LG G4 akılı telefonu Başlangıç ekranında donma ve logoda kalma, açılmama sorunu ile karşı karşıya. 2015 yılında üretilen ilk seri modellerin de karşılaştığımız bu sorun. LG G4 Bootloop sorunu olarak adlandırılan ve Anakart arızasından kaynaklı sorun telefonun bir daha açılmamasına neden oluyor.

Genellikle 506 507 50* serilerde karşılaşılan, logoda kalma sorunu için yapılacak şuanda bir işlem bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan LG G4 Akıllı telefonlarında bu sorun ile daha çok karşılaşılıyor. Logoda kalma ve açılmama sorunu ile karşılaşılan telefonlar LG yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak değiştirilebiliyor.

LG G4 Başlangıç Ekranında Kalma Sorunu Neden Kaynaklanıyor?

LG G4 akıllı telefonun ana kartlarında ki lehim aşırı ısınmadan dolayı eriyor ve ana kart arızalanıyor. Aşırı ısınmadan dolayı G4 modellerinde yaşanan diğer bir sorun ise Ghost Screen sorunu. Ekranın bazı bölgelerinde sararma ve renk solukluğu oluşuyor.

Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte telefonlarda aşırı ısınma daha çok oluyor. Havaların sıcak olması ile birlikte telefonlarda buna dayalı olarak aşırı ısınma ile karşı karşıya kalıyor. Aşırı ısınan telefon kronik hatalar yüzünden bazı sorunlar baş gösteriyor. LG G4 kullanıcıları telefonlarının bir anda kapanıp tekrar açılmaması gibi ciddi bir sorun ile karşı karşıya kalıyorlar.

lg-g4-bootloop

Arızalanan Telefonda Nasıl Bir Yol izlemeliyiz?

Muhtemelen bu yazıyı okuduğunuz için telefonunuz başlangıç ekranında kaldı ve açılmıyor. Garanti konusunda ülkemizde iki ayrı garanti kapsamı bulunuyor. Birincisi LG Türkiye Garantili telefonlar, diğeri Paralel ithalat yolu ile ülkemize gelen ithalatçı firma garantili akıllı telefonlar. H815TR için LG Türkiye H815 modeli içinde ithalatçı firmalar garanti kapsamına alıyor. Şimdiye kadar LG Türkiye garantisi altında ki telefonlar ücretsiz olarak değişimi yapılmıştır.  ithalatçı firma garantili cihazlarda genel olarak yeni cihaz veya anakart değişimi yapıyor.

Telefon faturanızın bir fotokopisini alarak en yakın servise göndermenizi öneriyorum. Buradan LG Türkiye servis adreslerine ve numaralarına ulaşabilirsiniz. LG Müşteri Hizmetleri ve LG Teknis Servis Numaraları ithalatçı firma garantili telefonlar için fatura üzerinde bulunan telefon numarasından veye kutunun içinden çıkan garanti belgesinden ulaşabilirler.

Bu yazıya yorum yaparak telefon modelinizn seri numarasını yazarak hangi serilerde bu sorunun yaşandığı hakkında kullanıcıları ve bizleri bilgilendirebilirsiniz.

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  • Hande Çakmakçı

    LG V10 kullanıcısıyım bende de aynı sorun oldu ama telefon bana hediye geldi fatura başkasının üstüne ve garanti belgesi yok içinde bu durumda ben ne yapabilirim? Herhangi ek ücret isterler mi?

    • Fatura başkasının üzerine olması bir şey değiştirmez. Faturası olması yeterli. LG Garanti kapsamında işlem yapacaktır. Garanti belgesi olmasına gerek yok, fatura zaten garanti belgesinin yerine geçer.

  • Bahadır Aytekin

    BEN MALATYADA AVMEDE SATIN ALDIN LG G4 TELEFON ÇÖKTÜ YETKİLİ SERVİSİNE VERDİM MALATYA SONRA DEDİLER İSTANBULU ARAYIN DEDİM TMM ARAYALIM ARADIM ADAMLARA DİYORUM BEN BUNU YAPTIRSAM GARANTİSİ DOLDU NE KADAR ÜCRET ALIRLAR DİYO HABER VEREMEYİZ PEKİ YAPABİLİRMİSİNİZ DİYOM ADAM BANA DİYO SOYUT KAVRAMLA YAKLAŞIYOZ SÖYLEYEMEYİZ BU NEDİR ADAMLAR RESMEN DALGA GEÇİYO GALİBA AYRICA KARGOYA PARA VERİYORMUYUZ DİYOM ONADA BİRŞEY DEMİYOR LÜTFEN Bİ BİLGİNİ VARSA SİZ BİZE SÖYLEYEBİLİRMİSİNİZ

  • Halit Bıyık

    Lg g4 H815TR
    Telefonumun garantisi bitti
    Açılış ekraninda kaliyor buyuk ihtimal anakart degismesi gerek
    Nekadar masrafı olur yardımcı olurmusunuz

  • Garanti dışı kalır telefon. Servis ücretli işlem yapar.

  • ilayda

    iyi günler aynı problemi yaşıyorum ama lg destek sayfasında g5 ile değiştirileceğine dair bir bilgi bulamadım. Bu bilgiye tam olarak nerden ulaştınız acaba? servise bunu gösterirsem bi ihtimal şansım artabilir diye düşünüyorum.

    • Bu makalemizi okuyunuz. Hangi durumlarda hengi işlem uygulanıyor bilgi sahibi olursunuz.
      https://www.lgdestek.net/lg-doa-degisim-bekliyor-ne-demek-31979/

      • Ceyhun Çetin

        merhaba LG destek telefonum evo teknoloji diye biryere ait garantisi telefonumdaki deri kılıfındaki yıpranmaları bahane edip kullanıcı hatası diyor bana yardımcı olurmusunuz

  • Selda Gökdeniz

    aynı problem bende de yaşandı garantiye gönderdim yanlız ekran dondu ve açamadığım için telefonumdaki bilgileri almadım . telefonum garantiden geldi şbu bilgileri kurtarma şansım var mı (resim pdf dosya vb. şeyleri)

    • Muhtemelen telefonun ana kartı değişti. Bu nedenle bilgileriniz diğer ana kartta kaldığı için kurtarma şansınız bulunmuyor.

      • Selda Gökdeniz

        teşekkür ederim iyi çalışmalar

  • Hakan Kaya

    merhaba aynı arıza telefonumda yaşandı. telefonum almanyadan gelmişti. garantiden faydalanabiliyor muyum? ne yapmam gerekiyor???

    • Telefonuzu yurt dışında satın aldığınız firma tarafından yapılmaktadır. LG Türkiye yurt dışı telefonlara garanti vermemektedir. LG Teknik servislerinden ücretli destek alabilirsiniz.

  • disqus_1bwClR0L1E

    Merhaba, LG G4 telefonum şarjdayken kapandı ve tekrar açılmadı. servise vereceğim. ola ki yenisiyle değiştirme yapacak olurlarsa kutu kulaklık gibi aksesuarları isterler mi çünkü kaybettim onları.

    • Bazı servisler tam kutulu istiye biliyor. Eger kaybettiyseniz size sadece değişimde telefonu verirler, kutu içeriğinden aksesuarları alabilirler.

  • Hafsa Sultan

    merhabalar. bi sorum olucaktı. benim nisan yada mayıs 2016 aylarında telefonumda bu arıza meydana geldi. telefonum lg h825tr s/n:506kpny037871. garanti servisine gönderdim “arıza darbe kaynaklı 500-600 lira ödeme yapmanız gerekiyo” dediler. halbuki telefonum darbeyle kapanmadı çantama koyup çıkarmamla kapanmıştı. velhasıl telefonumu garantiden çıkardılar bende kaskoya yolladım. ancak kaskodan döndükten sonrada telefonumda kasılmalar ve ısınmalar meydana geldi. şu an telefonum çalışıyo ancak ısınmalar kasılmalar ve ghost screen oluştu. o dönem yetkili servis arızanın kronik olduğunu kabul etmediği için benim maduriyetim halen devam ediyo. fatura tarihime göre hala garanti kapsamı içerisindeyim. şu takdirde telefonumda değişim yapılabilir mi?

  • alican

    Merhaba, Lg g3 telefonum açılırken logoda kalıyor ve ilerisine gitmiyor. Cihazımdaki dosyalarımın yedeklemesini yapmamıştım ve anakart değişiminden önce servisde yedekleme imkanı olabilir mi? Teşekkürler.

  • Ahmet Kalayci

    Merhaba. 18 gün önce servise verdiğim lg g4 cihazım süre doldurmasını,değisimini beklerken anakartı garanti kapsamında degistirilerek teslim edildi. Ilk zamanlar lg garanti kapsamına almıyor diye cok korkutmuşlardı denilen gibi olmadı sükürr . Cihazın ekranında soyulmalar var ekran camı ile ekran arasinda kabarcıklar başladı, ekran camının altında bi kabarcık yürüyor mudahale etmemisler. Yanıtları ise cok komik lg g4 de boyle bi sorun duymadik bisey yapamayız. Boyle bi sorun olmadıysada olmayacak anlamına gelmiyor sonucta. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim bilgisi olan var mı ?

  • Ahmet DİZDAR

    LG G4 modeli yoksa LG G5 temin ediliyor. Servis size ücret farkını talep ederse üst cihaz alma ihtimaliniz olur, başka türlü servis kabul etmiyor.

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