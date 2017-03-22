LG’nin geçtiğimiz yıl çıkardığı giriş-orta segment kategorisinde olan K10 modelinin bu yıl K10 2017 modeli ile karşımızda oldu. Özellik olarak önceki K10 modeline göre, Parmak izi okuyucusu (Türkiye sürümünde yok),geniş açılı kamerası ve bataryada daha iyileştirmeye gidip daha yeni güncel bir cihaz ile karşımıza çıktı.

LG K10 2017 Özellikler ve Ön İnceleme

LG K10 2017, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip ve LG’nin geliştirdiği UX 5.0 ara yüzü kullanılıyor. Akıllı telefon ülkemizde sadece Turkcell bayilerinde satışta sunuldu ve 1199 tl gibi bir fiyatı ile karşımızda oldu.

Şimdi gelelim incelemeye, LG K10 modelinde 2GB ram ve 16Gb dahili hafıza bulunuyor. İşlemci olarak MT6750 1.5GHz Octa Core Kullanan LG K10 2017, GPU olarakda Mali-T860MP2 kullanıyor. Kamera olarak arka kamera 13 megapixel ön kamera 5 megapixellik geniş açılı kameraya sahip K10 2017 2800mAH‘lik bataryası ile 1 gün ve devamını rahat çıkartacağını düşünüyoruz.

Ayrıca,Cihazı kutudan çıkardığımız zaman karşımıza 1 adet batarya, kulaklık, sarj adaptörü ve kablosu karşılıyor bizleri. Cihazı açtığımızda 571mb lik bir iyileştirme güncellemesiyle karşılaşıyoruz. Ayrıca,diğer LG cihazlarından farkı ise Türkiye cihazlarında radyo olmaması idi ancak bu cihazda radyo var.

LG K10 2017 Galeri