LG G4 Stylus H532TR geçtiğimiz sene mayıs ayında duyurulan Giriş – Orta segment arasında konumlandırılan cihazdı. Ve yaklaşık 1 hafta önce Android 6.0 Marshmallow güncellemesi hem LG Bridge üzerinden hem de FOTA üzerinden kullanıcılara sunuldu.

Malum bu güncellemeyi yapıp beğenmeyen arkadaşlarımız da içimizde elbet olacaktır. Bu yazımızda Android 5.0.1 Lollipop’a dönüş yapma işleminden bahsedeceğiz.

Öncelikle aşağıdaki linkten gerekli programları indiriniz.

Kdz Dosyası:

Tüm işlemleri eksiksiz yerine getirdikten sonra işleme geçebiliriz.

LG Flash Tool programını açıyoruz ve aşağıdaki resimdeki gibi ayarlıyoruz.

“Select KDZ file” kısmındaki klasör simgesine tıklayarak .kdz uzantılı dosyamızı seçiyoruz.

Son olarak Normal Flash veya CSE Flash seçeneklerinden herhangi birisini seçebilirsiniz.

Normal Flash dediğimiz olay telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmeden sürüm yükseltmesi yapmaya yarar.

CSE Flash ise telefonunuzdaki tüm veriyi silip baştan temiz bir kurulum yapmak içindir.

Sonraki işlem olarak karşımıza yükleme ekranı olan START bölümü çıkacak. Buradan START seçeneğine basıp işlemi başlatabilirsiniz.

Son olarak karşınıza gelecek aşağıdaki ekrandan herhangi bir değişiklik yapmadan “OK” tuşuna basıyoruz.

LG Flash Tool programı tarafından işlem bittikten sonra cihazınız yeniden başlatılacaktır. USB bağlantısını çıkartabilirsiniz. İlk açılış uzun sürebilir.

NOT: Bilgisayarınız ile telefonunuzdaki USB bağlantısını kesinlikle koparmayınız. Cihazınız brick olur. Ve tarafınızdan yapılan yanlış işlemden dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez.