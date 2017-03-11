LG’nin ilk çift kameralı telefonu olan LG G5 ile farklı çekimler yapabilirsiniz. LG G5’de toplamda 3 tane kamera bulunuyor. Arka ana kamerası 16 Megapiksel olan telefonun arka tarafında bir de 135 derece geniş açılı fotoğraf çeken 8 Megapiksellik bir kamerası bulunuyor. Akıllı telefonun ön yüzünde bulunan 8 Megapiksel çözünürlüğün de birde selfie kamerası var. Bu 3 kamera ile aynı anda çekimler yapabileceğiniz gibi farklı çekim modları ile harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

LG G5 Kamera Modları

Panorama

Snap

Çoklu Görüntü

İkili Ön izleme

Otomatik

Hızlandırılmış Çekim

Ağır Çekim

Panorama Çekim Modu

Bu özellik, manzara çekimlerinde oldukça güzel çekimler yapıyor. Panorama modu sayesinde geniş manzara çekimleri yapabilirsiniz.

Kamerayı açın.

Mod menüsünden Panoramayı seçin.

Panorama mod’unu açtığınızda ekranınızda yatay bir çerçeve oluşacak. Kamera çekimini başatın ve telefonu sağ’dan sola hareket ettiriniz. Çekim esnasında titremeyi engellemek isterseniz Kamera ekranında bulunan Çark simgesinden ayarlara giriniz. Daha sonra açılan küçük menüden ”steady” aktif hale getiriniz. Çekimlerde sallanmayı ve titreşimi azaltacak ve kaliteli çekimler yapacaksınız.

Snap Çekim Modu

Kısa videolar çekmek için oldukça kullanışlı bir mod. SnapChat veya Instagram hesaplarınızda paylaşmak için kısa video çekim modları bulunuyor. Snap çekim modunu açtığınızda ekranın sağ tarafında bir çerçeve görecekseniz. Çerçeveli çekim modlarında; iki kamera ile veya üç kamera ile aynı çerçeve içinde çekimler yapabilirsiniz.

LG G5 Çoklu Görüntü Modu

Tek bir kare fotoğraf da birden fazla çekim yapıp üç kamerayı da kullanmak ister misiniz. Çoklu görüntü modu ile aynı anda üç kamera veya iki kamera ile çekim yapabilirsiniz.

LG G5 İkili Ön İzleme Modu

Instagram‘da veya Facebook’da arka tarafı buzlu fotoğraflar görmüşsünüzdür. LG G5’in en çok kullanılan ve en çok sevilen kamera özelliklerinden bir tanesi diyebilirim. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı seviyorsanız bu özellik tam size göre.

Kamerayı açınız.

Mod menüsüne tıklayınız.

İkili Ön izlemeyi seçiniz.

İkili ön izlemeyi aktif ettiniz de sağ taraf da dört adet yeni bir menü açılacak. ”Balık gözü” ”Siyah & Beyaz” ”Vinyet” ”Lens bulanıklığı” özelliklerini kullanarak farklı efektler de fotoğraf çekebilirsiniz.

Hızlandırılmış Çekim

Hızlı hareketli çekimler yapmak için kullanabileceğiniz bir özellik. Dört farklı hızlı çekim özelliği bulunan bu mod ile farklı çekimler yapabilirsiniz.

Kamerayı açın

Mod menüsünden hızlandırılmış çekimi seçin.

Hızlandırılmış çekim modunu açtığınızda sağ tarafda hız ayarı yapabileceğiniz bir menü açılacak. Dört farklı hızlı çekim modu ile video hızını seçebilirsiniz. Hızlı çekim modlarında X10 X15 x30 ve x60 hızında modlar bulunmaktadır.

Ağır Çekim Modu

Hızlı video çekimi yapmak yerine, ağır video çekimi yapmak ister misiniz. Modlar arasında göreceğiniz gibi birde ağır çekim modu bulunmaktadır. Çektiğiniz videoları slow motion olarak kaydede bilirsiniz.