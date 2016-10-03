Merhaba arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu kendime ait olan LG G5 arayüzlü Genisys Rom‘u LG G4 H815TR için portladım. Rom’da root yoktur, yüklenmesi kolay ve sorunsuzdur. Kurulum talimatlarını eksiksiz uygularsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Rom TR telefonlarda denenmiştir ve sorunsuz olarak çalışmaktadır.

Öncelikle bütün yedeklemelerinizi almanızı tavsiye ederim.. Rom’da Volte özelliği aktif değildirVolte özelliğini kullanan üyelerimiz sizin için Volte önemliyse lütfen yükleme yapmayınız. Aşağıdaki linklerden lg up, g4 dll, v20j kdz ve benim tot dosyalarını indirin. Bilgisayarında LG UP kurulu olanlar sadece kdz ve tot indirsinler.

  İndirmeler:

  1. G4 H815 V20J KDZ
  2. LG G4 H815TR UX5.0 TOT
  3. LG G4 H815 UX5.0 TOT İTHALAT TELEFONLAR İÇİN
  4. LGUP
  5. G4 YENİ DLL

  LG G5 UX 5.0 Kurulum Rehberi:

  1. İndirdiğimiz Tüm Dosyaları Tek Klasörde Toplayalım.
  2. LGUP ve G4 Dll Dosyalarını Kuralım. Tot Dosyasınıda Rardan Çıkartalım.
  3. Telefonunuzu Kapatın. Ses Açma Tuşuna Basılı Tutarak Usb Kablosu Takın.
  4. Telefonunuz Download Moda Geçecektir.
  5. LG UP Uygulamasını Açın ve v20j Kdz Dosyasını Seçip Starta Basarak Yüklemeyi Başlatın. Yükleme Bittiğinde Telefonunuz Otomatik Açılacaktır. (Kdz Dosyasını Gösteremeyenler Dosya Adı Yazan Yere Tıklayıp *.* Yazarak Gösterebilirler)
  6. Telefonunuz Açıldığında Herhangi Bir İşlem Yapmadan Telefonunuzu Tekrar Download Moda Alın ve LG UP‘tan TOT Dosyasını Seçip Yüklemeyi yapın.
  7. Yüklemeden Sonra Telefon Otomatik olarak Açılacaktır. Kurulumu Tamamlayarak Yeni Arayüzle Telefonunuz Kullanmaya Başlayabilirsiniz.

  Rom’un Özellikleri:

  1. LG G5 İcon Paketi
  2. LG G5 Tab Bar
  3. LG G5 On-Off Butonu
  4. LG G5 Smart Notice
  5. LG G5 UX 5.0 Launcher
  6. LG G5 UX 4.0 Launcher
  7. LG G5 360 Duvar Kağıtları
  8. LG G5 Cat Canlı Duvar kağıtı
  9. LG G5 Kaleidoscope Duvar Kağıtı
  10. LG G5 LGMusicWidget
  11. LG G5 Backup Uygulaması
  12. LG G5 Galeri Uygulaması
  13. LG G5 Health Uygulaması
  14. LG G5 QRemote Uygulaması
  15. LG G5 LGHome Theme Optimus Tema Paketi
  16. LG G5 Zil Sesleri
  17. LG V10 MiniView
  18. LG V10 Dosya Yönetici
  19. LG V10 Ses Kaydedicisi
  20. Knock Code En 3 Dokunuştan Oluşturma
  21. HTC Boost+ Uygulaması
  22. 30 Adet Font Yazı Tipi
  23. Smart Bulletine Widget Ekleme Özelliği
  24. Geliştirilmiş Batarya Ömrü
  25. En İyi Stabilite Ve Hızlı Arayüz
  26. Busybox Destekli
  27. İnit.d Destekli
  28. Build.prop Tweaks
  29. Galeri Uygulamasında Status Bar Aktif
  30. Kilit Ekranında Bütün Hava Animasyonları Çalışıyor
  31. Batarya ve Isınma için Optimize Edildi
  32. Ayarlar Sekmesinde Arama Özelliği
  33. Çift Pencere Uygulamasında Bütün Uygulamalar Aktif
  34. LG V20 Power Menü İconları

3 MENU DOT YANİ SOL ÜST KÖŞEDEKİ 3 NOKTA TAIKLMAYA YAŞAYANLAR AYAR HAKKINDA YAZILIM BİLGİLERİNE 4 DEFA TIKLAYIP GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERİNİ AKTİF EDİN. SONRA GERİ GELİP GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERİNE GİRİP AŞAĞIDA PENCERE ANİMASYON ÖLÇEĞİNİ KAPALI YAPIN.

HATIRLATMABütün Yedeklemelerinizi Almanızı Tavsiye Ederim..

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  • Dadaş

    TOT dosyasını indirdiğimde böyle bir hata alıyorum. Yardımcı Olur musunuz?
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  • Dadaş

    TOT dosyasını indirdiğimde böyle bir hata alıyorum. Yardımcı olur musunuz?

  • Merhabalar ben orijinal lg stock romuna dönmek istiyorum ne yapabilirim

  • unknown error alanlar veya %16 hatası alanlar ilk öncelikle şurdan https://drive.google.com/file/d/0B8VdHtWGH4fodFVwMi0zakJkN2M/view indirin içinden “LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23.msi” yazanı kurun, sonra “C:program files yada program files(x86)Lg ElectronicsLG UPModel8994” klasörüne girip içindeki dllyi silin ve yenisini koyun problem ortadan kalkar.

    Kurulum:
    download moduna alıp programı açtıktan sonra “UPGRADE” seçeneğini seçip kdz’yi seçin sonra start diyin.
    işlem tamamlandığında telefonu kapatın ve tekrar download moduna alın ve bu sefer programdan “REFURBISH”i seçin. ve tot dosyasını seçtikten sonra start diyin.

    Dosya Nasıl Seçilcek ?
    Aşağıdaki liste bölümünde file path yazan yerin hemen altında bir boşluk var oraya tıklayın hemen köşede bir çarpı işareti ve bir 3 nokta belircek , 3 noktaya tıklayın ve dosyayı seçin.

    ve mümkünse bu problemi yaşayanlar ve yaşayacaklar için bunun sabite alınması yada konuya yazılması, eksik anlatım yüzünden insanlar siteye girdiklerine pişman olmasın.

  • unknown error alıyorum telefonum g4 815TR

  • Ragıp ÖZTÜRK

    Merhaba bu arayüzü yükledikten sonra telefonumuz android 7 güncellemesini otomatik alacak mı yoksa onu da manuel mi yapmamız gerekecek. Arayüzü değiştirmeyi çok istiyorum, telefonun kendi arayüzünden iyice sıkıldım lakin arızalanır endişesi içerisindeyim.

    • Güncellemeyi alabilmek için orjinale geri dönmek zorundasınız.

  • rıdvan

    h815p içinde bi el atsanız

  • programcı

    Eski dll ile kurdum %16 da kalıyordu lg bridge nin güncelleme hatası kurtarma özelliği ile tekrar Stock yukleyebildim eni dll ile tekrar deneyeceğim hata olmaz degılmi bide yeni dll nasıl yüklenir eskisi msi şeklindeydi bu dll şeklinde

  • androidbrick

    Kaynak ?

    • Ne için kaynak?

      • androidbrick

        Orjinal topik var mı diye merak etmiştim XDA vs bir yerde incelemek için, size aitmiş sanırım ?

      • Evet bize ait. Sormak istediğin bir şey varsa yardımcı olabiliriz.

  • EMRE Ekizo

    kardeşim eline sağlık rom şahane olmuş gerçekten telefondan soğumuştum yeniden telefona ısındım diyebilirim yalnız arada bir bazen takılmalar yapıyor bunun çözümü var mı acaba şimdiden teşekkürler.( bu arada geliştirici seçeneklerini yaptım)

  • Mustafa Kaymaz

    dll ile sorun çözüldümü yani şimdi atsak olurmu ?

  • sezer simsek

    dll dosyasından dolayı yüklemeyi yarıda kesiyor. dll dosyası değişmiştir. linki yenilenmiştir. yeni dll indirerek tekrar deneyin.

  • abdullatif

    yuzde 16 da boot da hata verıyor. buna bır cozum bulurmusunuz yada cozum bulamıcaksanız konuyu kapatın kı kımse zararlı cıkmasın bu konuda. Özellikle sn yorumlara cevap ve yardım yok !

    • Sezer Şimşek

      %16 Kalması yaptığım rom ile hiçbir alakası yok ki kaldı ki lg nin orjinal kdz si bile %16 da kalıyor. sebebi lg nin son güncelleme ile lg iup le yazılım yüklemeyi kapatmasıdır.

  • rıdvan

    815p sürümü tot dosyası yüklenmiyor ekleride bırakıyorum yardım pls :/
    http://i.hizliresim.com/l3drAk.png
    http://i.hizliresim.com/VP0XjV.png

  • Berk Y.

    Merhabalar bunu 815 e yuklemek icin bootloader acmama gerek varmi?

    • Gerek yok, talimatları uygulayın yeterli.

  • kurmut

    LGUP %16 da hata verıyor driverler dll’ler eksiksiz bu hata ıcın wındows 8 den wındows 7ye döndüm ve baska pc den denedım yıne hata verıyor lütfen çözümü nedir

  • Maalesef kullanamazsiniz. Kendi model numarasi ile ayni olmali

    • Berkay

      Konu 815tr icin olduğu için kuramaz miyim ? H815TR cihazima

  • Mert Manastır

    LGUP tan başladım ama %16da boot adımında kalıyor hata veriyor sonra. firmware modundan da çıkamıyorum. ne yapıcam 🙁

  • hasan karakaya
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