LG Türkiye, yakın zamanda bir kampanya başlatacak. Yeni amiral gemisi LG G6 için LG Fanları ile bir test grubu oluşturuyor. Geçtiğimiz Şubat ayında MWC 2017 etkinliği kapsamında tanıtılan akıllı telefon Nisan ayı içerisinde ülkemizde satışa sunulacak. 18:9 ekran boyutu ve suya dayanıklı IP68 sertifikası sayesinde kullanıcıların beğenisini kazandı. Ülkemizde LG G6’nın tanıtımı kapsamında LG Türkiye’de bir kampanya ile Telefonu kullanıcılar ile buluşturmayı düşünüyor.

LG G6 Akıllı Telefon Test Grubuna Katılın

Bugün LG Türkiye, Facebook grubundan paylaştığı bir gönderi ile LG G6 Akıllı telefonu için bir test grubu oluşturmaya karar verdi. Kampanya duyurusunu yapan LG Türkiye yakın zamanda Test Grubuna katılım için bir şartları açıklayacaktır. Test grubuna katılan kullanıcılara Ücretsiz olarak LG G6 gönderilecek. Gönderilen telefon LG tarafından geri iade alınmayacak. Test grubu katılan kullanıcılar LG’nin hediyesi LG G6 telefonunu geri iade etmeden kullanacak.

Test grubu toplam 25 kişiden oluşacak ve LG Tarafından verilen keyifli görevleri yerine getirmeye çalışacak.

LG Facebook sayfasını takip ederek LG G6 test grubu için bilgi sahibi olabilirsiniz. Buradan LG Türkiye’nin Facebook gönderisine ulaşabilirsiniz. LGDestek Facebook sayfasını takip ederek Test Grubu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.