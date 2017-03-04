LG’nin yeni amiral gemisi G6 ünlü bir youtuber tarafından parçalarına ayrıldı. LG G6 nasıl sökülür konusuna bu video açıklık getiriyor. Telefonu sökmek isterseniz bir kez daha düşünmeniz gerekecek. Akıllı telefonlara yaptığı testler ile ünlü olan popüler Youtube kanalı JerryRigEverything bu kez LG G6’yı öyle bir inceledi ki telefonun içini dışına çıkardı. Bu videoda görüyoruz ki LG Türkiye teknik servilerinin LG G6 ile işleri biraz zor olacak gibi. Telefonun suya dayanıklı olması ile ön ve arka paneli tamamen cam. Samsung, S7 modelinde olduğu gibi telefonun parçaları bir yapıştırıcı tutkal ile birleştirilmiş, ön ve arka gövde de vida kullanılmamış. Buda telefonun tamirini biraz zorlaştırıyor.

LG, Popüler Yotubera Test Etmesi İçin Cihaz Gönderdi

Eğer doğruysa JerryRigEverything ‘in incelemesi ve telefonu söküp test etmesi için LG, Youtuber’a bir LG G6 gönderdi.

LG G6’nın yapım kalitesini kontrol etmesi için LG tarafından gönderilen cihaza bazı testler uyguluyor. Video’da göreceğiniz gibi telefonun bir fan ile ısıtarak ön ve arka parçalarını ayırıyor.

Telefonun daha fazla ısınmaması için içerisinde ısı borularını görebiliyorsunuz ve ısı borusu olmayan telefonun ne kadar ısındığını yine aşağıdaki görselde ve video da görebilirsiniz.

LG G6 Drop Testler

Popüler drop test kanalı yakın zamanda bir LG G6 Drop testi yapacağını düşünüyoruz. Daha önce LG G5 ve LG G4 için bir kaç yanma ve çizilme testi yapan kanal LG G6 içinde bir kaç test yapacağı görünüyor. Aşağıdan LG G6 için hazırladığı ilk test videosunu izleyebilirsiniz.

LG G6 Nasıl Sökülür?