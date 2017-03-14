MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan Full Vision ekranı ile dikkat çeken LG G6‘nın satış fiyatı merak konusuydu. LG yetkilileri, lansman da satış fiyatına yer vermese de son sızan bilgilerle Avrupa fiyatı açıklandı.

LG G6 Pahalı Gibi!

LG G6’nın fiyatıyla ilgili görüşler sorulduğunda genellikle 2500-3000 lira arası olabileceği söylense de LG G6’nın bu fiyatta gelmeyeceği net gibi gözüküyor. Samsung’un Qualcomm ile işbirliği sonrası LG G6’yı Snapdragon 821 işlemci kullanmasına zorunlu bırakması, LG G6’nın Galaxy S8 modelinden daha uygun fiyata geleceği tahmin ediliyordu ve bu tahminler doğru çıktı. Ancak bu tahminler, sevindirmek için yeterli olmadı.

Avrupa Fiyatı 750 €!

Tahminler her ne kadar sevindirici olsa da LG G6, sunduğu özelliklerle birlikte Avrupa’da yaklaşık 750 € etiket fiyatı üzerinden satılacak. Bu fiyat politikası, LG G6’nın Google Pixel XL ve iPhone 7 Plus modellerinden uygun fiyatlı olanacağını göstermekte ancak HTC U Ultra ve Huawei P10 modellerinin satış fiyatıyla aynı seviyede tuttuğu görülmektedir. ABD’de de bu fiyat politikası üzerinden satılması beklenilen LG G6’nın ilerleyen dönemlerde çeşitli satış stratejileri ile uygun fiyata satılacağı kanaati üstünde duruluyor.

Türkiye fiyatı hesaplamalarında 1 € = 4 lira olarak gözükmekte ve bu da LG G6’nın ülkemizde vergisiz bir şekilde 3000 lira olacağına işaret ediyor. Vergilendirme ile birlikte LG G6’nın ülkemizde 3500 lira bandına ulaşması fakat bu fiyat bandını da geçmemesi bekleniyor.