26 Şubat 2017 Pazar günü Barselona’da düzenlenen MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan LG G6, kısa sürede ABD’de T-Mobile, Verizon ve AT&T gibi operatör şirketlerinin satışa başlamasıyla büyük ilgi uyandırdı. Türkiye’de Mayıs ayının ilk haftası piyasada satışa sunulması beklenen yeni amiral gemisinin ön siparişlerinde küçük bir sürpriz bulunacak. Sürpriz ise LG Minibeam Projektör.

LG G6 Alana LG Minibeam Projektör Hediye

Yaklaşık 30 ödül kazanan LG G6, 18:9 orana sahip 5.7 inç büyüklüğünde ve 1440 x 2880 çözünürlük sunmakta ve gücünü Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisinden almaktadır. 32 GB depolama ve 4 GB RAM belleği ile gelen yeni amiral gemisi, Güney Kore’de 4 günde 40.000 adedin üstünde satmayı başardı. ABD’de de satışları güzel giden LG G6’nın ülkemizdeki satış politikasının nasıl olacağı bilinmiyor ancak firma, ön sipariş ile satın almak isteyen kişilere sürpriz yapmak istiyor.

Ön siparişlerin satıştan 1 hafta önce yapılması planlanırken LG G6’nın yanında LG Minibeam projektör hediye edilecek. Kampanya ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak LG Electronics, resmi Facebook hesabından bu ön sipariş hakkında bilgi verecek. LG Electronics resmi Facebook hesabını takip etmek için buraya tıklayın.

Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

LG G6’nın ABD’de satış fiyatı 672 $ olarak belirlendi. Bu fiyat etiketi, ülkemizde dolar kuru ile birlikte yaklaşık 2000-2500 lira bandı arasına giriyor. Ülkemizdeki vergilerle birlikte LG G6’nın en yüksek 3499 lira fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.