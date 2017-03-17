LG G6 yeni bir telefon ve türünün tek örneği, neredeyse hiç çerçeve kullanılmayan tasarımı sayesinde telefonun ekran alanı en iyi şekilde kullanılıyor. Diğer LG modellerine göre LG G6 modelinde ekran görüntüsü almak, sanal tuşların yer değiştirmesi ile biraz farklı bir konumda. Bazı modellerde ön taraf da bulunan home butonu LG modellerinde kullanılmıyor. Bu yüzden LG ilk modelinden itibaren arka tarafa yerleştirdiği Power butonunu kullanıyor.

LG G6’da Ekran Görüntüsü Nasıl Alınıyor?

LG G6 modelinde 2 farklı ekran görüntüsü alma yöntemi bulunuyor. Birinci yöntemde hılız ve kolay olarak tam ekran görüntüsü alabilirsiniz. İkinci yöntemde Tam ekran ScreenShot almak yerine istediğiniz ekran bölgesini seçebilir ve seçtiğiniz bölgeleri kalem ile çizebilir, işaret koyabilirsiniz.

LG G6 Ekran Görüntüsü Birinci Yöntemi

Aslında en basit ve en hızlı ekran görüntüsü alma yöntem diyebiliriz. Aşağıdaki görselde göreceğiniz gibi, Power ve Ses kısma tuşuna aynı anda basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Kaydedilen ekran görüntüsünü daha sonra bildirim ekranını aşağı çekerek ve aldığınız ekran görüntüsünü seçerek düzenleme yapabilir, paylaşabilirsiniz.

LG G6 Ekran Görüntüsü Alma ikinci Yöntemi

Bildirim panelini aşağı doğru çekip Capture + simgesini bulup seçiniz. Seçim yaptık’dan sonra bildirim paneli üzerinde bir menü belirecek bu menünün en solunda ki işarete tıklayarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Capture + uygulamasının gelişmiş özellikleri ile aldığınız ekran görüntüsünde düzenleme, kesme ve yazı yazma ile çizme işlemleri yapabilirsiniz. Ekran görüntüsünü kaydettik’den sonra sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları ile hızlı bir şekilde de paylaşmanız içinde butonlar bulunuyor.

Bu iki farklı yöntem sadece LG G6 modelinde bulunmuyor. Diğer LG akıllı telefonlarında da bu iki yöntem ile ekran görüntüsü alabilir ve hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.