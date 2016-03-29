Bugün LG G4 Kullanıcıları 196Mb. Boyutunda bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile LG G4 cihazlarında bir çok hatayı düzelttiği gibi iki yeni özellikte aktif edilmiş oldu. LG’nin Güncelleme detaylarında da belirttiği gibi Wi-Fi Calling ve Volte uygulamaları aktif edildi. Bu iki güncellememin detaylarına ve ne işe yaradıklarına bakalım.

Ülkemizde 4.5G Teknolojisinin gelmesine sayılı günler kaldı, cihaz üreticileride donanım olarak hazır olan cihazlarını 4.5G teknolojisi ile daha iyi kullanılabilmesi için yeni güncellemeler yayımlıyor. LG G4 V20e güncellemesinin ana temeli HD kalitesinde ses ve görüntü aktarımını saglaması. HD kalitesinde ses ve görüntü aktarabilmesi için yüksek hızlı internete ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde de 1 Nisan itibari ile Yüksek hızlı internet erişimi sağlanacaktır.

Wİ-Fİ CALLİNG NEDİR ?

Şebekenin çekmediği noktalarda, Varsa Wi-Fi aracılığı ile bağlanarak %100 kesintisiz görüşme yapılan bir teknolojidir. Bu teknoloji uzun yıllardır ABD’de kullanılmaktaydı, ülkemize yeni gelmiş bir teknolojidir. Bu özelliği Operatörlerin desteklemesi gerekiyor. Wifi Calling teknonojisi ile uyumlu Operatörler tarafından bu teknolojiyi kullanabilirsiniz.

VOLTE NEDİR ?

Volte ‘nin açılımı “Voice over LTE” (VoLTE)

Birini ararken aynı zamanda neden aradığınızı sms olarak gönderebileceksiniz ; Örneğin geç saatlerde telefona bakmadığını bildiğiniz bir arkadaşınız sabaha karşı arıyorsunuz , gerekçenizi aynı anda yazarsanız sizin için zaman ayırabilir.

Videolu arama – görüntülü konuşma esnasında ekranda karşılıklı çizimler ve tarifler yapabilirsiniz. Bu adres tarifi olabilir bir nesnenin özellikleri olabilir ya da onu sevdiğinizi göstermek için kalp çizmiş olabilirsiniz.

Videolu görüşmeler HD kalitesinde olacak . Şu an kullanılan görüntülü konuşmalara dikkat ettiyseniz kendi görüntünüz net karşı tarafın görüntüsü bulanıktır. Bu teknoloji ile karşı tarafa sizin , size karşı tarafın görüntüsüyformatta iletilecek.

Mp4 formatında 4 hatta 5 kanal ses transferi . Aslında bunu denemiş olmalısınız . Whatsapp üzerinden telefon görüşmesi yaptıysanız ses kalitesini de fark etmişsinizdir. Bu teknoloji ile telefon görüşmeleri de bu kalitede olacak.

Çağrı merkezlerinde sesli tanıma sistemleri yaygınlaşacak . Şu anda annenizin kızlık soyadına kadar inen güvenlik soruları kalkacak ve sesli tanıma sistemleri tam olarak oturacak . Hazırda kullanılan sesli tanıma sistemleri de var ama şu anda yok kadar az. Bu teknoloji ile daha yoğun kullanılabilecek.

Daha net ses ile iletişim oranı %90 lara çıkacak . Şu anda telefonda görüşme yaparken %30 gerçeklik %90 a kadar çıkacak.

Adres paylaşma devri başlayacak , daha önce google maps ın da dile getirdiği adres paylaş özelliği ile bir yandan telefonla görüşürken bir yandan harita üzerinde adres paylaşımı yapabileceksiniz. Muhtemelen şu diyalog kesin geçecek “bak ekrana şimdi , gördün mü işaretledim. Buraya gideceksin , sana göre ben de şu anda buradayım. ”