LG, 2015 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi LG G4 için geçtiğimiz aylarda Android 7.0 Nougat yazılım desteği sağlayacağını açıklamıştı. LG G4 için Android 7.0 Nougat işletim sisteminin ne zaman geleceği hala bilinmezken geçtiğimiz günlerde CyanogenMod geliştiricileri Android 7.0 Nougat‘ı LG G4 için geliştirdiler.

CyanogenMod 14 size LG G4‘ünüzde Saf Android arayüzü ve Android 7.0 Nougat sürümünü deneyimleme imkanı sunuyor.

Siz de LG G4‘ünüzde Android 7.0 Nougat deneyimini yaşamak istiyorsunuz detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Uyarı: Henüz bir hata rapor edilmese de ROM daha UNOFFICIAL sürüm olduğu için bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz.

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

Rom ve GApps dosyalarını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G4 Root ve Recovery Yükleme) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın. TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM 14.0 ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Hepsi bu kadar! Telefonunuz Android 7.0 Nougat yüklü olarak açılacaktır.

CyanogenMod 14 tanıtım videosu: