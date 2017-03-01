Cihazlarımızı kişiselleştirmek için hepimiz duvar kağıtları kullanıyoruz, ancak bazen en iyi duvar kağıtları telefon ile birlikte gelebiliyor. Hemen hemen her yeni telefon benzersiz bir yeni duvar kağıdı ile geliyor. Bununla birlikte, LG G6‘nın duvar kağıtlarını muhtemelen beklemekten çok yapmaya biraz daha fazla zaman harcandı…

LG G6 Duvar Kağıdı Hazırlanış Süreci

LG bize G6 için hazırlanan duvar kağıtlarının sürecini bir video ile anlattı. Tasarımcılar, renk paletleri ile resim yapmaya ve LG G6’da ki duvar kağıdına giren şekilleri hazırlamakla vakit harcadılar ama sonuçlar muhteşem oldu. LG G6 ile birlikte gelen duvar kağıtları renkli ve ana ekranında bulunan simgelerin yolunu bozmuyor, bu da öncelikle bir mobil duvar kağıdında aradığımız şey.

LG G6 için hazırlanan orijinal duvar kağıtlarına ‘LG G6 Stock Duvar Kağıtları İndir‘ makalemiz’den telefonunuza indirebilirsiniz.