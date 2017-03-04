Android 7 güncellemesi
LG G4 ve LG V10 Android 7.0 Nougat güncelleme tarihleri belli oldu.

LG G4 ve LG V10 için Android 7 Nougat güncellemesi almayacağı yönünde bazı haberler vardı. Kaynağı kesin olmayan haberin LG G4 için sadece güvenlik güncellemeleri alacağı ve yeni bir işletim sistemi yükseltmesi olmayacağı yönündeydi. Bugün LG Kore temsilcisi yaptığı resmi açıklama ile ‘Tüketicilerin seçme hakkına saygı duyuyoruz’ ifadelerini kullandı. LG G4 ve LG V10 için Android 7 yazılım güncellemesinin çalışmalarının yapıldığını ve bu iki telefonunda güncellemeyi alacağını açıkladı.

  Android 7 Nougat Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

2015 yılında piyasaya sürülen bu iki model için Android 7 güncellemesi bekleniyordu. Android 5.0 ve daha sonra geçtiğimiz yıl Android 6.0 güncellemesini alan bu iki model için Android 7 güncellemesinin de kısa sürede yayımlanacağı netlik kazandı. LG V10 modeli için bu yılın ikici yarısında yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında. LG G4 modeli içinde bu yılın 3. çeyreğinde Temmuz, Ağustos veya en geç Eylül ayında Android 7 güncellemesini alacak. Bu süreç erken tarihide çekilebilir. LG şuan en geç bu tarihlerde kesin olarak alacağını açıkladı.

güncelleme tarihi
Android 7.0 Nougat güncellemesi

“Her iki model de Android 5.0 ve 6.0 YAZILIMINDA en iyi performansı gösterecek şekilde tasarlandı ve OS SÜRÜMÜ bir kez yükselttik.” Ancak LG Electronics, müşterilerin seçim hakkını ” Ve 7.0 yükseltmeleri desteklemeye karar verdik. “

LG, kullanıcılarından aldığı tepki ile bu iki modele yeni yazılım yükseltmesini verecek. Güncelleme ilk olarak Kore modellerine daha sonra Avrupa modelleri için yayımlanacağını bildirdi. Yeni detaylar geldikçe buradan size iletmeye çalışacağız.

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  • Merve Solmaz

    LG k10 340TR ye 7 güncellemesi gelecek mi peki gelecekse ne zaman ? Avrupa modellerinde 2 gün önce gelmiş

  • fiiraak

    Kaynak linki göremedim.. ? Daha önce de 6.0.1 kesin alacak diyordunuz. Bu da öyle olmasın, boşuna ümitlenmeyelim. Gerçi 7.1 çıktı. 7.0 gelirse, 6.0.1 ile 6.0 arasındaki fark gibi olursa iyi olmaz. (6.0.1’de 6.0’daki hatalar giderilmişti.)

  • Isaac

    Bekle beni iphone8 telefonda da vergi ve ötv leri düşürürlerse seni alıcam G4 bence en iyisi

  • Hep 10

    Hocam G4 Stylus alabilirimi

  • Fatih Çetin

    Benim için lg nin bittiği nokta bir 7.0 bile taa ne zaman alıyoruz Android beni bile kaybettiyse daha kimleri kaybeder iPhone 8 i alicam

  • Osman Haşim Can

    bu haber koredeki üretilen F500L modeller için söylenmiş de olabilir yaptığım araştırmalar bunu gösteriyor avrupada bir lg temsilcisi g4 modelleri için android 7 nin nihai sürümün test edildiğinden bahsedilmiş. aslında bunlar çok önemli şeyler değil asıl önemli olan lg G4 cihazlarının kronik sorunlarının neden arkasında durmadığı tüketicileri mağdur edecek kararları niye aldığıdır. üstelik türkiyedeki distribitörlük anlaşmasıda arapsaçına döndü anlaşma sonrası neler olacak ne kararlar alınacak gençpa gibi sıradan bir ithalatçı servisiyle lg türkiyegenel dist. anlaşmaya çalışması itibarı yerlebir etti gözümde asıl bunlar konuşulmalı

    • Cengiz Han

      Avrupada 7.0 sürümünün g4 için testte olduğunu belirten kaynağı paylaşabilir misin acaba?

  • feray. feray

    Lg5 se modeline gunceleme gelecekmi acaba?

  • Osman

    Çok geç tarihler hani LG erken güncelleme yayıyordu neoldu şimdi?

  • Samet Yılmaz

    Samsung htc aldı bile lg hala yayımlıcak

  • Serhat Işık

    Kerim abi sen bari cevap ver lg g4 beat için gelme olasılığı var mı? Her gün hafıza hatası almaktan sıkıldım artık.

    • Maalesef Serhat, LG G4 Beat android 7 güncellemesi almayacak.