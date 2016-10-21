Xposed Framework, Android işletim sistemi çalıştıran rootlu akıllı telefonlar için geliştirilmiş ve modül mağazasında binlerce kullanışlı modülü olan bir yazılımdır. Xposed Framework telefonunuza bir custom rom yüklemenize gerek kalmadan onu istediğiniz gibi özelleştirmenize olanak sağlamaktadır.

Telefonlarında root yetkisi olan LG G4 kullanıcıları, aşağıdaki talimatları takip ederek telefonlarına Xposed Framework’ü recovery moda gerek kalmadan kolaylıkla yükleyebilirler.

Bu işlem için telefonunuzun rootlu olması gerekmektedir. Eğer Telefonunuzda root yetkisi yoksa LG G4 Root ve Recovery Yükleme yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Desteklenen LG G4 Modelleri:

İndirmeler:

  1. Xposed framework (xposed-v74-sdk22-arm64.zip)
  2. Xposed installer (XposedInstaller_3.0_alpha4.apk)
  3. FlashFire (beta programına üye olmanız gerekmekedir.)

Yükleme Rehberi:

  1. Telefonunuzun tam olarak şarj edildiğinden emin olun ve telefonunuzu bilgisayarınızdan ya da şarj cihazınızdan çıkartın (telefonunuz hiç bir bağlantı modunda olmasın.).
  2. FlashFire’ı kullanarak xposed-v74-sdk22-arm64.zip dosyasını flashlayın (yükleyin). Yüklemeden önce Automount seçeneğinin tikini kaldırın. (Bu işlem çok uzun sürebilir (yaklaşık 10-30 dakika). telefonunuz yeniden başlamayacaktır.)
  3. XposedInstaller_3.0_alpha4.apk dosyasını normal apk gibi yükleyin.
  4. Hepsi bu kadar!

Artık Xposed modülleri ile telefonunuzu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Uyarı: Yapacağınız hatalı işlemlerden dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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  • Dadaş

    Herkese merhaba Arkadaşlar. G4 H815TR telefon sahibiyim, bootloop nedeniyle değişim yapıldı 611 serisi verildi 6.0 yüklü geldi LGUP ile 5.1 dönmek istediğimde %16 da hata veriyordu https://www.lgdestek.com sitesinden hatanın LGUP ta olduğunu öğrendim ki servis bile dönemezsin demişti. Neyseki tarif edildiği gibi LGUP’ı düzeltip 5.1 geri dönüp rootladım ve FlashFire ile xposed yükledim çalışıyor işinize yararyabilir 611 serisi varsa çünkü önceki serilerde denedim olmuyordu. Fakat xposed tan mı bilmiyorum biraz ısınmaya başladı. Kurmak isteyen arkadaşlara HAYIR’lı olsun. https://uploads.disquscdn.com/images/80b44ddaec9104ec1eed984aa198668228f3406c084e3793f2563771d6575c41.png

  • Umut

    Abi ben g2 telefonuma cloudy g2 .3.3 romunu yukledim sonra xposed yuklemek istedim yukledim hava durumu silindi nasil geri yukleyebilirim yardimci olursan cok sevinirim

    • Umut

      Lutfen abilerim yardim edin

  • Seker

    G4 e ne zaman guncelleme gelecek

    • Sezer Şimşek

      yılbaşında gelecek.

  • Saim

    G4e güncelleme gelsin artık

    • Sezer Şimşek

      yılbaşında gelecek..