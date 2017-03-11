LG G5, bazı bölgelerde Aralık ayında Android 7.0 Nougat‘a güncellendi. LG V20, dahili Android 7.0 Nougat OS ile açılan ilk akıllı telefon. Bazı söylentiler LG, G5 ve V20 modellerini Android 7.1.2’ye doğrudan güncelleyeceğini söylüyor. Güney Koreli teknoloji devi bu amiral gemileri için bir sonraki büyük güncelleme Android 7.1.2 olabilir. Yakın zamanda Google Nexus ve Pixel cihazları için Android 7.1.2 beta sürümünü açıkladı. Daha önce Google, Ekim 2016’da Android 7.1 Güncellemesi ve Aralık 2016’da Android 7.1.1 güncellemesi yayınladı. En son yapılan haberlere göre, teknoloji devi Android 7.1.2’nin nihai yapısını Mart ayında piyasaya sürdü.

Android 7.1.2 Güncellemesi Gelecek mi?

LG, G5 için Android 7.1.2‘nin ilk nüshasını Nisan veya Mayıs ayının sonunda başlatabilir. İlk önce Güney Kore’de G5 cihazları ve ABD’de açılan G5 cihazları piyasaya çıkacak. G5 ve Carrier tarafından kilitlenen cihazların Avrupa versiyonları Mayıs ayının sonlarında veya Haziran ayında güncelleme alabilir. LG G5 Android 7.1.2 hakkında Nougat’ın onaylanmış ayrıntıları yakında açıklanacak.

Android 7.1.1 ve 7.1.2’nin Özel Özellikleri

Görüntü Klavye

Google, Pixel serisi akıllı telefonlarla yeni görüntü klavye özelliğini piyasaya sundu. Aslında Google Image Keyboard, Google Klavye uygulaması için bir güncellemedir. Ancak, piksel dizisi dışındaki cihazlarda görüntü klavyesi olarak çalışmak için Android 7.1 API’sı gerekir. Kullanıcılar resim klavyesi ile Google Allo gibi haberciler uygulamalarında klavyeden doğrudan GIF resimleri gönderebilir. Sıklıkla kullanılan bölüm ve arama kutusu görüntü klavyesinde de mevcut.

Emoji

Arama devi, piksel dizisi ile yeni emoji setleri çıkardı. Yeni Emoji kümeleri bir sonraki Android güncellemesi aracılığıyla diğer cihazlara da açılacaktır. Kullanıcılar resim klavyesinden kolayca yeni GIF Emoji gönderebilirler.

Zarif Canlı Duvar Kağıdı Ayarı

Google, Android 7.1.2 ile yeni bir canlı duvar kağıdı ayarı sundu. Yeni ayarla, kullanıcılar kilit ekranı ve ana ekran için farklı duvar kağıtları ayarlayabilirler. Kullanıcı ev ekranı için canlı duvar kağıdı ve kilit ekranı için statik duvar kağıdı ayarlayabilir. Kullanıcılar, yeni canlı duvar kağıdı uygulamalarında duvar kağıtlarını ayarlarken ve playstore’dan canlı duvar kağıtları uygulamalarını indirirken yeni seçeneği kullanabilirler.

Ana Ekrandaki Uygulama Kısayolları

Android 7.1.1 güncellemesi yeni Ana ekran uygulaması kısayollarının özelliklerine sahiptir. Başlangıçta Google, Pixel serisi ile bu özel özelliğini sundu. Şimdi, bu güncelleme aracılığıyla diğer Android cihazları tarafından kullanılabilir. Bu özellikte kullanıcılar, uygulama seçeneklerine sahip menüyü görmek için herhangi bir uygulamaya uzun süre basabilir. Kullanıcılar, uygulamadaki bu seçeneğe doğrudan atlamak için menüde gerekli seçeneği tıklatabilir. Böylece kullanıcılar, haberci uygulamalarında yeni bir sohbet başlatabilir, Müzik Uygulamasında bazı müzikler başlatabilir, Haritalar’da gezinmeyi başlatabilir ve bu yeni uygulama kısayollarını kullanarak doğrudan ana ekranından başlatabilir.

Geliştirilmiş Dokunma Gecikmesi

Android 7.1.1 güncellemesinde dokunma gecikmesi çok geliştirildi. Bir Google Mühendisi daha önce aynı şeyi söyledi. Artık test uzmanları, Nexus cihazlarında Android 7.1.1‘e güncellendikten sonra giriş gecikme süresinin yaklaşık yarısı kadar azaldığını doğruladı. Aslında bu gelişmiş dokunmatik gecikme, Pixel cihazlarında dahili olarak mevcut. Bu güncelleme sayesinde diğer cihazlara geliyor. Geliştirilmiş dokunmatik gecikme ile cihazlar dokunmatik girdilere hızlı bir şekilde tepki verir.

Yeni Kamera Uygulaması

Google, her büyük Android güncellemesinde Kamera uygulamasını iyileştirir. Bu güncellemede, yeni Kamera uygulaması, bir önceki uygulamaya kıyasla önemli gelişmeler sağladı. Kamera uygulamasına yeni eklenen bazı seçenekler otomatik Pozlama, Vizör ızgar modları, Akıllı Seri Çekim ve AE / FE kilitleme seçenekleridir. Bu kullanışlı özelliklerle Android 7.1.1 Nougat’daki Kamera uygulaması stoklarını mükemmel bir şekilde çekiyor. Google, gelecekteki güncellemelerde Kamera uygulamasını daha da geliştirebilir.

Parmak İzi Hareketleri

Android 7.1.2 Nougat beta güncellemesi, bu kullanışlı özelliği Nexus 5X cihazlarına getirdi. Bu özelliği etkinleştirerek, kullanıcı parmak izi sensörüne dokunarak bildirimleri kontrol edebilir. Parmak İzi Hareketleri seçeneği, Ayarlar’ın Hareketler menüsünde bulunur. Google Pixel ve Pixel XL cihazları bu özellikle birlikte gelir ve Android 7.1.2 güncellemesi olan diğer cihazları da beraberinde getirir. Ancak Nexus 6P cihazlarında en yeni Android 7.1.2 beta sürümüyle Parmak İzi Hareketi özelliği bulunmuyor. Google son Android 7.1.2 kurulumunda hatasız parmak izi hareketleri özelliği sunabilir. Bu özellik hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki günlerde açığa çıkacak.

Hata Düzeltmeleri

Android 7.1.1 güncellemesine sahip olan Pixel ve Nexus cihazlarının Bluetooth hatasından rahatsızlık duyduğu zaten biliniyor. Ancak, Bluetooth hatası ve zaman zaman UI askıları gibi diğer hatalar, beta testlerine göre Android 7.1.2 güncellemesinde düzeltildi. Bazı Pixel Cihazları hala Pixel launcher yavaşlamalarıyla uğraşıyor ancak bu Android 7.1.2‘nin son yapısında düzeltilebilir. Bu güncelleştirmede çeşitli güvenlik hataları giderildi. Bazı İstikrar iyileştirmeleri, bir sonraki Android güncellemesinde de yapılır. Bu güncellemenin ayrıntılı değişim listesi önümüzdeki günlerde açılacaktır.