bi şekilde nasıl olduysa installa girdi seçtim flaşla dedim hata verdi baseband falan bi şeyler diyor. Başka bi rom denedim crdroid7.1 onda da aynı hatayı verdi. Napmam gerekiyor ?

    • TWRP’yi güncelledikten sonra TWRP’nin Reboot kısmından Recovery seçeneğine basınız, güncellenir. Güncelleme olduktan sonra kurulumlarınızı yapabilirsiniz.

  • Can Tekin Iren

    2-3 gün kullandım , arada kendiliğinden kapanıyordu . sonra kapandı ve açılmıyor şarja takınca ediyor ve şarjdayken açılır diye power tuşuna basıyorum lg logosu görünüyor ve geri kapanıyor. ne yapmam gerekiyor acil yardım 🙁

    • Safa şeker

      kronik sorun bataryan bozulmuştur romda hata olsa açılış ekranında kalır öylece bekler baska bir batarya ile dene

  • Ramazan özden

    Romu yüklerken baseband 21c hatası veriyor. Çözümü Varmıdır

    • Ahmet İnal

      önce lg g3 baseband 21c diye araştır xda da konusu var onu yükle sonra romu ve gappsı sonrada root için super su ve bumpı ykle xdadaki konuda linkleri var yorumlarda

  • Burak Tun

    Admin arkadaşım root dosyasını güncelleyebilirmisiniz halen ocak 2016 da yüklenen dosyadan indiririliyor……

  • Can Tekin Iren

    twrp versiyonum 2.8.7.0 onu nasıl yükseltebilirim? kaynak bulamadım yardımcı olur musunuz ?

  • Can Tekin Iren

    link kırık düzeltir misiniz?

    • Can, linklerde herhangi bir sorun yok. GAPPS ve RR Rom linkleri çalışıyor.

      • Can Tekin Iren

        Hata verdi bulamadi. Baska siteden indirdim ben de romu . hata benim pc ya da internet kaynakli olabilir kusura bakma mesgul ettim

  • enes

    Her sey guzel on kamera harika fakat arka kamera yok hicbir sekilde erisim saglayamiyoruz hicbirbuygulama arka kamerayi algilamiyor. Lutfen acil yardim

    • Uygulamalarin Android 7 destegi olmayabilir. Guncellemeden sonra hard reset atiniz.

  • kerim

    herşey iyide lg g2 minidede lg g3 ümde stock romlar gibi camera güzel çekim yapmıyor 🙁 kalite oldukça düşüyor resimde detaylar daha az resim daha bulanık çıkıyor…hele ön kemara berbat kapkaranlık resim…cm tabanlarda güzel cekim yapan camera prosu varmı acaba…?

  • Yusuf Mert Demir

    Ben yükledim hiç bir sorunla karşılaşmadım gayet güzel gönül rahatlıyıyla kurabilirsiniz

    • A.Bulent KAYA

      Kamera wifi 4k video vs herşey çalışıyor mu?

  • Yusuf Mert Demir

    Herhangi bir sıkıntı varmı

  • Faruk Karakaşer

    LG G3 D850 için farklı dosyalar kullanmak mı gerekli? Ayrıca cihazda 4.4.2 var ve cihaz rootlu aynı zamanda imei atılmış vaziyette. Atılan imei zarar görmeden android güncellemesi yapabilir miyim?

  • Can Tekin Iren

    Herhangi bi hatasi var midir ?
    Ve Turkceye ceviriliyor degil mi?

  • kağan Kocalar

    Wifi calisiyormu kardeşim? Isareti varda resimlerde o cozulse gerisi tamamdir☺ diger aosp rom yukledim ama ondada wifi calismiyor yama filan varmi acaba

  • Alper

    Kerim bey valla elinize sağlık,her şeyden anlıyorum ama bir tek bu rom işini çözemedim.
    Bunu benim yerime yapacak yerler var mıdır acaba?
    Benim gibi bu rom işinden anlamayanlar böyle yerlerde telefonunu 7.0 ve hatta dediğiniz gibi 7.1 yapabilir.
    Çünkü fiyat ve kalite oranına bakarsanız g3’ün üzerine telefon yok…

    • Ahmet DİZDAR

      Aslında ROM kurulumları çok basit. Eğer roottan itibaren öğrenmeye başlarsanız belki kod yazmayı bile öğrenip siz kendiniz bir ROM oluşturabilirsiniz. “Ben yine de yapamam” diyorsanız bazı telefoncular bu işlemleri gerçekleştirebiliyor.

      • kağan Kocalar

        Wifi çalışmıyor kardeşim kendiliğinden kapanıp açılıyor ne yapmam lazım acil yardım ???

      • Suat Öksüzer

        Fulmics kullanıyorum bumu fulmıics mi hangısı daha guzel