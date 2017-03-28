Bir XDA uygulama geliştiricisi yener90 tarafından LG G6 kamerasını LG G4 için uyarladı. LG G6 kamera özelliklerini, LG G4 akıllı telefona root gerektirmeden yükleyebiliyorsunuz. Şüphesiz ki hepimiz LG G6 kamera uygulamasını çok sevdik ve bunun kendi telefonumuzda kullanabilmek oldukça güzel olacak. Ayrıca hiç uğraş gerektirmeden telefona APK olarak yükleyebiliyorsunuz.

LG G6 Kamera Uygulaması İndir

Uygulama ALFA sürümü olduğu için bazı hatalar içeriyor. Mesela flaş kullanmak istediğinizde uygulama hata verebiliyor. Ve ayrıca SD karta kaydetmek istediğinizde kamera uygulaması kapanabiliyor. Bunun gibi bir kaç hata bulunuyor ama geliştirici yakın zamanda bir güncelleme ile bu hataların ortadan kalacağını söylüyor.

LG G6 kamerası şimdilik Android 6.0 sürümlerinde uyumlu olarak çalışıyor. Geliştirici LG G4 için Android 7.0 yüklemesi başladığında Kamera uygulaması için bir güncelleme yayınlıyacağını söylüyor.

Kamerada Bulunan Hatalar

Flaşlı fotoğraf çekiminde flaş donuyor.

Boş metinler.

Bazı bölümlerde resim yok.

Bazen güç kapanıyor.

Sd kart sorunu.

Aşağıdaki AKP dosyasını indirdik’den sonra normal uygulama yükler gibi yükleyiniz.

LG G6 Kamera İndir: LGCameraAppG6_v0.1.apk