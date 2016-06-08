LG G4 Stylus H532TR geçtiğimiz sene mayıs ayında duyurulan Giriş – Orta segment arasında konumlandırılan cihazdı. Ve yaklaşık 1 hafta önce Android 6.0 Marshmallow güncellemesi hem LG Bridge üzerinden hem de FOTA üzerinden kullanıcılara sunuldu.

Malum bu güncellemeyi yapıp beğenmeyen arkadaşlarımız da içimizde elbet olacaktır. Bu yazımızda Android 5.0.1 Lollipop’a dönüş yapma işleminden bahsedeceğiz.

Öncelikle aşağıdaki linkten gerekli programları indiriniz.

Kdz Dosyası:

Tüm işlemleri eksiksiz yerine getirdikten sonra işleme geçebiliriz.

  • LG Flash Tool programını açıyoruz ve aşağıdaki resimdeki gibi ayarlıyoruz.

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  • “Select KDZ file” kısmındaki klasör simgesine tıklayarak .kdz uzantılı dosyamızı seçiyoruz.

Adsız

 

Son olarak Normal Flash veya CSE Flash seçeneklerinden herhangi birisini seçebilirsiniz.

Normal Flash dediğimiz olay telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmeden sürüm yükseltmesi yapmaya yarar.

CSE Flash ise telefonunuzdaki tüm veriyi silip baştan temiz bir kurulum yapmak içindir.

Sonraki işlem olarak karşımıza yükleme ekranı olan START bölümü çıkacak. Buradan START seçeneğine basıp işlemi başlatabilirsiniz.

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Son olarak karşınıza gelecek aşağıdaki ekrandan herhangi bir değişiklik yapmadan “OK” tuşuna basıyoruz.

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LG Flash Tool programı tarafından işlem bittikten sonra cihazınız yeniden başlatılacaktır. USB bağlantısını çıkartabilirsiniz. İlk açılış uzun sürebilir.

NOT: Bilgisayarınız ile telefonunuzdaki USB bağlantısını kesinlikle koparmayınız. Cihazınız brick olur. Ve tarafınızdan yapılan yanlış işlemden dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

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  • ONUR ESER

    Arkadaslar romu indiremedim yardimci olabilirmisiniz

  • Ahmet Abiç

    stock rom linki kırık varmı caba ?

  • olmuyor hiç denemeden hemen fotoları yapıstırıp bişiler yamışsınız

  • emre

    offfff olmuyor dönemedim bi türlü 5 e

  • Ercan

    Batuhan Bey nasıl döneceğiz lollipop sürümüne bir yol gösterin. LGUP ile falan olmuyor mu ?

  • Hido

    Yaw ben bu en son guncellemeyi yaptktan sonra guc tusu calismiyor eski yazilimida donemedim bir turlu bi yardim edin

  • Mehmet

    Ya biz nasıl döneceğiz Lollipopa ben dönemiyorum bir yardımcı olun lütfen.

  • Ali KAVAK (@nfs_rvls)

    Batuhan Bey siz bu yöntemi deneyipde döndünüz mü lollipopa ? Eğer dönülmüyorsa LGUP ile oluyorsa o konuda bir rehber acın ve bizde dönelim lollipopa lütfen.

  • Veli

    Eminim Batuhan Bey yani olmuyorsa demek ki marshmallow dan inemiyoruz lollipopa win7 pc de denedim olmadi simdi de win10 kurulu bir pc de deneyecegim sonuclari yazarim olumlu olursa.

  • Ali

    Batuhan Bey Emre arkadaşımızın yorumundaki yazı çıkıyor ve devam etmiyor

  • Emre Taşlı

    Upgrade stopped due to an errror diye bir hata veriyor. Çözümü nedir?

    • Merhaba, tüm işlemleri eksiksiz yaptığınızdan emin misiniz?

      • Emre Taşlı

        Kesinlikle olmuyor. Daha önceden birçok kez yüklemiştim herhangi bir adımı atlamıyorum. Lgup uygulamasıyla yüklemeye çalıştım. Regeditte değişiklik yapıp unkown model sorununu çözdüm teli h542 olarak gördü ancak telefon açıkken %4 download modeda ise %9 da hata veriyor. Sonuç alamadım birmtürlü.

  • Ali KAVAK (@nfs_rvls)

    Hayır yapamadım upgrade cannot tarzı bir uyarı veriyor. Yapamadıgım için uğrasmadım daha da saolun yardımlarınız için ama emergency veya cs_emergency modunda yapabileceksem nasıl yapıldıgını ögrenmek isterim.

  • iergnn

    Marshmallow yazılımlı bi FW çıkmadı mı hala Allah rızası için

    • Merhaba, 6.0 için şuan kdz dosyası çıkmadı. Yukarıdaki şekilde yapamadınız mı acaba?

      • iergnn

        Paralel ithalat yani yurtdışı cihazı kullandığım için otomatik olarak guncelleyemedim.

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  • Ali KAVAK (@nfs_rvls)

    Batuhan Bey emergency veya cs_emergency modda yüklemenin bir zararı var mı ve düşürür mü lollipopa ?