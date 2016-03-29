Bugün LG G4 Kullanıcıları 196Mb. Boyutunda bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile LG G4 cihazlarında bir çok hatayı düzelttiği gibi iki yeni özellikte aktif edilmiş oldu. LG’nin Güncelleme detaylarında da belirttiği gibi Wi-Fi Calling ve Volte uygulamaları aktif edildi. Bu iki  güncellememin detaylarına ve ne işe yaradıklarına bakalım.

Ülkemizde 4.5G Teknolojisinin gelmesine sayılı günler kaldı, cihaz üreticileride donanım olarak hazır olan cihazlarını 4.5G teknolojisi ile daha iyi kullanılabilmesi için yeni güncellemeler yayımlıyor. LG G4 V20e güncellemesinin ana temeli HD kalitesinde ses ve görüntü aktarımını saglaması. HD kalitesinde ses ve görüntü aktarabilmesi için yüksek hızlı internete ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde de 1 Nisan itibari ile Yüksek hızlı internet erişimi sağlanacaktır.

lg g4 wifi calling nedir

Wİ-Fİ CALLİNG NEDİR ?

Şebekenin çekmediği noktalarda, Varsa Wi-Fi aracılığı ile bağlanarak %100 kesintisiz görüşme yapılan bir teknolojidir. Bu teknoloji uzun yıllardır ABD’de kullanılmaktaydı, ülkemize yeni gelmiş bir teknolojidir. Bu özelliği Operatörlerin desteklemesi gerekiyor. Wifi Calling teknonojisi ile uyumlu Operatörler tarafından bu teknolojiyi kullanabilirsiniz.

VOLTE NEDİR ?

Volte ‘nin açılımı “Voice over LTE” (VoLTE) 

  • Birini ararken aynı zamanda neden aradığınızı sms olarak gönderebileceksiniz ; Örneğin geç saatlerde telefona bakmadığını bildiğiniz bir arkadaşınız sabaha karşı arıyorsunuz , gerekçenizi aynı anda yazarsanız sizin için zaman ayırabilir.
  • Videolu arama – görüntülü konuşma esnasında ekranda karşılıklı çizimler ve tarifler yapabilirsiniz. Bu adres tarifi olabilir bir nesnenin özellikleri olabilir ya da onu sevdiğinizi göstermek için kalp çizmiş olabilirsiniz.
  • Videolu görüşmeler HD kalitesinde olacak . Şu an kullanılan görüntülü konuşmalara dikkat ettiyseniz kendi görüntünüz net karşı tarafın görüntüsü bulanıktır. Bu teknoloji ile karşı tarafa sizin , size karşı tarafın görüntüsüyformatta iletilecek.
  • Mp4 formatında 4 hatta 5 kanal ses transferi . Aslında bunu denemiş olmalısınız . Whatsapp üzerinden telefon görüşmesi yaptıysanız ses kalitesini de fark etmişsinizdir. Bu teknoloji ile telefon görüşmeleri de bu kalitede olacak.
  • Çağrı merkezlerinde sesli tanıma sistemleri yaygınlaşacak . Şu anda annenizin kızlık soyadına kadar inen güvenlik soruları kalkacak ve sesli tanıma sistemleri tam olarak oturacak . Hazırda kullanılan sesli tanıma sistemleri de var ama şu anda yok kadar az. Bu teknoloji ile daha yoğun kullanılabilecek.
  • Daha net ses ile iletişim oranı %90 lara çıkacak . Şu anda telefonda görüşme yaparken %30 gerçeklik %90 a kadar çıkacak.
  • Adres paylaşma devri başlayacak , daha önce google maps ın da dile getirdiği adres paylaş özelliği ile bir yandan telefonla görüşürken bir yandan harita üzerinde adres paylaşımı yapabileceksiniz. Muhtemelen şu diyalog kesin geçecek “bak ekrana şimdi , gördün mü işaretledim. Buraya gideceksin , sana göre ben de şu anda buradayım. ”
  • Çok büyük verileri bir çırpıda alıp gönderebileceğiz . Şu an telefonlarımızda birbirimize göndereceğimiz dosya boyutu sorunsuz 10 Mb düzeyinde . Bu teknoloji sayesinde Gb düzeyinde verileri birbirimize mobil şebekeler üzerinden gönderebileceğiz.

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  • ibo

    Sayın admin bende lg g3 d855 avrupa modeli. Var bu telefona fulmics yükledim .volte seçeneği var fakat aktif ettiğimde simge ‘s çıkmıyor. Biri demiş sadece tr olan g3 ler volteyi destekleyecekmiş bu doğru mudur.

    • Volte hizmetini kullanabilmeniz için hattınızın operatör tarafından volte hizmetinin aktif olması gerekmektedir.

  • bedir

    h818 modeline volte desteği geldi mi yada gelecek mi acaba?

  • Ahmet

    Admin karde telefonum lg 4 hattim tt ve dedigin gibi voltre yazip sms attigim da cihaziniz desdeklemiyor diyor cozum

    • Ahmet

      Ve guncelleme konrol et dedigim de en son surum yuklu diyor ve telefonum servisten yeni geldi zaten

      • Ahmet Dizdar

        LG G4 telefonunuz TR garantili değilse VoLTE özelliği destekleyemez. Güncelleme konusunda ise servis en son güncellemeleri yapıp hard reset atarak size teslim etmiştir.

  • Suleyman

    Güncellemeden sonra asağıdaki uyarı geliyor ve telefonum kapanıp tekrar açıliyor.
    (LG Mobile Mobil Ağ Siz Geçerli Bir Sim Kart Takıp Yeniden Başlatana Kadar Kullanılmayacak.)

  • Mustafa

    Bu gunculleme sonrasi, 1 ay once telefonum bozuldu. Simdi yenisini yolladilar. Bu da bozulacak diye guncellemeye korkuyorum. Ne yapmaliyim?

  • yunus

    H815 v20d eur sürümü. Avrupaya 20e ne zmn gelir.avrupada volte wifi calling yok mu

  • sanki çalışıyomuş gibi güncelleme veriyolar

  • aydın

    iyi günler bana hiçbir güncelleme gelmedi. bilgisayardan da inceledim ama en son sürüm kullanıyorsunuz diyor. cihazım LG-H815. herhangi bir güncelleme yok, yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Murat

    Volte geldi ama wifi calling gelmedi nasil aktif edicem bunu

  • Slm arkadaşlar lg g4 dün aldım güncelleme geldi bir sürü bu volte aktif di dedim resetleyim çop dosyalar gitsin diye ama formattan sonra şebeke gücü azaldı birde volte aktifti Oda gitti bu konuda bir yardımcı olursanız çok sevinirim

    • Mehmet

      aynı olay bendede oldu , çözümünü bulduysanız eger banada yardımcı olur musunuz ?

  • emirkan

    su an itibarıyla lg g4 türkiye garantili cihazım yeni bir güncelleme geldi v20f-tur-xx hayirli olsun 🙂

    • Kubraaa

      Bende yukledim de bi degism var mi sence nasil

  • Abdullah

    Güncelleme geldikten sonra pil kulkaniminda dex2oat adli pil tuketen bir sey geldi nedir bu

  • tan

    Görüntülü Görüşme nasıl oluyor ?

  • Mahsun

    Telefonuma son guncelleme geldkten sonra sifirladm tekrar dan guncelleme gelmedi volte etkinletrilmedi hala

  • ugur

    Şu ram sorunuda çözülse sonraki güncelleme ile 10 numara olacak..Sıkıntı olmuyor gerçi bütün uygulamaları aynı anda açıyorum tık demiyor.Ama boşta bile olsa ram kullanımına baktığımda 500mb altında oluyor genelde..

  • sinan

    E simdi geldi bu tekrar gitti normal samsun telefonlarindiki gibi sebeke ustunden yapamiyormuyuz goruntulu aramayi tam olarak anlayip uygulayan varsa bu mesaji bi cevaolasin allah rizasi icin

    • Adem kahraman

      Arkadaslar goruntulu arama LG cihazlarina geldi ama bu VoLTE denilen program skayp mesingir bunun gibi ek programlarla calisicakmis yani LG nin patentinde boyle bir sebeke üzerinden gorusme yok ben arastirdim az bilgi edindim paylasayim dedim

  • Aydın

    Bana güncelleme falan gelmedi neden acaba

  • Uğur

    Bana hiç güncelleme falan gelmedi. Bilgisayar üzerinden de kontrol ediyorum orada da bi güncelleme gözükmüyor.

  • Yusuf

    Pil sorununu çözün artk

  • can

    Guncellemeyi yukledim. Facebook messenger uygulamasini bozdu resmen baglanamiyorum. Keske guncellemeseydim

  • tim

    Güncellemeyi yükledim fakat görüntülü görüşme ikonu ve çağrı ayarlarındaki HD+ sekmesi gelmedi 🙁

    • tim

      Telefonu LG Şengüller serviste tekrar güncellettim ikonlar ve menüler geldi

  • Uğur

    Bilgi için teşekkürler.

  • Necdet AYDIN

    LG G4 telefonuma az evvel “Voice Mate ” uıygulaması geldi, bu nedir?

    • Uğur

      Voice Mate bu güncellemeyle gelen bir uygulama değil.

      Bugün gelen güncelleme yazılım güncellemesiydi.

      Voice Mate ses kayıt uygulamasıdır.

  • Bahadır

    Merhaba;
    H818p çift simli modele volte ve wifi calling özelliği gelecekmi bu konuda bir bilgi mevcut mu?

    • ahmet

      H818P modeli bende de mevcut. Ancak araştırmalarıma göre bu modele VolTe gelmeyecek. Keşke LG almasaydım diyorum.