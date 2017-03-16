LG G6 duyurulmasından sonra ne zaman satışa sunulacağı merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz ay 26 Şubat Pazar günü lansmanı yapılan Akıllı telefon ABD‘de yarın (17 Mart) ön siparişe sunuluyor. Verizon hazırladığı kampanya ile LG G6’nın ön sipariş süreceğini başlatıyor. Verizon, ön sipariş ile LG G6’ya sahip olmak isteyenler kullanıcılar için 672 $ fiyat etiketi ile satışa sunacak.

LG G6 ABD’de Ön Siparişe Başlıyor

Yarın Verizon tarafından ön siparişe sunulacak telefon 672 $ gibi bir fiyata satışa çıkacak. LG G6‘ya ön sipariş ile sahip olmak isteyen kullanıcılar Google Home Speaker‘a Ücretsiz sahip olacaklar. Avrupa fiyatı mart ayında belli olan ve 700 $ olarak Avrupa da satışa sunulacağı düşünülen akıllı telefon ABD’de 672 Dolara satışa sunulmasının ardında, fiyatı ilerleyen günlerde düşecektir.

Diğer bir ABD iletişim devi T-Mobile 30 Nisandan önce, ön sipariş veren kullanıcılar için 650 $ gibi bir fiyat etiketi ile çıkacağını duyurdu. Verizon gibi T-Mobile, LG G6’nın yanında Google Home Speaker ürününü hediye edecek. Bildiğiniz gibi Google Home Speaker, LG tarafından üretiliyor.

LG V20 modeli ABD’de 749$ ile 799$ arasında değişen fiyat listeli ile satışa sunulmuştu. LG G6 bu fiyatın altında bir ücrete satışa sunulacak gibi görünüyor.