Bir ay önce, Şubat ayının 26’sın da MWC 2017 Etkinliği kapsamında Barcelona da tanıtılan LG G6, LGDestek ofisinde. LG’nin V Serisi akıllı telefonu’da ilk kez geçtiğimiz yıl LGDestek ofisinde incelenip kullanıcıılar ile buluştu. LG V20 ön incelemesine buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda kısa bir ön inceleme yapacağımız akıllı telefon için yakında dayanıklık testleri ile karşınızda olacağız. Telefon ile ilk buluşma, tanışma anımız ve elimize aldığımızda ki bize verdiği o mükemmel premium hissiyatı oldukça iyi.

LG G6 Ön İnceleme ve Editör Yorumu

Ekran

LG G6 biliyorsunuz ki ilk kez 18:9 ekran boyutu kullanan akıllı telefon. Günümüzde akıllı telefonlar 16:9 ekran boyutuna sahip, 18:9 ekran boyutu ile LG, akıllı telefon kullanım alışkanlıklarınızı değiştirecek gibi. 5.7”inç ekran boyutuna sahip bir akıllı telefon kullandıysanız eğer, elinize sığmadığı gibi cebinize’de sığmayan bir telefon boyutu olduğunu biliyorsunuzdur. LG G6, 5.7”inç ekran boyutuna sahip olmasına rağmen 18:9 ekran boy oranı ile elinize oturacağı gibi cebinize’de rahatlıkla sığacaktır.

Aşağıdaki görüntüden 16:9 ve 18:9 ekran boy oranı karşılaştırmasını görebilirsiniz. LG G6’nın 18:9 ekran boy oranı ile ince ve uzun bir boyuta sahip olduğunu görülebiliyor. 16:9 ekran boyutunun G6 ekranına göre daha kısa ve daha geniş olduğu görünüyor.

LG V20 ekranı ile karşılaştırma yaptığımızda LG G6 gövde & boy oranında ciddi bir fark atıyor. LG G6 akıllı telefonu 18:9 ekran özelliği sayesinde %78.32’lik bir Ekran & Gövde oranı çıkıyor. 5.7”inç ekrana ve 16:9 ekran özelliğine sahip LG V20’ye baktığımızda %71.81 gibi bir ekran oranına sahip.

İşlemci

LG G6 akıllı telefonunda kullanılan işlemci Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro. 4 çekirdekli bir 2.35Ghz işlemci kullanılıyor. Şunu düşüne bilirsiniz, neden bir Snapdragon 835 işlemci yok da Snapdragon 821 işlemci var? Samsung’un yaptığı toplu satın alma işlemi sayesinde LG amiral gemisinde bu işlemciyi kullanamadı. Ayrıca şunu da düşünmek gerekiyor, LG G6’da bir Snapdragon 835 olsaydı eğer bu satış fiyatına yansıyacaktı. Akıllı telefon 4GB ram ve 32Gb arttırılabilir hafıza ile geliyor.

Kamera

LG G6 yeni kamera özellikleri ile çok konuşulacak gibi görünüyor. LG’nin kamera konusunda ne kadar iyi olduğunu anlatmaya gerek yok. Yeni 18:9 ekran boyutu ile telefonun kamera modlarına yeni özellikler eklenmiş. 1:1 bölünmüş ekran ile farklı çekimleri birleştirebilirsiniz. Akıllı telefonun arka tarafında iki adet 13Mp kamera bulunuyor. Bu kameraların biri 71 derece geniş açılı fotoğraf çekerken diğeri 125 derece geniş açılı fotoğraf çekebiliyor. Bir sonraki LG G6 incelememizde LG G20 ve LG G5 akıllı telefonlarının kameraları ile çekimler yapıp karşılaştıracağız.

LG G6 Galeri