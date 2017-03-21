Bir LG G6 sahibiyseniz bilmeniz gereken 14 tane LG G6 kullanım ayarları, ipuçları ve püf noktası bulunuyor. Telefonunuzu daha verimli kullamak için isteğe bağlı olarak bu ayarları etkinleştirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Bir telefonu tam verimli kullanmak için olmazsa olmaz özellikleri vardır. Bu özellikler telefonu ilk açtığınızda kapalı olarak gelebiliyor. Şimdi bu 15 LG G6 özelliklerine ve kullanım ayarları ile ipucu, püf noktalarına bakalım.

LG G6 Always-On Display Aktif Etmek

Aynı LG G5 modelinde olduğu gibi ekran her zaman açık özelliği olan Always-on Display özelliği ilk kurulumdan sonra kapalı olarak gelir bu özelliği aktif etmek için aşağıdaki adımları izleyiniz.

Ayarlar-Ekran-Always-On Display hemen yanında bulunan ayarları açınız.

Özelliği aktif ettik’den sonra Always-on display menüsüne girerek kişiselleştirebilirsiniz. Bu özellik aktif olduk’dan sonra, ekran kilitli olduğu zaman ana ekranınızda Saat, tarih, pil ve uygulama bildirim simgelerini görebilirsiniz. Always-on display özelliği pilinize bir miktar etki edeceğini unutmayın.

Dokunmatik Sanal Tuş Ayarları

LG G6’nın 5.7’inç ekrana boyunu sahip olması elinize sığmayacağını düşüne bilirsiniz. LG G6 18:9 ekran özelliği ile elinize veya avucunuza tam oturacaktır. Fakat bildirimleri okumak veya bildirim çubuğunu aşağı çekmek için zorlanacağınızı düşünüyorsanız ”Dokunmatik Sanal Tuş” takımlarını istediğiniz gibi konumlandıracağınız gibi bildirim çubuğunu aşağıya çekmek içinde extra bir düğme ekleyebilirsiniz.

Ayarlar-Ekran-Ana ekran dokunmatik tuşları-Tuş kombinasyonu seçeneğinden özelleştirebilirsiniz.

Klavye Boyutlandırma ve Klavye Ayarları

Bir çok kullanıcı varsayılan olarak gelen klavyeden memnun değil. LG Klavye ayarlarında kullanıcıların kullanımına bağlı olarak, klavye yüksekliğini küçültebilir veya yükseltebilir. Aynı zamanda tuş takımlarına dokunduğunuzda titreme, geri bildirimde alabilirsiniz.

Ayarlar-Genel-Dil ve Klavye-LG Klavye-Klavye Yüksekliği ve Düzeni. Buradan LG klavyenizi kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

LG G6 Kamera Özelliklerini Aktif Etmek

LG telefonlarının kamera uygulaması, özellikleri ve kullanım kolaylığı ile oldukça başarılı bir kameraya sahiptir. Bazı ayarlar varsayılan olarak kapalı gelmektedir. Bu özellikleri siz aktif etmediğiniz sürece kullanamazsınız. Örneğin LG G6‘da nesne veya siz kamerayı hareket ettirdiğiniz de, odağı nesneye kilitleyen izleme odağı özelliği vardır. Yakın zaman da çekilen beş fotoğrafın küçük resimlerini gösteren yeni Kamera rulosu özelliğini de bulunuyor. Kamera ayarlarından bu özellikleri aktif hale getirebilirsiniz.

LG G6 Pil Tasarruf Modu

Her yeni telefonda şimdi bir tür pil tasarruf modu özelliğine sahip olduğu görülüyor. LG G6‘daki pil tasarrufu, bildirim menüdeki hızlı geçiş tuşu ile manuel olarak etkinleştirilebilir. Ancak, şarj seviyesi kritik bir noktaya düştüğünde otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz (% 15 gibi)

Ayarlar-Genel-Pil ve Güç Tasarrufu. Menüsünden etkinleştirilebilir.

Bildirim Paneli Düzenleme

Diğer tüm Android telefonlarda olduğu gibi, LG G6 bildirim panelinde ayarları hızlıca açıp kapatabilmenize izin veren kullanışlı bir geçiş düğmesi listesi bulunur. Listeyi, örneğin Düzenle düğmesine basarak tercihlerinize göre de düzenleyebilirsiniz.

LG Health’i Etkinleştirme

LG Health ana ekranda Smart Bülten menüsünde bulunur ve siz etkinleştirene kadar kapalıdır. LG Health uygulaması günlük adımlarınızı sayarken size ne kadar egzersiz yapmanız gerektiğini konusunda tavsiyeler vermektir. Diğeri, günlük aktivitelerinizi takip etmektedir. Uygulama, açtığınızda ve yapılandırılana kadar herhangi bir veriyi günlüğe kaydetmediği için ipucu listesine ekledim.

Ana ekranın solunda bulunan ekranda Smart Bülletin‘in ayarlar (çark simgesi) menüsünden LG Health uygulamasını aktif edebilirsiniz.

Ana Ekrana Hava Widget Uygulaması Ekleme & Değiştirme

LG G6‘da önceden uygulanmış varsayılan hava durumu ve saat widget’ı bulunur. Ancak widget seçim ekranına giderseniz (ana ekranınızın boş bir yerine bir parmağınızı basıp “Widget‘ları” seçerseniz), Listenin sonuna doğru daha büyük, daha bilgilendirici bir hava widgeti bulacaksınız. Geçerli zaman ve hava koşullarına ek olarak altta 3 günlük tahmini görüntüler.

Ses Düğmeleri Kısa Yollarını Kullanmak

Daha hızlı fotoğraf çekmek için ses kısma düğmesine ekranınız kapalıyken 2 kere bastığınızda kameranız otomatik olarak açılır. Aynı zamanda ekran kapalı ikin ses açma düğmesine iki kere basarsanız LG not alma uygulaması QuickMemo + otomatik olarak açarsınız. Ancak bu iki uygulama kullanışlı oldukları kadar bu iki hızlı menüye farklı uygulamalar atayabilirsiniz.

Ayarlar-Genel-Kısayol tuşları menüsünden düzenleme yapabilirsiniz.

Uygulama Simgelerinin Şeklini ve Zeminini Değiştirme

LG’nin en yeni arayüzü, bazı uygulama simgelerine bir zemin eklemek üzere konfigüre edildi, böylece daha homojen bir ana ekran görünümü sağladı. Ancak, uygulamanızın simgelerinin eski tarz görünüşüne alışkın iseniz, aşağıdaki ayarlar ile değiştirebilirsiniz.

Ayarlar> Ekran> Ana Ekran> Simge şekli bölümüne gidip ayarı orijinal haline getirerek simge değişikliğini geri alabilirsiniz.

Yeni Tema Özelliğini Kullanın

LG UI değişiklikleri sayesinde artık telefonlarda tema desteğini Android 7.0 ile sunuyor. Onlara erişmek için, ana ekranınızda bir parmağınızı basılı tutun ve görüntülenen menüden Temaları seçin. Önceden yüklenmiş olan temaları görürsünüz ve yenilerini indirmek için “Önerilenler” bölümüne ilerleyin veya sağ üst köşedeki oka dokunun. UI temalarını indirmek için yeni bir hesap oluşturmanız gerekebilir.

Uygulama çekmecesini Geri Getirin (Ana Ekran Uygulama Menüsü)

LG’nin kullanıcı arayüzü bir uygulama çekmecesi içermez. Bunun yerine, tüm uygulamalar ana ekrana yerleştirilir; bu da benim için mükemmel bir yaklaşım. Bazı Android kullanıcısı, uygulama çekmecesini geri isteyebilir ve bunlardan biriyseniz aşağıdaki ayarları uygulayınız.

Ayarlar> Ekran> Giriş Ekranı> Ev Seç’e gidip “Ev ve Uygulama Çekmecesi” ni seçin.

Fotoğraflara ve Videolara Erişimi Kısıtlayın

Hepimiz telefonlarımızda kendi kendimize tutmayı tercih ettiğimiz şeyler var. Eğer bu şeyler fotoğraf veya video şeklinde olursa, LG‘nin Galeri uygulamasını kullanarak kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek istediğiniz içeriği içeren klasörü açın, sağ üst köşedeki üç noktaya basın ve beliren menüden “Kilitleme” yi seçin. Artık dosyalarınızı korumak için bir şifre belirlemeniz istenecektir. Parola girildikten sonra, dosyalar galeride görünmez. Ayrıca üç noktalı menüden ”Kilitli Dosyaları Göster” seçeneğini seçerek onlara yeniden erişim kazandırabilirsiniz. Şunu unutmayın; kilitlediğiniz galeri klasörlerinin şifresini unutursanız onlara bir daha erişemezsiniz.

Gece Modu, Comfort View’i Etkinleştirin

LG kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir özellik diye biliriz. Telefon ekranından yayılan ışığı mavi ışık filtresi ile zararsız hale getirebilirsiniz. Uzun süreli telefon kullanan kullanıcılar için oldukça faydalı bir uygulama. Denemek için, açılır menüde Rahat Görünüm geçiş tuşunu basılı tutun – ekranınız sararır, normaldir. Özellik, gece boyunca, özellikle yatmadan önceki saatlerde aktif olacak şekilde tasarlanmıştır.